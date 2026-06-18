Garlasco, la furia di Selvaggia Lucarelli dopo il ricovero della mamma di Andrea Sempio: “Devastata la vita. Andate avanti che ci riprova” Selvaggia Lucarelli prende posizione dopo il ricovero della mamma di Sempio per overdose di farmaci e punta il dito contro il "circo mediatico" che avrebbe rovinato la vita alla famiglia Sempio.

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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E’ stato Gianluigi Nuzzi il primo ad annunciare una notizia che ha colpito tutti, soprattutto perché inaspettata, in apertura della puntata di "Dentro la Notizia" di mercoledì 17 giugno 2026, quella relativa al ricovero in ospedale della mamma di Andrea Sempio. A scatenare il trasferimento nel nosocomio di Vigevano, avvenuto d’urgenza, sarebbe stata un’overdose di farmaci, anche se a distanza di ore non si sa ancora se li abbia presi volontariamente o meno.

Un comportamento come questo ha fatto pensare a come la donna sia provata da quanto sta accadendo al figlio, accusato dalla Procura di Pavia di essere l’assassino di Chiara Poggi, vicino al rinvio a giudizio per questo. La pressione mediatica è fortissima da tempo, ha contribuito a far finire sotto l’occhio dei media e non solo tutta la famiglia, criticata anche da parte di chi non conosce loro direttamente. Di fronte a una situazione come questa Selvaggia Lucarelli ha deciso di prendere posizione senza tanti giri di parole, arrivando ad accusare chi ritiene abbia la responsabilità di questo gesto. Del resto, solo pochi giorni fa aveva fatto altrettanto dopo l’ufficialità dell’affidamento in prova concesso ad Alberto Stasi.

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Garlasco, l’attacco di Selvaggia Lucarelli dopo il ricovero della mamma di Andrea Sempio

La diplomazia non è certamente una caratteristica tipica di Selvaggia Lucarelli, lo abbiamo notato in più frangenti, sia da giudice a "Ballando con le stelle", sia da opinionista al "Grande Fratello Vip", ma non si tira indietro nemmeno quando si tratta di prendere posizione su fatti di cronaca importanti. Da tempo lei non ha alcun timore di dire la sua sul caso Garlasco, nonostante la sua posizione sia del tutto opposta a quella della Procura di Pavia, convinta che il colpevole dell’omicidio di Chiara Poggi non sia Alberto Stasi, ma Andrea Sempio.

La sua presenza attuale nelle Filippine, dove si trova per registrare "L’Isola dei Famosi" di cui sarà la conduttrice, non le ha quindi impedito di rendere noto a tutti il suo punto di vista dopo essere venuta a conoscenza del problema avuto dalla mamma dell’indagato.

"La famiglia Sempio, tutti i giorni, dall’11 marzo 2025, si sveglia sotto il fuoco incrociato di giornali, tv, avvocati star, youtuber, social. Accuse, perculamenti, diffusione di informazioni sulla vita intima di tutti, allusioni, intercettazioni, video di interrogatori in cui pure il silenzio diventa merd*, conduttori che diventano pm, psicologi e psichiatri che puntano il dito: avete devastato la vita di un indagato e dei suoi parenti, sono esseri sopravvissuti solo per essere ancora tutti vivi. Mi raccomando, conduttori e commentatori, andate avanti col circo mediatico, così ci riprova– ha scritto sul Instagram Selvaggia Lucarelli -. Lei o qualche altro componente della famiglia, finché questa follia collettiva non sarà finalmente appagata".

Insomma, a detta di Selvaggia una grande responsabilità dell’accaduto sarebbe da addebitare all’atteggiamento mantenuto da chi commenta sui media l’andamento dell’inchiesta su Garlasco, ma anche alle tante persone interessate al caso, che dicono la propria sui social network. La conduttrice ha scelto inoltre di rendere ancora più precisa la sua presa di posizione pubblicando sul suo profilo alcuni commenti fatti dagli haters nei confronti di Daniela Ferrari, evidentemente ferita da questo. "Eh, la cattiveria si paga cara signora", "Tanto il figlio è colpevole", "Come si dice? La tavola è rotonda, si rimetta in salute, signora", sono solo alcuni dei post che lei ha trovato.

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