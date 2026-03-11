Garlasco, svolta e chiusura fissata: in arrivo la perizia decisiva per il futuro di Andrea Sempio Si avvicina la fine delle indagini e la decisione sul 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi: archiviazione o rinvio a giudizio, cosa succederà

Le indagini sul delitto di Garlasco si avviano verso la fine . Il caso più controverso della storia recente della cronaca nera italiana, infatti, ha una data di chiusura all’orizzonte. Presto Andrea Sempio – unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi – scoprirà il suo destino: sarà archivizione o rinvio a giudizio? Decisiva, in questo senso, sarà anche la nuova perizia informatica richiesta dagli investigatori e disposta dalla Procura. Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.

Delitto di Garlasco, svolta e chiusura vicina: il futuro di Andrea Sempio

Il caso Garlasco si avvicina alla chiusura. A esattamente un anno dalla riapertura, infatti, il caso più discusso della cronaca nera italiana si starebbe avviando verso la tanto attesa svolta, prevista entro l’estate. Dopo un anno di dibattiti, scoop, nuove testimonianze, dettagli e soprattutto ombre sull’omicidio di Chiara Poggi, ad agosto scadranno i 18 mesi previsti dalla legge per le indagini preliminari e i magistrati dovranno decidere se procedere con il processo nei confronti di Andrea Sempio o archiviare il caso. A breve si entrerà nella decisiva fase di discovery, vale a dire quando i pm riveleranno tutti gli elementi, dalle prove ai documenti, alle parti coinvolte. Si tratta di un bivio fondamentale, dal momento che la difesa di Andrea Sempio avrà accesso a tutte le informazioni e potrà organizzarsi per difendersi in caso di processo e gli avvocati di Alberto Stasi – condannato a 16 anni di carcere per l’assassinio della sua ex fidanzata – potrebbero smascherare uno dei più clamorosi errori giudiziari della storia italiana.

La nuova perizia (decisiva) del caso Garlasco: cosa succederà

A pochi mesi dall’apertura della discovery (prevista entro 90 giorni), sarà decisivo l’esito della nuova perizia tecnica disposta della Procura di Pavia. Come richiesto dagli investigatori, infatti, si procederà con un’ultima perizia informatica che sarà fondamentale per scoprire come procederanno le indagini. L’attenzione degli esperti è ovviamente rivolta ai computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi, per cercare di capire se sia possibile stabilire se la ragazza abbia utilizzato il pc dell’ex fidanzato (scoprendo qualcosa, forse il materiale pornografico, che avrebbe scatenato una discussione) tra le 21:59 e le 22:09 della sera prima del delitto della villetta di via Pascoli, a Garlasco.

