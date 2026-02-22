Garlasco in Tv, Selvaggia Lucarelli boccia Federica Panicucci: "Incalza con arroganza", cosa è successo Selvaggia Lucarelli ha criticato Federica Paniuccci per quanto fatto a Mattino 5: nel mirino le domande rivolte a Liborio Cataliotti, avvocato di Sempio.

Ormai da tempo "Mattino 5" si occupa con cadenza giornaliera del delitto di Garlasco e dell’andamento delle nuove indagini, che vedono indagato, con l’accusa di concorso in omicidio Andrea Sempio. Alla guida di questo spazio èFederica Panicucci, che si è guadagnata la fiducia del pubblico per il modo in cui gestisce un tema così delicato, dimostrando di voler andare a fondo della questione, così da scoprire se davvero in passato ci sia stato un errore quando si è arrivati alla condanna di Alberto Stasi, che era il fidanzato di Chiara Poggi, oltre a essere stato colui che l’ha trovata senza vita.

La conduttrice cerca sempre di dare voci a tutte le parti coinvolte, così da garantire la massima pluralità all’informazione data, anche se non tutti sembrano gradire questo suo modo di fare. È il caso di Selvaggia Lucarelli, che come da consuetudine si è espressa senza essere troppo diplomatica su quanto accaduto in una delle ultime puntate, quando a intervenire è stato Liborio Cataliotti, uno dei legali dell’attuale indagato.

Garlasco, la dura critica di Selvaggia Lucarelli a Federica Panicucci

Il piglio non manca certamente a Federica Panicucci, sia nella vita di tutti i giorni, quando ha saputo rispondere per le rime a chi la critica, sia a maggior ragione quando la vediamo nel suo spazio a "Mattino 5". Nell’ultimo periodo la conduttrice è riuscita a smentire gli scettici, soprattutto nel modo in cui si occupa del delitto di Garlasco, dimostrando di essere intenzionata a far uscire la verità sul caso, mettendo in evidenza i numerosi dubbi che ancora resistono sulla condanna inflitta ad Alberto Stasi, pur essendo passata in giudicato.

Non sempre però tutti apprezzano e riescono a non fare sapere la propria opinione. È il caso di Selvaggia Lucarelli, che ha dimostrato da tempo di non avere molti peli sulla lingua quando si tratta di dire quello che pensa e lo ha fatto anche questa volta. La giudice di "Ballando con le stelle", infatti, ha attaccato duramente il volto di Mediaset per l’intervista fatta a Liborio Cataliotti, legale di Andrea Sempio, in una delle ultime puntate del programma.

Nodo della discussione è stato l’ormai noto scontrino del parcheggio presentato dall’indagato, uno relativo al 13 agosto, giorno del delitto, in cui lui sostiene di essersi recato a Vigevano per acquistare un libro, ma non avendolo trovato si è ripresentato anche il giorno successivo, conservando anche quel tagliando. Le giustificazioni date da Sempio non hanno sempre convinto tutti, soprattutto perché lui sostiene di non ricordare il titolo del libro che lui voleva assolutamente comprare, avendo fatto un tentativo per due giorni consecutivi. A detta della Panicucci, appare strano non avere a mente questo, visto che ci sono delle giornate che rimangono indelebili, dettagli compresi, a maggior ragione se relative al giorno in cui è stata uccisa la sorella di un amico.

"Il suo assistito non ricorda il titolo del libro, io su questo sono un po’ bloccata. Va ben due volte e non ricorda il titolo del libro?" – ha detto la conduttrice all’avvocato. Cataliotti ha ribadito che il suo cliente non ha alcun ricordo a riguardo, per questo Federica ha ribattuto: "È curioso, ma se per lei non è un dato ci può stare".

Cataliotti ha risposto ulteriormente: "Se non lo ricorda non lo ricorda. Poteva anche inventare un titolo, lo sa?, cosa che Sempio non ha fatto. Secondo l’avvocato sarebbe stato molto peggio dire un titolo a caso, poi riscontrabile verificando in libreria, piuttosto che dire apertamente del suo mancato ricordo.

Il botta e risposta tra i due non è piaciuto minimamente alla Lucarelli che, come fa spesso, ha ripreso un estratto della trasmissione per spiegare a cosa si riferisse e dare la sua opinione: "Ma perché incalza con questa arroganza il difensore dell’indagato? È un pm? Ma almeno incalzasse con lucidità".

A questo Selvaggia, che sembra essere in pole position per passare a Mediaset come opinionista del "Grande Fratello Vip", ha aggiunto un altro dettaglio: "Lui andava a cercare un libro, cosa importa se la libreria lo avesse o no? E comunque se il titolo lo vuoi inventare, basta vedere i best seller di Feltrinelli di quella estate".

Insomma, la volontà della Panicucci di non far passare tutto quello che non quadra in questa indagine soddisfa chi ritiene sia necessario dare ancora giustizia a Chiara Poggi, ma molto meno chi è di parere opposto. E, la Lucarelli, lo sappiamo bene, non riesce proprio a fare come se niente fosse quando accade qualcosa che non gradisce.

