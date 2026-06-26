Garlasco in Tv, la difesa di Sempio smonta il valore del DNA. Nuzzi: "Un giallo attorno a Stasi", perché c'è una nuova contraddizione Ampio spazio dedicato al caso Garlasco nella puntata di Quarto Grado di giovedì 25 giugno 2026, focus sugli indizi contro Sempio e sul destino di Stasi, ora fuori dal carcere

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

CONDIVIDI

Nuovo appuntamento speciale con "Quarto Grado", in onda giovedì 25 giugno 2026, confermando quindi come accade da qualche tempo il duplice appuntamento settimanale. Non poteva ovviamente mancare uno spazio ad hoc dedicato al caso Garlasco, con l’obiettivo di provare a capire cosa accadrà a breve.

Garlasco, Quarto Grado puntata 25 giugno 2026: il ruolo del DNA

Si parte parlando del DNA, uno degli elementi che la Procura di Pavia inserisce tra quelli a carico di Andrea Sempio, ritenuto "un perno della nuova indagine", secondo quanto riferito da Nuzzi. Sulle unghie di Chiara Poggi c’è un aplotipo Y che riporta alla linea maschile di Andrea Sempio, ma anche altri DNA, aspetto da non sottovalutare. Di questo aveva già parlato il 20 maggio 2025 il Procuratore di Pavia Fabio Napoleone, che lo aveva riferito senza mezzi termini ad Alberto Stasi nel suo interrogatorio, qualche mese prima di arrivare all’incidente probatorio dove veniva cristallizzata l’analisi realizzata dalla genetista incaricata dalla Procura Denise Albani.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Su ben cinque dita della vittima c’era del DNA maschile, viene da chiedersi perché la Procura si sia concentrata solo sui due profili compatibili con la linea paterna di Sempio. Gli inquirenti non hanno dubbi, la presenza di tracce genetiche è dovuta all’azione omicidiaria, Chiara ha toccato il suo aggressore per difendersi, è per questo che si trova qui il DNA di Sempio.

Presente in studio Marzio Capra, consulente della famiglia Poggi, Nuzzi chiede se l’aplotipo Y attribuito a Sempio abbia un valore superiore rispetto ai frammenti di DNA presenti sulle altre unghie visto che questo è presente sia sulla mano destra sia su quella sinistra. Lui risponde: "Dal punto di vista quantitativo quei segnali sono forse i più rappresentati, ma non abbiamo alcuna possibilità scientifica di affermare che una maggiore quantità corrisponda necessariamente a un contatto più prolungato o più significativo. Noi non sappiamo però nemmeno se i campioni recuperati dai margini ungueali siano autentici o dovuti a contaminazione. Come parte civile abbiamo rappresentato questo prima che venisse affidato l’incarico nell’incidente probatorio. Avevamo chiesto di escludere che quei profili appartenessero a qualcuno del RIS di Parma o al professor Avato, che nel 2007 aveva esaminato quei margini ungueali insieme a me. Io stesso ho consegnato il mio DNA, così come il generale Garofano, perché eravamo stati gli unici due consulenti ad aver avuto accesso diretto ai reperti. Quando è venuto fuori il profilo genetico sulla garza la Albani ha dovuto verificare che non fossimo stati noi a contaminarla, pur essendo bardata, ma nessuno ha voluto verificarlo sopra i margini ungueali. Noi non conosciamo nemmeno il profilo del professor De Stefano che le ha analizzate".

Nuzzi ha poi provocato: "Se De Stefano fosse nato a Garlasco cambierebbe qualcosa?". Il genetista ribatte: "Il profilo genetico di Sempio è quello più comune tra tutti quelli analizzati in questa perizia, ricorre ben 7 volte nel database europeo, quello di Stasi zero volte, quello di Capra, mio omonimo, mi sembra sia stato visto due volte, probabilmente Sempio avrà tanti parenti nella zona". Il genetista continua a essere però scettico sugli strumenti utilizzati: "E’ stato usato un software non validato dalla comunità scientifica. Si usa solo in presenza di aplotipi misti, che già di per sé rendono quasi impossibile un’identificazione certa. Nessuno ha mai sviluppato uno strumento più affidabile perché si tratta di un campo così poco esplorato".

