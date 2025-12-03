Garlasco in TV, le parole di Marco Poggi ad Andrea Sempio: “Ne usciamo anche questa volta”
Continuano le indagini e le discussioni sull’omicidio di Garlasco, ampiamente affrontato anche a Mattino Cinque: le ultime novità.
Nella puntata di oggi di Mattino Cinque, Federica Panicucci ha ampiamente parlato del caso di Garlasco, ovvero l’omicidio della giovane Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007. A scoprire il corpo era stato il fidanzato dell’epoca, Alberto Stasi, condannato successivamente a 16 anni per l’omicidio volontario di Chiara. Stasi si è sempre dichiarato innocente, e con l’apertura di nuove indagini è stato inserito tra gli indagati anche Andrea Sempio, migliore amico di Marco Poggi, il fratello della vittima. Questa mattina la Panicucci si è concentrata proprio su di lui, riproponendo ai telespettatori una sua intervista nel quale rivelava le parole di Marco nel momento in cui Sempio è apparso tra gli indagati: scopriamo di più.
Delitto di Garlasco, le parole di Poggi a Sempio: "Ne usciremo anche questa volta"
Nel corso della puntata di Mattino Cinque di oggi, Federica Panicucci ha riproposto al pubblico una passata intervista di Andrea Sempio nel quale raccontava ciò che l’amico Marco Poggi gli aveva detto dopo aver scoperto che proprio lui era indagato per l’omicidio della sorella. "Mi dispiace, vedrai che ne usciamo anche questa volta", avrebbe detto Marco Poggi ad Andrea Sempio durante la telefonata, rimarcando dunque di essere sicuro della sua innocenza.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Nell’intervista riproposta, Andrea Sempio aggiunge anche: "Secondo me lui sente proprio il peso, perché c’è un suo amico coinvolto in questa cosa sapendo che io non c’ entro niente". Nello studio di Mattino Cinque si è poi acceso un dibattito proprio su queste particolari parole riferite dal fratello della vittima a quello che, era sì il suo migliore amico, ma anche un nuovo indagato nell’omicidio di Chiara. "Marco si sente in colpa per il fatto che Sempio era suo amico, ha frequentato la casa, quindi ha lasciato le tracce e ora è coinvolto. È stato tirato in ballo in virtù della loro amicizia e quindi ha usato il plurale. Io la interpreto in questo modo", ha quindi affermato la giornalista Grazia Longo, in collegamento con lo studio, tentando di interpretare le parole di Poggi.
Garlasco in TV, le ultime novità: le foto di Sempio il giorno dell’omicidio
Gran parte dello spazio dedicato da Mattino Cinque al delitto di Garlasco si è poi concentrato sulle foto pubblicate in questi giorni che ritraggono Andrea Sempio fuori dalla casa di Chiara Poggi proprio nel pomeriggio del giorno in cui la giovane è stata uccisa. Lui stesso ha più volte affermato di essere passato due volte davanti a quella casa e, la seconda volta, di essersi fermato con il padre Giuseppe per comprendere cosa fosse successo. Le foto mostrate oggi sono dunque la conferma di quanto affermato da Sempio.
Potrebbe interessarti anche
Garlasco in Tv, il colpo di scena: “Sempio non è stato a casa Poggi”. Anche la genetista lo scagiona
Stando a una lista del 2007 il 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi non av...
Garlasco in Tv, l’ex pm Venditti si sfoga: “Inchiesta su Sempio un falso ideologico, Stasi colpevole”
L’ex procuratore di Pavia indagato per corruzione in atti giudiziari torna a parlare...
Garlasco, il movente ‘segreto’ di Andrea Sempio: dal Dna alle foto a casa Poggi, cosa hanno in mano gli inquirenti
Stando alle ultime indiscrezioni gli investigatori avrebbero individuato i punti chi...
Garlasco, la svolta sul Dna: “Compatibile con quello di Sempio”. Lo sfogo di Selvaggia Lucarelli
Stando alla nuova perizia genetica le tracce trovate sulle unghie di Chiara Poggi sa...
Garlasco, le foto di Andrea Sempio davanti alla villetta di Chiara Poggi scatenano l’inferno sui social: la reazione della difesa
Le immagini del 37enne in via Pascoli datate 13 agosto del 2007 e circolate sul web ...
Garlasco in TV, scontro in diretta tra l'avvocato Gallo e Grazia Longo: "Lei parla da opinionista, non da avvocato"
Un confronto teso a Mattino Cinque, che riapre dubbi e discussioni sulle telefonate ...
Garlasco in Tv, Panicucci svela le nuove intercettazioni del padre di Sempio. Poi sbotta: “Ecco la verità”
Nel corso della puntata di oggi lunedì 3 novembre 2025 di Mattino Cinque sono state ...
Garlasco in TV, Sempio nel caos: lo scontrino ‘scomodo’ e le parole del vigile del fuoco
Le versioni discordanti dei verbali sullo scontrino come alibi continuano a fare dis...