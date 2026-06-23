Garlasco in Tv, scintille tra avvocati, De Rensis replica a Taccia: “Mamma di Stasi non ha sofferto?”. Poi lo sfogo: “Non è il Medioevo” A Storie Italiane martedì 23 giugno De Rensis ha invitato a non fare la scala del dolore nel caso Garlasco, sottolineando il diritto a essere informati dell'opinione pubblica

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"Storie Italiane" ha voluto dedicare uno spazio anche al caso Garlasco nella puntata di martedì 23 giugno 2026 con gli ultimi aggiornamenti sull’inchiesta. Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, ha preso posizione in più occasioni negli ultimi giorni dopo quanto accaduto alla mamma del suo cliente, tuonando contro chi ha commenti negativi su di lui e la sua famiglia: "Bisognerebbe che tutti riflettessero di più prima di parlare", ha detto.

Garlasco, Storie Italiane puntata 23 giugno 2026: cosa è successo

Eleonora Daniele chiede subito ad Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, un commento sulle parole di Taccia: "Ha ragione, io cerco sempre di riflettere, è un anno e mezzo che non commento le parole dei genitori di Chiara, del fratello, ho perdonato chi mi ha chiamato sciacallo e compagnia bella, si figuri se non sono d’accordo. In questa vicenda c’è tanto dolore, una ragazza meravigliosa che non c’è più e la sua famiglia, c’è un signore che era una grandissima persona che si chiama Nicola Stasi che non c’è più, fare la scala del dolore è molto difficile, ricordiamo sempre tutti il dolore, tutto, non l’ultimo, tutto".

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La conduttrice chiede poi notizie ad Armando Palmegiani, consulente di Sempio, sulle condizioni della mamma: "Non l’ho sentita, ieri ci siamo aggiornati, la situazion è stabile, è ancora in Psichiatria, credo ne avrà ancora per un pochino. E’ stabile, sono reparti molto particolari, dove la stabilità è la normalità, è sotto osservazione".

A commentare è il giornalista Riccardo Signoretti: "Concordo nell’appello ad abbassare i toni, il clima da tifoseria attorno a Garlasco non fa bene a nessuno. Di fronte a una mamma che finisce in ospedale, a prescindere dall’idea che uno può essersi fatto e dal ruolo di suo figlio nella vicenda, va la solidarietà umana. E’ una donna che crolla, una mamma che soffre, non si può che condividere il suo dolore, ma non si può chiedere alla gente di non farsi un’opinione su quello che è successo. Questa cosa non cambia la situazione o la percezione giudiziaria su quello che sarà, la posizione di suo figlio resta complicata".

L’inviata Olga Mascolo rivela di avere parlato con il papà di Andrea Sempio: "L’ho visto molto preoccupato, provato, gli ho chiesto come stesse Daniela, lui mi ha detto stabile, mentre l’avvocato Taccia mi aveva riferito ieri di una situazione problematica. Gli ho chiesto cosa fosse successo, lui mi ha detto di non saperlo, loro non hanno capito, ripeto è molto provato dalla situazione e preoccupato. Lo vedo provato, anche fisicamente, la posizione di Andrea è grave, questo padre, che è anche indagato per corruzione in atti giudiziari, ha la moglie in ospedale e il figlio indagato per omicidio volontario pluriaggravato esprimeva con tutta la sua fisicità la sofferenza".

De Rensis dice la sua a riguardo: "Parlo dalla parte nostra, non mi interessa quello che fa l’indagato, Alberto non ha mai parlato in televisione, ha sempre parlato con gli inquirenti, sua mamma credo che difficilmente sia ricordabile anche per le sembianze, ha sempre avuto un atteggiamento ritirato, ma vogliamo pensare che non abbia sofferto quando il marito poco prima di Natale è morto? Così come i genitori di Chiara che tutti i giorni rivivono questo dramma? Non dobbiamo concentrarci sull’ultimo episodio per rimettere in discussione tutto, perché l’opinione pubblica è così interessata? Dentro il caso Garlasco ci sono molti elementi, è normale ci sia molto interesse, l’opinione pubblica non deve essere tenuta all’oscuro, non siamo nel Medioevo, deve essere informata e ha il diritto di informarsi, non deve fare paura".

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