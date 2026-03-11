Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

Garlasco, svolta e chiusura fissata: in arrivo la perizia decisiva per il futuro di Andrea Sempio

Si avvicina la fine delle indagini e la decisione sul 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi: archiviazione o rinvio a giudizio, cosa succederà

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Le indagini sul delitto di Garlasco si avviano verso la fine . Il caso più controverso della storia recente della cronaca nera italiana, infatti, ha una data di chiusura all’orizzonte. Presto Andrea Sempio – unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi – scoprirà il suo destino: sarà archivizione o rinvio a giudizio? Decisiva, in questo senso, sarà anche la nuova perizia informatica richiesta dagli investigatori e disposta dalla Procura. Scopriamo tutti i dettagli e analizziamo la situazione.

Delitto di Garlasco, svolta e chiusura vicina: il futuro di Andrea Sempio

Il caso Garlasco si avvicina alla chiusura. A esattamente un anno dalla riapertura, infatti, il caso più discusso della cronaca nera italiana si starebbe avviando verso la tanto attesa svolta, prevista entro l’estate. Dopo un anno di dibattiti, scoop, nuove testimonianze, dettagli e soprattutto ombre sull’omicidio di Chiara Poggi, ad agosto scadranno i 18 mesi previsti dalla legge per le indagini preliminari e i magistrati dovranno decidere se procedere con il processo nei confronti di Andrea Sempio o archiviare il caso. A breve si entrerà nella decisiva fase di discovery, vale a dire quando i pm riveleranno tutti gli elementi, dalle prove ai documenti, alle parti coinvolte. Si tratta di un bivio fondamentale, dal momento che la difesa di Andrea Sempio avrà accesso a tutte le informazioni e potrà organizzarsi per difendersi in caso di processo e gli avvocati di Alberto Stasi – condannato a 16 anni di carcere per l’assassinio della sua ex fidanzata – potrebbero smascherare uno dei più clamorosi errori giudiziari della storia italiana.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La nuova perizia (decisiva) del caso Garlasco: cosa succederà

A pochi mesi dall’apertura della discovery (prevista entro 90 giorni), sarà decisivo l’esito della nuova perizia tecnica disposta della Procura di Pavia. Come richiesto dagli investigatori, infatti, si procederà con un’ultima perizia informatica che sarà fondamentale per scoprire come procederanno le indagini. L’attenzione degli esperti è ovviamente rivolta ai computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi, per cercare di capire se sia possibile stabilire se la ragazza abbia utilizzato il pc dell’ex fidanzato (scoprendo qualcosa, forse il materiale pornografico, che avrebbe scatenato una discussione) tra le 21:59 e le 22:09 della sera prima del delitto della villetta di via Pascoli, a Garlasco.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche

Chiara Poggi, delitto di Garlassco

Garlasco in Tv, la perizia decisiva e il ‘nuovo’ orario della morte di Chiara Poggi ribaltano tutto: il futuro di Andrea Sempio

C’è grande attesa per la consulenza che la dottoressa Cattaneo depositerà a breve in...
Andrea Sempio

Garlasco a 'Chi l'ha visto?', la nuova strategia di Andrea Sempio e l’enigma della mamma di Chiara Poggi

La difesa si prepara a ‘rispondere’ alla perizia Cattaneo con un nuovo esperto nel t...
Chiara Poggi - Andrea Sempio

Garlasco in Tv, la confessione di Andrea Sempio e la battaglia informatica. I dubbi sull’ultima notte di Chiara Poggi

Continua lo scontro tra le parti riguardo la cartella ‘Militare’ sul pc di Alberto S...
Chiara Poggi - Delitto di Garlasco

Garlasco in Tv: cosa c’era sul pc di Chiara Poggi e il giallo del parcheggio ‘affollato’ di Vigevano

I risultati della perizia informatica sul computer della giovane potrebbero ribaltar...
Andrea Sempio

Garlasco, gli avvocati di Andrea Sempio consegnano lo scontrino ai pm: “È originale”

I legali Angela Taccia e Liborio Cataliotti hanno depositato in Procura la ricevuta,...
Chiara Poggi - Andrea Sempio

Garlasco in Tv, il mistero dei vestiti nel canale collegato a casa Poggi e il ‘no’ agli avvocati di Sempio

Si continua a indagare sul pc di Chiara, ma la decisione del gip cambia tutto: stase...
Massimo Lovati - Andrea Sempio

Garlasco in Tv, Lovati contro la difesa di Andrea Sempio: le (dure) critiche sullo scontrino, perché

L’ex avvocato del 37enne vigevanese indagato per l’omicidio di Chiara Poggi non si t...
Chiara Poggi e Alberto Stasi - Andrea Sempio

Garlasco in Tv, il giallo dei pc e l’ipotesi choc sullo scontrino di Vigevano

Continuano le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, mentre Massimo Lovati va a pro...
Chiara Poggi

Garlasco, i cinque minuti ‘bui’ di Chiara Poggi al pc non bastano: l’incognita movente e il ruolo di Andrea Sempio

Il materiale pornografico sul computer di Alberto Stasi non sarebbe potuto essere la...

Ford

L’auto che diventa il tuo rifugio

Quando la musica diventa emozione

LEGGI

Personaggi

Bugalalla Crime

Bugalalla
Denise Albani genetista del Delitto di Garlasco

Denise Albani
Daniela Ferrari

Daniela Ferrari
Liborio Cataliotti

Liborio Cataliotti

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963