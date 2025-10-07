Garlasco in TV, Panicucci s'infuria con l’avvocato Lovati: “Io lo pretendo”. Poi lo punge: “Avrò l’orecchio bionico” La presentatrice Mediaset ha rimproverato l'avvocato di Andrea Sempio, ospite questa mattina, per un commento inappropriato sul tema intercettazioni. Ecco i dettagli.

Attimi di tensione a Mattino 5. Nella puntata di oggi, martedì 7 ottobre, la conduttrice Federica Panicucci non ha saputo trattenersi dopo le affermazioni di Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio nel caso Garlasco. Tutto è partito da un commento del legale sul tema intercettazioni, che prima ha fatto calare il gelo in studio, e poi ha scatenato la reazione piccata di Panicucci. È seguito un botta e risposta tesissimo, che è andato avanti per diversi minuti davanti agli occhi dei presenti. Vediamo tutti i dettagli della storia qui sotto.

Garlasco, lo sfogo di Federica Panicucci contro l’avvocato Lovati

Si parlava come al solito del caso di Garlasco, negli studi di Mattino 5, quando un normale confronto è degenerato in battibecco infuocato tra la conduttrice e uno degli ospiti del programma. Massimo Lovati, invitato a parlare insieme all’avvocato della controparte, ha infatti suscitato scalpore per un’affermazione relativa a una frase omessa dalle intercettazioni: "Hanno fatto bene ad ometterla perché la trascrizione dell’intercettazione deve essere chiara…deve essere rispettato tutto il discorso".

All’istante, le parole dell’avvocato di Andrea Sempio hanno fatto calare il gelo in studio. Finché Federica Panicucci, chiaramente indispettita, non ha deciso di intervenire con forza: "Ma come hanno fatto bene Lovati? No, non va bene…Non va bene…Non possiamo far passare questo messaggio che va bene omettere frasi…Abbia pazienza Lovati". Poi la presentatrice ha proseguito: "Non bisogna agire in questo modo…Nel rispetto di tutti, nel rispetto soprattutto del cittadino perché se domani succede a me io pretendo che le mie intercettazioni vengano trascritte nella maniera più corretta".

La replica di Massimo Lovati e l’ultima stoccata di Panicucci

La reazione della conduttrice non ha tuttavia smosso l’ospite, che ha ribadito la sua posizione precisando: "Quando non si capisce il senso le parole…Dico quando non si capisce". A questo punto, Federica Panicucci ha preferito evitare ulteriori polemiche, chiedendo alla regia di mandare un’ultima volta in onda l’audio dell’intercettazione contestata. Per dare modo al pubblico a casa di farsi un’idea definitiva.

"Me la date per la terza volta", ha chiesto la presentatrice, "poi giuro andiamo avanti perché anche a casa eh…Provate a chiudere gli occhi…Magari ha ragione Lovati e io l’ho sentita…Avrò l’orecchio bionico". Altri opinionisti in studio sono poi intervenuti per dire la loro. Ma l’impressione è che la disputa tra Lovati e Panicucci sia rimasta in sospeso. Pronta a scoppiare di nuovo, quando l’avvocato sarà ancora una volta ospite nel programma di Canale 5.

