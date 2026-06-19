Garlasco in tv, adesso basta: il limite è stato raggiunto e superato. La televisione ha smarrito il confine tra informazione e spettacolo Le indagini sulla morte di Chiara Poggi rappresentano forse il paradigma più evidente di una deriva che attraversa l'intero sistema informativo.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

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L’ultimo episodio è il malore della madre di Andrea Sempio, travolta dall’ennesima ondata di attenzione mediatica che da mesi accompagna il nuovo capitolo dell’inchiesta sul Delitto di Garlasco. Un fatto umano che dovrebbe invitare alla prudenza e alla riflessione. Invece, ancora una volta, è diventato materiale da talk show, carburante per un dibattito televisivo che sembra aver perso qualsiasi punto di riferimento.

Da anni il delitto di Chiara Poggi vive una seconda esistenza, parallela a quella processuale. Un’esistenza televisiva fatta di speciali, collegamenti, ricostruzioni, dibattiti, ospiti ricorrenti e continue riletture di ogni dettaglio. Un racconto che spesso si alimenta della promessa di una svolta imminente, di una verità nascosta, di un particolare trascurato che potrebbe cambiare tutto.

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La riapertura dell’attenzione investigativa ha inevitabilmente riacceso questo meccanismo. Ma la sensazione è che, ancora una volta, la televisione abbia oltrepassato un confine delicato: quello che separa il diritto di informare dalla ricerca spasmodica dell’emozione.

In questo contesto, il caso Garlasco rappresenta forse il paradigma più evidente di una deriva che attraversa l’intero sistema informativo. Il racconto non si interrompe mai perché il racconto stesso è diventato il prodotto. E un prodotto ha bisogno di nuovi capitoli, di nuove tensioni narrative, di nuovi protagonisti.

Ma quando il dolore dei protagonisti diventa parte integrante della narrazione, il rischio è evidente. Le lacrime, i cedimenti emotivi, le reazioni dei familiari finiscono per assumere un valore quasi drammaturgico. Non sono più soltanto conseguenze umane di una pressione enorme, ma elementi di un racconto costruito per mantenere alta l’attenzione del pubblico.

Delitto di Garlasco, tra colpevolisti e innocentisti è tutto uno ‘show’

Nei giorni scorsi Alberto Matano, a "La Vita in Diretta", ha spiegato di non voler essere trascinato nella "corrida" tra sostenitori dell’innocenza e della colpevolezza di Alberto Stasi. Una presa di posizione condivisibile. Perché il problema non è più soltanto l’inchiesta di Garlasco che da mesi domina i talk e i programmi di approfondimento. Il problema è diventato il modo in cui queste trasmissioni raccontano l’inchiesta.

Da tempo l’informazione televisiva sul caso appare fuori controllo. Quello che dovrebbe essere un esercizio di cronaca e approfondimento si è trasformato in una guerra tra bande mediatiche, dove si gioca la partita a chi svela il colpo di scena più succulento o più pruriginoso. E poi, da una parte ci sono i colpevolisti, dall’altra gli innocentisti. Nel mezzo, spesso, restano schiacciati i fatti, l’unica cosa che conta.

I salotti televisivi sembrano ormai schierati in partenza. Si conosce quasi sempre l’orientamento del programma prima ancora che inizi la discussione. Gli ospiti vengono selezionati per confermare una tesi più che per metterla alla prova o provare semplicemente a capire, leggere i dati giudiziari. E così le ipotesi diventano convinzioni, i sospetti assumono il peso delle prove, le suggestioni vengono presentate come indizi decisivi. Tutto avviene in un flusso continuo di dichiarazioni, anticipazioni, indiscrezioni e ricostruzioni che spesso precedono perfino il lavoro degli investigatori.

La logica dello scontro ha preso il posto della logica dell’accertamento. Vince chi alza di più la voce, chi formula la teoria più sorprendente, chi promette la rivelazione definitiva. Ma le indagini giudiziarie non funzionano così. La giustizia procede per verifiche, riscontri, dubbi e contraddizioni. La televisione, invece, ha bisogno di certezze immediate, di personaggi, di schieramenti riconoscibili, di colpevoli da condannare ora e subito.

Il risultato è una degenerazione che rischia di produrre danni su più livelli. Danni alle persone coinvolte, che diventano protagoniste involontarie di un processo mediatico permanente. Danni all’opinione pubblica, che fatica sempre più a distinguere tra fatti accertati e interpretazioni. Danni alla stessa credibilità dell’informazione, che dovrebbe aiutare a comprendere la complessità e non alimentare tifoserie.

Naturalmente non tutta la televisione è uguale. Esistono ancora giornalisti e trasmissioni che provano a mantenere il rigore necessario quando si affrontano vicende giudiziarie tanto delicate. Ma sono sempre più spesso eccezioni in una giungla mediatica dominata dalla polarizzazione e dalla ricerca dell’audience.

Il caso Garlasco continua a interrogare magistrati, investigatori e avvocati. È giusto che l’informazione segua gli sviluppi e racconti ciò che accade. Ma raccontare non significa trasformare ogni novità in un’arena. Né ridurre una complessa vicenda giudiziaria a un derby televisivo dove vince chi urla di più o chi insinua più dubbi.

Forse il malore della madre di Andrea Sempio dovrebbe servire almeno a questo: ricordare che dietro le teorie, i dibattiti e gli ascolti esistono persone reali. E che il diritto di cronaca non può mai diventare il diritto a trasformare il dolore in spettacolo.

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