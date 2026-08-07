Garlasco in Tv, Roberta Bruzzone sbotta: “Sempio è innocente, nulla ha scalfito la condanna di Stasi” La criminologa ha ripercorso le tappe dell’infinita inchiesta sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi: il pronostico sulle consulenze, cosa ha detto

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Roberta Bruzzone torna a prendere posizione sul delitto di Garlasco e lo fa con toni netti. Intervenuta nell’ultima puntata di Profondo giallo. Il vero volto del crimine del canale YouTube Cold Cases & True Crime, infatti, la criminologa ha ripercorso le tappe dell’infinita inchiesta sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi, dicendo la sua sulla situazione di Andrea Sempio e Alberto Stasi. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Garlasco, Roberta Bruzzone: "Il dato genetico è chiuso, su Sempio elementi non incontrovertibili"

Intervenendo a Profondo Giallo – Il vero volto del crimine, Roberta Bruzzone ha ribadito la propria convinzione sull’innocenza di Andrea Sempio, criticando alcuni sviluppi della nuova inchiesta e difendendo la solidità della sentenza definitiva nei confronti di Alberto Stasi. Secondo la criminologa, infatti, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari avrebbe fotografato un impianto accusatorio privo di elementi decisivi: "Di tutte quelle informazioni riferite a Sempio e ai suoi difensori, obiettivamente di elementi incontrovertibili non ce n’è neanche mezzo. Lo posso dire con molta serenità perché ho avuto modo di esaminare punto per punto tutto quello che è stato elencato". La criminologa ha poi insistito sul tema della prova genetica, sostenendo che "quello che non ci sta, perché non ci sta tecnicamente, è una ulteriore consulenza genetica su un dato che è stato cristallizzato da una perizia nel contraddittorio tra le parti. Quel capitolo è chiuso, tecnicamente chiuso". Dura anche la critica alla consulenza psichiatrica disposta dalla Procura: "Oggi andiamo a valutare degli scritti successivi di molti anni rispetto ai fatti per cercare di collocare la mente di un soggetto sulla scena del crimine. Da operatore tecnico del sistema giudiziario questo mi preoccupa molto". Quindi la conclusione, che non lascia spazio a dubbi sulla sua posizione: "Io lo ritengo innocente perché sono convinta che sia stato Alberto Stasi sulla scorta delle informazioni di cui sono in possesso. Francamente, nulla ad oggi ha scalfito questo tipo di convincimento".

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Le ultime news sull’inchiesta del delitto di Garlasco

L’indagine riaperta su Andrea Sempio continua intanto a vivere una fase particolarmente delicata. Dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, la Procura di Pavia ha disposto ulteriori approfondimenti tecnici, tra cui una nuova consulenza genetica e una consulenza psichiatrica, scelte contestate dalla difesa e da diversi consulenti intervenuti nel dibattito pubblico. Sul fronte scientifico resta centrale la perizia svolta in incidente probatorio dalla genetista Denise Albani, che ha escluso la presenza di un profilo genetico attribuibile con certezza a Sempio e ha evidenziato l’impossibilità di collocare temporalmente il materiale biologico analizzato. Parallelamente prosegue il confronto sulle impronte repertate nella villetta di via Pascoli, con particolare attenzione alla compatibilità della pianta del piede dell’indagato con una delle tracce rinvenute sulla scena del delitto. La difesa sostiene che eventuali riscontri sulla conformazione del piede già all’epoca dei fatti potrebbero escludere definitivamente la compatibilità con quell’impronta, mentre la Procura prosegue nelle proprie verifiche.

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