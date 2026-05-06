Garlasco in TV, TG1 choc sull'intercettazione in auto di Sempio: "Avrebbe tentato un approccio con Chiara". La smentita Le frasi captate in auto che il Tg1 avrebbe portato alla luce, il presunto rifiuto telefonico prima del delitto e la dura smentita della difesa: tutti i punti ancora da chiarire.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Il caso di Garlasco torna ancora una volta al centro dell’attenzione mediatica con novità pesanti che, seppur da confermare, stanno alimentando un dibattito sempre più acceso. A rilanciare la vicenda è stato il Tg1, che avrebbe diffuso alcune presunte intercettazioni legate ad Andrea Sempio, attualmente indagato nel nuovo filone d’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Tuttavia, a fronte di queste rivelazioni, è arrivata una smentita netta da parte della difesa, che invita alla prudenza e alla verifica degli atti ufficiali.

Le presunte intercettazioni dall’auto di Andrea Sempio diffuse dal Tg1

Secondo quanto riportato dal Tg1, emergerebbero nuovi dettagli da un’intercettazione ambientale che sarebbe stata registrata all’interno dell’auto di Andrea Sempio il 14 aprile 2025, quindi circa un mese dopo la notizia della riapertura delle indagini nei suoi confronti. In quella circostanza, l’indagato avrebbe parlato tra sé e sé, lasciando emergere frasi che, se confermate, potrebbero modificare la ricostruzione dei fatti finora nota.

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Tra i passaggi più discussi, ci sarebbe la frase: "Ho visto il video di Chiara e Alberto", che, secondo quanto riferito, comparirebbe tra gli atti. Inoltre, sempre secondo la stessa fonte, Sempio avrebbe ricostruito un contatto telefonico con la vittima poco prima del delitto, sostenendo di aver tentato un approccio e di aver ricevuto una risposta negativa: "Non ci voglio parlare con te".

Questi elementi, sarebbero ancora da verificare con prove concrete, se fossero reali potrebbero rappresentare un punto di svolta significativo, soprattutto perché entrerebbero in contrasto con la versione fornita in passato, secondo cui la telefonata sarebbe stata breve e legata a una richiesta di informazioni sul fratello della vittima. Sempre stando a quanto sarebbe emerso dalle intercettazioni, l’indagato avrebbe anche mimato dialoghi e reazioni, arrivando a dire frasi come "Era tipo io gli ho detto ‘riusciamo a vederci?'" e "Lei mi ha messo giù…". Un racconto frammentato, fatto di ricostruzioni e imitazioni, che gli inquirenti starebbero analizzando con attenzione.

Il possibile impatto sull’inchiesta

Nel caso in cui questi contenuti venissero confermati ufficialmente, l’interpretazione del rapporto tra l’indagato e la vittima potrebbe cambiare in modo sostanziale, aprendo a nuove ipotesi investigative. In particolare, si farebbe strada l’idea di un possibile rifiuto sentimentale, che, sempre secondo alcune letture investigative, potrebbe aver avuto un ruolo nella dinamica del delitto. Allo stesso tempo, resta fondamentale sottolineare che si tratta di elementi ancora da contestualizzare. Le intercettazioni, infatti, necessitano di essere verificate nella loro autenticità, completezza e interpretazione, soprattutto considerando il contesto in cui sarebbero state registrate secondo la fonte, ovvero una sorta di monologo.

Garlasco: la smentita dell’avvocata dell’indagato, Angela Taccia

Di fronte alla diffusione di queste notizie, è arrivata una presa di posizione molto chiara da parte della difesa. Intervenendo durante la trasmissione La Vita in Diretta, l’avvocata ha smentito con decisione quanto riportato, dichiarando: "No, no e ancora no, non so da dove arrivi questa indiscrezione del TG1. A noi non hanno fatto ascoltare nessun audio, non è successo niente aspettiamo di leggere gli atti".

Una posizione rafforzata anche da un’altra affermazione attribuita al suo assistito: "Li ci ha già detto ‘E’ tutto spiegabile, non è come dicono loro‘". Secondo la difesa, dunque, le ricostruzioni diffuse sarebbero premature e prive di riscontri ufficiali, e contribuirebbero a creare una narrazione distorta dei fatti. Inoltre, è stata sollevata una critica più ampia sul modo in cui la vicenda viene raccontata, con il rischio, secondo la difesa, di "mostrificare" la figura dell’indagato prima ancora che gli elementi vengano accertati in sede giudiziaria.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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