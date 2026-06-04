Quarto Grado, Nuzzi irrompe al giovedì con Garlasco e l’amico di Sempio: rivelazioni esclusive (senza Milo Infante) Quarto Grado è in onda eccezionalmente anche questa sera, giovedì 4 giugno 2026: al centro dell'appuntamento il caso Garlasco con la testimonianza inedita di Mirko Crepaldi.

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Gianluigi Nuzzi ha deciso di fare le cose in grande, forte di una stagione che lo vede protagonista non solo alla guida di "Quarto Grado", ma anche di "Dentro la Notizia", il format che ha sostituito "Pomeriggio 5", Il programma in prima serata, infatti, nel corso di questa settimana non andrà in onda solo domani sera, nella consueta collocazione del venerdì (dovrà sfidarsi ancora una volta con "Ore 14 Sera", al suo ultimo appuntamento stagionale), ma anche questa sera, giovedì 4 giugno 2026. Al centro della puntata ci sarà ovviamente ancora una volta il caso Garlasco, ma non solo.

Quarto Grado, anticipazioni 4 giugno 2026: il caso Garlasco in primo piano

La nuova inchiesta sul caso Garlasco è giunta a una fase decisiva, anche se la Procura di Pavia, che se ne sta occupando da più di un anno, non ha dubbi: a uccidere Chiara Poggi è stato Andrea Sempio. Questo sarà quindi l’argomento al centro della puntata speciale di "Quarto Grado", in onda questa volta anche di giovedì, con l’obiettivo di approfondire la personalità dell’indagato. Gli inquirenti, infatti, sono sempre più convinti che nelle sue numerose apparizioni Tv lui abbia cercato di apparire al meglio, anche se la realtà sarebbe ben diversa, come si evincerebbe dai numerosi scritti di suo pugno, dove parla di violenza, anche contro le donne, stupri, decapitazioni e omicidi.

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A fornire un ritratto più dettagliato di Sempio sarà Mirko Crepaldi, suo amico da oltre vent’anni, che sarà presente in studio per dare una testimonianza esclusiva. Chi lo conosce bene, infatti, non ritiene possibile che lui si sia macchiato di un reato così grave, a maggior ragione pensando al movente sessuale paventato dagli inquirenti.

Non mancherà inoltre uno spazio dedicato al femminicidio di Pamela Genini, nella giornata in cui inizia il processo all’ex fidanzato che l’ha uccisa, Gianluca Soncin. In studio ci sarà invece Francesco Dolci, altro ex fidanzato a cui lei si era rivolta chiedendo aiuto poco prima di essere uccisa, ma oggi indagato con l’accusa di avere trafugato il suo corpo nel cimitero in cui era sepolto.

"Quarto Grado" sarà poi regolarmente in onda anche domani, venerdì 5 giugno 2026, con un’esclusiva davvero cruciale, l’intervista a Marco Poggi, fratello di Chiara, che era rimasto sempre in silenzio e nell’ombra sin dal giorno del delitto. Anche lui potrà ovviamente dire la sua su Sempio, con cui l’amicizia non si è mai interrotta, nonostante le pesanti accuse che gli vengono rivolte.

Delitto di Garlasco: le ultime news sulle indagini

La puntata di "Quarto Grado" sarà ovviamente l’occasione anche per dare un aggiornamento sull’andamento dell’indagine per il delitto di Garlasco, cercando di capire cosa debba aspettarsi a breve Andrea Sempio. Pochi giorni fa la Procura ha predisposto per lui una consulenza psichiatrica, volta a capire se lui sia capace di intendere e di volere adesso e al momento dei fatti, se lui soffra di alcuni disturbi psichici che potrebbero influire sulla sua imputabilità, oltre a valutare la sua pericolosità sociale. Proprio quest’ultimo elemento è cruciale perché potrebbe portarlo a subire una misura di sicurezza. I suoi legali hanno però rifiutato di farlo sottoporre a questo test, indicando che sia più corretto procedere prima con l’accertamento dei fatti, anche quelli contro di lui, e solo successivamente arrivare a questo passo, ma solo in dibattimento.

La mossa degli avvocati non fermerà comunque il lavoro del professor Roberto Catanesi, individuato dal PM Napoleone per svolgere l’accertamento, questo avverrà sulla base del numeroso materiale sequestrato a Sempio, dei suoi commenti online e dei numerosi soliloqui in auto.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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