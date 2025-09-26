Garlasco, Milo Infante scende in campo per le ore decisive: Rai stravolge il palinsesto dopo la svolta choc nelle indagini Dopo il terremoto delle ultime ore, con l'iscrizione nel registro degli indagati dell'ex procuratore di Pavia, su Rai 2 arriva uno speciale di Ore 14. Ecco i dettagli.

Il caso Garlasco, dopo una svolta inattesa, torna prepotentemente sotto i riflettori nazionali. Così Rai 2 ha deciso di stravolgere il palinsesto tradizionale, questa sera, con una puntata speciale di Ore 14 di Milo Infante. Il conduttore tornerà al timone della trasmissione dopo l’episodio di ieri, per provare a fare luce su quanto avvenuto nelle ultime ore, con possibili nuove rivelazioni esplosive dietro l’angolo. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

Garlasco, torna Milo Infante dopo la svolta nelle indagini

La notizia è di quelle clamorose: la Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati l’ex procuratore aggiunto di Pavia, Mario Venditti, con l’accusa pesantissima di corruzione in atti giudiziari. Secondo la pm Claudia Moregola e il procuratore capo Francesco Prete, il magistrato sarebbe stato corrotto per scagionare Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, fratello della vittima del delitto di Garlasco. Un nome, quello di Sempio, che i legali di Alberto Stasi avevano già indicato all’epoca dei fatti come possibile autore dell’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007.

L’inchiesta si è così intensificata negli ultimi giorni, con una serie di perquisizioni della Guardia di Finanza nelle abitazioni di Mario Venditti e dei parenti di Andrea Sempio, compresi genitori e zii. Un’azione che mira a smuovere nuovi elementi – e forse a chiarire molti dei punti oscuri che hanno accompagnato la vicenda sin dagli esordi. Per la Rai, la svolta ha comportato nelle ultime ore un vero e proprio cambio di rotta nel palinsesto. Il film "65 – Fuga dalla Terra", previsto per la prima serata di Rai 2, è stato sostituito oggi da uno speciale in diretta, Ore 14 Sera – Il Delitto di Garlasco, condotto da Milo Infante e in onda dalle 21.30 dopo il TG2 Post.

Milo Infante, voce autorevole del pomeriggio Rai, raccoglie quindi l’onere e l’onore di riportare in studio testimoni, esperti e protagonisti per analizzare lo ‘tsunami’ giudiziario che minaccia di riscrivere la storia processuale del delitto di Chiara Poggi. E sarà interessante vedere come andrà la sfida con Quarto Grado di Gianluigi Nuzzi, che sempre stasera, su Rete 4, approfondirà le ultime novità sul caso. Quale dei due programmi verrà premiato dal pubblico?

Le incognite nell’omicidio Poggi e la nuova sfida per Milo Infante

L’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto in una villetta di via Pascoli nel 2007, è uno dei gialli più complessi e discussi dell’ultimo decennio. Per anni, la vicenda ha ruotato intorno a dubbi, depistaggi, sentenze contraddittorie, teorie alternative e colpi di scena. La condanna definitiva di Alberto Stasi ha chiuso una stagione di processi, ma nuove prove e testimonianze, soprattutto legate alle presunte manipolazioni giudiziarie, rischiano ora di rimettere tutto in discussione.

Per questo Ore 14 Sera – Il Delitto di Garlasco si propone questa sera come un appuntamento imperdibile, essenziale per chi vuole capire cosa stia realmente accadendo dietro le quinte del caso. Con collegamenti, interviste, documenti inediti e analisi a caldo degli ultimi sviluppi. Milo Infante promette di accompagnare gli italiani nei meandri di una vicenda sempre più intricata. In quelle che potrebbero essere le ultime, decisive svolte nel caso.

