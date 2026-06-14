Garlasco, Selvaggia Lucarelli contro Alberto Stasi: "Il carcere lo ha reso una persona peggiore". Le motivazioni del suo attacco Dura presa di posizione di Selvaggia Lucarelli contro Alberto Stasi dopo il suo affidamento in prova, a suo dire il periodo che ha trascorso in carcere non è servito a rieducarlo

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

Ufficio Stampa Mediaset

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La decisione del Tribunale di Sorveglianza, che ha concesso l‘affidamento in prova ai servizi sociali ad Alberto Stasi, sta facendo discutere. Nella giornata di ieri, sabato 13 giugno 2026, il 42enne ha ufficialmente lasciato il carcere di Bollate dove era detenuto dopo essere stato condannato per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi, ma ha differenza di altri detenuti che hanno ottenuto lo stesso beneficio non dovrà svolgere alcun lavoro socialmente utile, potrà infatti continuare a lavorare per la società di Milano di cui è responsabile dell’amministrazione.

Particolarmente dubbiosa sulla sua posizione è Selvaggia Lucarelli, che non ha mai nascosto di ritenerlo colpevole, nonostante tempo fa avesse sottolineato di ritenere insufficienti le prove che avevano portato alla sua condanna. Ora la futura conduttrice de "L’Isola dei Famosi" si è espressa sul provvedimento utilizzando toni decisamente duri nei suoi confronti.

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Garlasco, la dura presa di posizione di Selvaggia Lucarelli contro Alberto Stasi

Avere ottenuto l’affidamento in prova permette ad Alberto Stasi di continuare a lavorare nell’azienda dove opera già da qualche tempo, ma senza tornare in carcere a dormire, come accadeva fino a pochi giorni fa. Questo non esclude però possa esserci la revisione per dimostrare la sua innocenza, da lui sempre professata, opzione a cui sta lavorando la sua difesa, oltre alla Procuratrice Generale Francesca Nanni, che sta valutando le carte dell’inchiesta in corso ai danni di Andrea Sempio.

Il provvedimento non ha comunque cambiato minimamente l’opinione di Selvaggia Lucarelli a riguardo, anzi non solo lei ritiene colpevole il 42enne, ma è convinta che il periodo trascorso dietro le sbarre non lo abbia portato a prendere coscienza di quello che è successo alla sua fidanzata il 13 agosto 2007.

"C’è chi pensa che io sia qui a stracciarmi le vesti perché Stasi ha ottenuto l’affidamento in prova. Non è così – ha scritto su X dalle Filippine, dove si trova per registrare ‘L’Isola dei Famosi’ di cui sarà la conduttrice -. "Permettergli di scontare la sua pena fuori dal carcere non significa che sia cambiato qualcosa riguardo alla sua condanna, significa che è un altro passo per il suo legittimo e, anzi, auspicabile reinserimento in società. Se poi, fuori da ciò che prevede la legge, volete sapere come la penso, credo che il famoso percorso rieducativo del carcere sia stato un totale fallimento. Se davvero ad uccidere Chiara Poggi è stato lui come ad oggi ha stabilito la legge, e come io credo, il carcere non solo non ha rieducato, ma lo ha reso persino una persona peggiore. Mi auguro per lui che riesca a dimostrare la sua innocenza, perché in caso contrario significherebbe che un orrendo omicidio ha ricevuto una risposta penale inefficace dal punto di vista della riabilitazione profonda, lasciando aperta una ferita insanabile per la memoria della vittima e per il dolore della famiglia".

L’opinionista del "Gf Vip", insomma, non ha alcun dubbio su chi possa avere ucciso quasi 20 anni fa la 26enne, ma soprattutto non riesce ad accettare che Stasi accetti quello che sta accadendo a Sempio, accusato dello stesso omicidio che lo ha portato a essere condannato. In realtà, la misura ottenuta da Alberto gli è stata concessa al di là della sua assunzione di responsabilità, cosa che rappresenta un unicum rispetto ad altri detenuti che si sono trovati in una posizione analoga per poi arrivare a essere affidati ai servizi sociali. Non solo, chi è stato in carcere e arriva a questo passo deve in genere anche svolgere lavori socialmente utili, cosa non prevista in questo caso. Come era facile immaginare, la presa di posizione di Selvaggia Lucarelli ha scatenato non poche reazioni sui social, soprattutto da parte di chi è felice di quanto sta accadendo, convinto che Stasi sia stato oggetto di un clamoroso errore giudiziario.

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