A commentare c’è anche Liborio Cataliotti, legale di Sempio, che ricorda una pubblicazione del 2016: "Qui si metteva in evidenza che in una piccola comunità in un piccolo paese ci fosse la presenza di più aplotipi identici pur non essendo imparentati. Questo significa che l’analisi biostatistica, specialmente se innestata su dati non replicati, io avevo detto avesse valore 0, questo lo pensa anche la comunità scientifica". A riguardo dice la sua anche Carmelo Abbate: "Nel 2014 il prito del giudice, De Stefano, compara le due tracce di DNA, che hanno un valore più alto non solo per il quantitativo ma perché su due dita di due mani diverse, con il DNA di Alberto Stasi, dopo averlo fatto dice che non erano comparabili. Applausi, applausi, applausi, dopo averle comparate scrive in perizia che non erano comparabili. Questa è storia. Quando ad agosto è stato chiesto il DNA a Stasi non ho visto blocchi stradali da Capra o altri per impedire che si facesse il confronto con qualcosa che non aveva valore. L’8 settembre si chiede il DNA a Stasi e lui lo dà, l’11 settembre nella minuta del verbale (sparita dagli atti ma ritrovata dalla Albani) c’è scritto che ci sono due tracce di DNA comparabili non ho visto le barricate che vedo oggi".

Capra ribatte: "Mi sento di suggerire al dottor Abbate di farsi dare da chi gli passa le veline le cose complete, se gli passano solo parti di verbali.. Lui continua a parlare di pseudoverbali, ma negli atti acquisiti della perizia Albani ci sono minute di verbali dell’8 settembre, giorno in cui Stasi è stato sottoposto al prelievo. Lì l’estensore scrive ‘ il dottor Capra specifica che la sua parte non ha mai inteso richiedere alcun prelievo sull’imputato Stasi. Lì l’avvocato diceva che quel DNA non valesse nulla, quindi si chiedeva perché si dovesse prelevare, forse dovevamo fare un favore a qualcuno?’. Abbate fa finta di disconoscere questa parte".

Nuzzi ci tiene però a mettere in evidenza un aspetto spesso trascurato: "La dottoressa Albani è il perito del giudice, non una parte, ha una posizione terza, quello che dice ha un peso".

La difesa di Sempio ha sempre sostenuto che quello fosse DNA da background, che si deposita tempo prima, frutto di un contatto indiretto e derivante da contatti precedenti.

ll nuovo audio di Sempio e l’indagine sulla corruzione

Nuzzi fa poi ascoltare un audio inedito di Sempio trovato sul suo cellulare, risalente al 28 giugno 2018. "L’altra volta quando abbiamo parlato, l’ultima volta che ci siamo visti tutti e tre io ho detto: ‘Ok, signori, quanto ci costa sta cosa? Perché comunque noi i conti in tasca dobbiamo farceli. E Soldani all’inizio di tutto aveva detto: ‘Voi avete tre avvocati, ma ne pagherete uno’, continuava a dire così la prima volta in assoluto che ci siamo visti". Quel vocale era stato mandato ad Angela Taccia, allora sua amica, per parlare dell’avvocato con l’avvocato Soldani, che l’aveva seguito insieme a Lovati e Colzani quando nel 2017 era stato accusato per la prima volta dell’omicidio di Chiara Poggi, per poi ottenere l’archiviazione. Questo messaggio potrebbe essere utile per ricostruire i flussi di denaro dell’epoca, i Sempio dicono fossero relativi alle parcelle degli avvocati, mentre la Procura di Brescia ritiene siano stati utilizzati per la corruzione. Il messaggio prosegue: "Ho detto: ‘Signori, a me servono come metro di paragone perché dobbiamo capire se possiamo permettercela, e ha detto: ‘Nulla di più dell’ultima volta, e aveva sparato 20 mila euro, ma mio padre gli fa: ‘Guarda che tu l’altra volta mi avevi detto 15 mila. Allora lui è rimasto lì un attimo, poi gli fa: ‘Giù, è vero, ho messo la mia parola che sarebbero stati 15 mila, quindi ok". Non è però chiaro a cosa servisse questa cifra, se al procedimento in cui era accusato di omicidio o alla causa per calunnia intentata contro i legali di Stasi dopo l’archiviazione.

Massimo Lovati, ex legale di Sempio, prova a dare la sua versione: "Non ho ma fatto i conti in tasca ai signori Sempio, mi limitavo a prendere i soldi che mi passava il convento, secondo me erano sui 15 mila euro, tenendo conto anche dell’attività successiva all’archiviazione. Io ho fatto una denuncia querela di un centinaio di pagine contro lo Studio Giarda, poi ho sostenuto due procedimenti per richiesta di archiviazione contro lo Studio Giarda e SKP, nella prima archiviazione mi hanno dato ragione", ma su quello Abbate lo contraddice: "Sempio dice di avere speso 1.500 euro per quello".

