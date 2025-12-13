Garlasco in TV, l’orecchino e il telefono di casa Poggi: la doppia pista e la nuova teoria sul killer Indizi trascurati e nuove analisi sulle tracce di sangue e sugli oggetti personali di Chiara Poggi potrebbero riscrivere la dinamica dell’omicidio di Garlasco.

La vicenda di Garlasco va avanti come un treno, portando sempre nuovi elementi utili a delineare meglio le indagini, con un’attenzione destinata a crescere ulteriormente. Oggi, nuove analisi e dettagli trascurati riaprono il dibattito su come siano andate davvero le cose quella tragica estate del 2007, aprendo nuove possibilità sul caso.

Garlasco: una macchia di sangue sul telefono accende i sospetti

Gli investigatori della Procura di Pavia hanno puntato l’attenzione su un elemento finora marginale: una macchia di sangue sotto la cornetta del telefono fisso di casa Poggi. Questo dettaglio suggerisce che la vittima potrebbe essere stata colpita proprio accanto al telefono, invertendo la dinamica ricostruita in passato, secondo cui l’aggressione era iniziata nell’ingresso della villetta. La Bloodstain Pattern Analysis dei Ris confermerebbe questa ipotesi, indicando tempi e modalità diversi nell’aggressione e suggerendo che Chiara Poggi potrebbe essersi spostata solo dopo il primo colpo, aprendo nuove teorie sulle azioni, e forse tramite ricostruzioni anche sul movente, del killer.

Gli oggetti personali della vittima: il dettaglio degli orecchini

Parallelamente, il criminologo Dario Redaelli, consulente della famiglia Poggi, ha avviato accertamenti sugli oggetti e gli accessori che Chiara indossava quel giorno. Secondo quanto emerso, alcuni di questi oggetti, conservati come se fossero reliquie, non sono mai stati analizzati e potrebbero contenere tracce decisive: il ciondolo alla caviglia, il dente di squalo, la catenina al collo e gli orecchini indossati. Ogni dettaglio di questi accessori potrebbe rivelare informazioni fondamentali sul reale aggressore e sul contesto della tragedia.

Attesa per l’udienza del 18 dicembre

L’insieme tra le nuove analisi delle tracce di sangue e lo studio degli oggetti personali apre una doppia pista da battere. Il primo colpo vicino al telefono e eventuali tracce sugli accessori potrebbero far emergere un quadro completamente diverso da quello ricostruito nelle fasi precedenti. Il passaggio cruciale sarà l’udienza dell’incidente probatorio prevista per il 18 dicembre davanti alla giudice per le indagini preliminari di Pavia, Daniela Garlaschelli, durante la quale verrà esaminata la perizia genetica sulle tracce rilevate sulle unghie di Chiara. I risultati potrebbero confermare o smentire le nuove ipotesi e offrire finalmente un quadro più chiaro di quanto avvenuto quella tragica sera. Con tutte le analisi ancora in corso, la vicenda di Garlasco si conferma un’indagine complessa, dove ogni dettaglio, dalla macchia di sangue sul telefono agli orecchini della vittima, potrebbe cambiare le carte in tavola e portare a una nuova verità sull’omicidio di Chiara Poggi. Non ci resta che attendere gli sviluppi dei prossimi giorni, e capire quali saranno i prossimi passi decidi dagli inquirenti.

