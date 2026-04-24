Svolta a Garlasco e Milo Infante sfida Nuzzi, speciale Ore 14 di sera venerdì 24 aprile: le ultime news Stasera tornerà in onda lo spin-off serale di Ore 14 per seguire da vicini tutti gli ultimi sviluppi del caso dell’omicidio di Chiara Poggi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Sono ore di fuoco per il delitto di Garlasco e Milo Infante si prepara agli straordinari. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Ore 14 Sera tornerà in onda già oggi venerdì 24 aprile 2026 per seguire gli sviluppi del caso dell’omicidio di Chiara Poggi con un appuntamento speciale. La Procura di Pavia sarebbe pronta a chiedere la revisione del processo ad Alberto Stasi e per Andrea Sempio si profila ora il rinvio a giudizio. Secondo fonti molto qualificate all’interno della redazione di Ore 14 Infante sarà dunque chiamato a tornare in diretta a 24 ore dalla puntata ‘canonica’ di ieri. Anche in virtù degli ascolti tv decollati, la tv di Stato avrebbe dunque deciso di puntare ancora sull’informazione di Rai 2. Scopriamo tutti i dettagli.

Ore 14 Sera, stasera lo speciale dedicato a Garlasco: Milo Infante torna in onda

A breve verranno svelate tutte le carte e il delitto di Garlasco entrerà in una fase a dir poco decisiva. La Procura di Pavia – come anticipato – potrebbe chiedere la revisione del processo Stasi e per Andrea Sempio, al momento unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, si farebbe sempre più vicino il rinvio a giudizio. Si tratta insomma di ore bollenti e proprio per questo la Rai avrebbe deciso di seguire tutti gli ultimi aggiornamenti con uno speciale di Ore 14 Sera. A 24 ore dalla puntata di ieri (volata ancora al 7% di share dopo il boom della scorsa settimana negli ascolti tv), dunque, stasera Milo Infante sarebbe stato chiamato a raddoppiare su Rai 2 per seguire da vicino gli sviluppi del caso Garlasco. Una nuova sfida per lo spin-off serale di Ore 14, che dovrà ‘battagliare’ nei dati Auditel dei programmi d’informazione in prima serata con Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi, in onda su Rete 4.

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Delitto di Garlasco, cosa sta succedendo

Nella giornata di oggi si è tenuto l’incontro ufficiale ta il procuratore di Pavia Fabio Napoleone e la procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni. Al centro delle discussioni, ovviamente, c’è la possibile richiesta di revisione del processo ad Alberto Stasi. I due avrebbero concordato sull’invio di tutti gli atti delle indagini per omicidio volontario in concorso con Stasi o con ignoti che è stata svolta negli ultimi due anni. "Riceveremo una prima informativa, valuteremo se chiedere ulteriori atti e nel caso dovremo studiare queste carte" ha fatto sapere la Pg Nanni, sottolineando che lo studio delle carte non sarà "né veloce né facile". Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, inoltre, gli inquirenti avrebbero abbastanza elementi per chiedere il rinvio a giudizio di Andrea Sempio dopo la chiusura delle indagini.

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