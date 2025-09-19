Delitto Garlasco in Tv, il nuovo rapporto e la teoria choc sul numero di killer: “Mani diverse su Chiara Poggi” Con la relazione di 300 pagine depositata dal Ris di Cagliari si aprono nuovi scenari nelle indagini: gli ultimi aggiornamenti stasera a Quarto Grado su Rete 4

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

È iniziata una nuova fase del caso Garlasco. Dopo l’estensione dell’incidente probatorio, infatti, pochi giorni fa è stata depositata la nuova relazione del Ris di Cagliari sull’omicidio di Chiara Poggi. Una BPA di oltre 300 pagine (contro le 19 del rapporto presentato nel 2007) che potrebbero riscrivere la storia e, soprattutto, aprire nuovi scenari riguardo l’assassino o gli assassini. Oltre all’arma del delitto mai ritrovata, infatti, la principale incognita rimane il numero di persone coinvolte in quel tragico 13 agosto del 2007. Stasera si tornerà a parlare del delitto di Garlasco anche a Quarto Grado, al suo secondo appuntamento stagionale su Rete 4. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco: la relazione del Ris e il ‘nodo’ killer

In settimana il Ris di Cagliari ha depositato la nuova, attesa, relazione sul delitto di Garlasco. Un rapporto dettagliatissimo (si parla di 300 pagine contro le 19 presentate nel dicembre del 2007) su quanto trovato nella villetta di via Pascoli che potrebbe riscrivere la storia dell’omicidio di Chiara Poggi. Il BPA (Bloodstain Pattern Analysis) avrebbe infatti rivelato una "dinamica completamente diversa" rispetto a quella ipotizzata in passato. Tra ‘nuove’ tracce di sangue sul telefono e vicino al divano (e la famigerata impronta di una mano in una pozza di sangue), il mistero s’infittisce e Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, ha lanciato l’allarme sull’alterazione della scena del crimine da parte dei carabinieri mai messa agli atti.

Stando alle prime indiscrezioni trapelate il rapporto del Ris avrebbe inizialmente confermato l’ipotesi di un solo killer ma, secondo il medico legale Pasquale Bacco, lo foto del corpo di Chiara Poggi e dell’autopsia farebbero pensare tutt’altro. Intervistato dal settiminale Giallo, infatti, l’esperto ha parlato di "mani diverse" ad avere aggredito la giovane, di cui una con grande forza sul cranio. E sulla possibilità di riesumazione del cadavere, Bacco non ha avuto dubbi: "In 30 anni di lavoro a me non è mai capitato".

Quarto Grado, stasera la seconda puntata: le anticipazioni

Dopo il debutto della scorsa settimana, la 17esima edizione di Quarto Grado torna in onda stasera su Rete 4. Al timone della serata (in cui si dovrebbe tornare a parlare proprio del delitto di Garlasco e degli ultimi sviluppi delle indagini), ovviamente, ci saranno i conduttori Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Spazio anche al caso Liliana Resinovich e all’alibi ‘fragile’ di Sebastiano Visintin, ma anche alle ultime news sul caso Pierina Paganelli.

Quando e dove vedere Quarto Grado in tv e streaming (venerdì 19 settembre 2025)

Quarto Grado va in onda stasera in tv su Rete 4. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.

