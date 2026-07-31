Garlasco in Tv, caos a Zona Bianca: Brindisi sbotta dopo la multa e De Rensis show. Il ‘derby’ con Nuzzi Puntata ad alta tensione ieri in prima serata su Rete 4 con l’omicidio di Chiara Poggi e il ‘caso’ Estathé al centro delle discussioni: cos’è successo

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Se la multa inflitta dal Garante della Privacy per la diffusione di immagini ritenute lesive della dignità di Chiara Poggi aveva già acceso il dibattito prima della diretta, il blocco sul caso di Garlasco in onda nella puntata di ieri giovedì 30 luglio 2026 di Zona Bianca si è trasformata ben presto in un confronto dai toni accesissimi. Il conduttore Giuseppe Brindisi, infatti, è apparso particolarmente combattivo e non sono mancati i botta e risposta con gli ospiti. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Zona Bianca, puntata ad alta tensione: scintille tra Brindisi, Cataliotti, Zurlo e De Rensis

A far discutere è stato soprattutto lo scambio con Massimo Cataliotti, legale di Andrea Sempio, che, dopo essere stato più volte interrotto, ha ironizzato: «Sono in terra nemica». Immediata la replica di Giuseppe Brindisi: «Non mi faccia fare le battute su certe terre amiche che non è il caso…», frase che sui social è stata interpretata da diversi utenti come una possibile frecciata nei confronti di Quarto Grado, anche se il conduttore non ha fatto alcun riferimento esplicito. Clima rovente anche con Gianluigi Zurlo, più volte richiamato da Brindisi con un eloquente «Oh, mi fai parlà?!». Al centro del confronto è finita anche la ormai celebre vicenda dell’Estathé, con Zurlo deciso a sostenere che Andrea Sempio fosse solito acquistare le confezioni singole perché, bevendo molta acqua, «non mangiava più niente». Un’argomentazione che ha offerto il fianco all’ironia di Antonio De Rensis, pronto a replicare: «Ne prendo atto, mi sono messo a dieta e ora userò anch’io questo metodo». Lo stesso De Rensis ha poi definito quella di Vigevano «una delle peggiori indagini della storia giudiziaria italiana». Non sono mancate nemmeno le schermaglie tra il professor Galassi e Cataliotti, con il primo che ha risposto con sarcasmo dopo essere stato definito "paleontologo", mentre De Rensis, in sottofondo, ha chiosato con un ironico: «Non è Jurassic Park».

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I social si dividono: tra applausi, accuse di faziosità e ironia sull’Estathé

La puntata di ieri di Zona Bianca ha acceso immediatamente anche il dibattito sui social, dove il pubblico si è spaccato in due. Da una parte c’è chi ha apprezzato il ritmo della serata, definendola semplicemente «vivace» nonostante il clima teso. In tanti si sono concentrati proprio sul "caso Estathé", con qualcuno che ha ironizzato: «Vorrei sapere dov’è il supermercato che vende a Zurlo solo un brick di Estathé», mentre altri hanno rilanciato la battuta di Antonio De Rensis, giudicandola uno dei momenti più divertenti della serata: «De Rensis sempre top». Sul fronte opposto, però, in tanti hanno criticato apertamente la conduzione di Giuseppe Brindisi, accusandolo di non lasciare spazio al legale di Andrea Sempio. «Questo conduttore di parte non riesce a lasciare parlare in pace l’avvocato Cataliotti» si legge sui social. Inevitabile anche il riferimento a Quarto Grado: «Lapsus freudiano dire "Quarto grado" invece di "zona Bianca"… L’atmosfera tesa sarà probabilmente tra i personaggi di quella trasmissione che, pur avendo diffuso le stesse immagini costate la sanzione a zona bianca e alle iene, è stranamente rimasta immune »

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