Garlasco in Tv, scoppia la lite in diretta tra De Rensis e Garofano: “Si dovrebbe vergognare”. Alta tensione sul caso Poggi
Durissimo confronto tra l’avvocato di Alberto Stasi e l’ex comandante del Ris di Parma (che lascia lo studio): le scuse di Eleonora Daniele a Storie Italiane
Nuovo confronto nato dalle polemiche investigative legate al delitto di Garlasco si è trasformato in un accesissimo scontro televisivo. Nella puntata di oggi di Storie Italiane, infatti, l’ex comandante del Ris di Parma Luciano Garofano e l’avvocato di Alberto Stasi Antonio De Rensis si sono affrontati a distanza ravvicinata tra accuse reciproche, richiami da parte della conduttrice Eleonora Daniele e una conclusione particolarmente tesa. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Garlasco, lo scontro tra Garofano e De Rensis in diretta a Storie Italiane
Toni sempre più accesi nel dibattito televisivo sul delitto di Garlasco. Durante la puntata di Storie Italiane di oggi giovedì 1° ottobre 2026, infatti, il confronto tra Luciano Garofano, ex comandante del Ris di Parma, e Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, è sfociato in un acceso botta e risposta. Al centro della discussione, ancora una volta, le questioni legate alle indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, e in particolare agli accertamenti sul Dna della vittima rinvenuto sui pedali della bicicletta di Stasi. De Rensis ha contestato alcune ricostruzioni attribuite a Garofano, soffermandosi anche su una richiesta che il generale avrebbe presentato nel corso delle indagini del 2007. Il confronto si è rapidamente irrigidito quando il legale ha ironizzato sulla modalità espositiva dell’ex ufficiale, parlando di una «tecnica dell’esposizione anestetizzata». A quel punto Garofano ha reagito con durezza: «Lei spara fuochi d’artificio che non corrispondono alla realtà, anzi li plasma a seconda del suo obiettivo». Poi l’affondo: «Abbia il coraggio di raccontare la verità, non strumentalizzi, si svegli invece di fare queste squallide dimostrazioni della sua debolezza».
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Garofano lascia lo studio dopo il botta e risposta
Le parole dell’ex comandante hanno fatto salire ulteriormente la tensione, palpabile nello studio di Elenora Daniele. Antonio De Rensis si è rivolto direttamente alla conduttrice, chiedendo un intervento per riportare il confronto entro limiti accettabili: «Eleonora, io non ho mai fatto questo in un anno e mezzo, io non mi faccio etichettare così. O lei lo gestisce o me ne vado. C’è una persona che manca di rispetto». La situazione è poi degenerata nuovamente quando il legale ha ricordato a Garofano di essere ormai in pensione. L’ex generale ha replicato con una frase altrettanto tagliente: «Vorrei dire a De Rensis che spero che anche lui arrivi alla pensione». La battuta ha suscitato una nuova reazione in studio e ha contribuito a rendere ancora più teso il confronto. De Rensis ha quindi criticato anche la gestione televisiva della discussione, sostenendo: «A casa mia io metto un limite agli ospiti, invece qua non è così. Garofano ormai sceglie la rissa verbale». A lasciare lo studio prima della conclusione della trasmissione è stato infine proprio Garofano, al termine di uno scontro che ha riportato sotto i riflettori le profonde divergenze sulle ricostruzioni investigative del caso Garlasco.
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