L’atteggiamento del legale finisce nel mirino della cronaca anche per un’azione che lui non ha mai del tutto spiegato, ovvero come sia entrato in possesso della consulenza Linarello, che il genetista aveva realizzato per la difesa Stasi. Lovati aveva ammesso di aver portato personalmente la consulenza Linarello al generale Garofano a Parma, il 30 dicembre, insieme a Sempio. Abbate rivela però un dettaglio, il 13 gennaio, Soldani manda una mail a Garofano con quella stessa documentazione, Garofano dichiara di averla ricevuta il 30 dicembre via email da Soltani.

Questo viene fatto notare dal giornalista: "Quindi gliel’ha portata prima". Non solo, come da lui riferito quei documenti sono usciti dalla Procura generale di Milano tra il 13 e il 20 dicembre., prima che Lovati li portasse fisicamente a Parma e che Soldani li mandasse per mail. Lovati prova a difendersi: "La consulenza non era timbrata". Ma Abbate non molla: "Non è solo una questione di timbro. C’è la marca da bollo non annullata. Chi gliel’ha data lo sa benissimo, ma non lo dirà mai. Perché è grave chi lo ha fatto. Altro che giornalistini, altro che il povero Sulas"

Il ruolo dell’impronta 33

Il dibattito si incentra anche su un altro degli elementi cardini del quadro accusatorio contro Andrea Sempio, l‘impronta 33, che la Procura attribuisce a lui per 15 minuzie. I carabinieri dei RIS hanno evidenziato come quella fosse interessante già nel 2007, questo ricorda Nuzzi: "Gli investigatori dell’epoca dicono che questa traccia già dopo i fatti era valutata come importante, più importante delle altre". Arriva il commento di Cataliotti: "Inizialmente sì, la valutazione originaria che aveva preceduto i test era stata di questo tipo, per la posizione, la dimensione si era ritenuto che meritasse di essere grattata e valutata in maniera più approfondita. I reagenti però avevano detto, e questo non può essere sovvertito, che non era intrisa di sangue. Era stata redatta anche una tabella con le diverse tracce per capire se fossero relative alla dinamica omicidiaria e se assegnabili, in quel caso si era detto non rilevante e non assegnabile. Oggi la si assegna sulla base di una fotografia risalente ad allora e su un dato relativo al colore e si dice fosse intrisa di sangue ma io non lo ritengo possibile, con un esito almeno discutibile".

Nuzzi osserva: "Vista la reazione della ninidrina vuol dire che era una traccia recente e con elementi tali da fare reagire la ninidrina in modo così rilevante". Il legale obietta: "Recente non vuol dire nulla. Questo rilievo era stato fatto nove giorni dopo il fatto, non la si poteva ritenere quindi né recente né bagnata, come è stata ritenuta. Altre tracce, come la 41, erano state trattate con gli stessi reagenti per trovare il sangue, ma dove c’era, ed era quello della vittima, c’era stato esito positivo. In questa non c’era, e non può esserci oggi".

Abbate fa notare un aspetto importante: "E’ la mano sul muro di chi perde l’equilibrio, lo dimostra il tocco. La BPA dei RIS di Cagliari e la Cattaneo dicono sia contestuale all’omicidio, su quel muro non ci sono tracce degli altri amici, Poggi, genitori, solo Sempio, Marco Poggi e Carabinieri. Anche Capra, consulente dei Poggi, l’aveva definita nel 2007 un’impronta importante e che avrebbe portato all’assassino, ma oggi smentisce quello".

Un dettaglio trascurato nell’interrogatorio di Stasi

In chiusura dello spazio dedicato a Garlasco si torna a parlare di Alberto Stasi. Nuzzi: "La Procura di Pavia ritiene che Stasi sia completamente estraneo all’omicidio di Chiara Poggi ma, a mio avviso, c’è un giallo". Nel suo interrogatorio di un anno fa per la prima volta cambia un particolare, sostiene che la luce delle scale fosse accesa, elemento su cui non era mai stato preciso, cosa che non può che aumentare i dubbi su di lui. All’epoca del delitto, invece, il 42enne aveva riferito fosse spenta, ma se questo fosse vero sarebbe stato impossibile notare alcuni dettagli che lui ha descritto. Per il giudice Vitelli, che lo ha assolto, la contraddizione è legata al suo stato di choc, mentre per chi lo ha condannato sarebbe un’altra prova della falsità del suo racconto.

Non può quindi che essere naturale chiedersi se ad accendere la luce sia stato l’assassino, anche se è difficile avere riscontri a riguardo visto che i RIS non hanno fatto alcun accertamento specifico sul pulsante. Su tutti gli interruttori del piano è stata usata polvere evidenziatrice dattiloscopica, con risultato negativo, non c’era nessuna impronta da confrontare, né sono state trovate tracce di sangue, appare difficile credere che il killer non abbia sporcato di sangue quel punto.

Potrebbe interessarti anche