Garlasco in Tv, gli esami non noti e il DNA emerso ora. De Rensis attacca: "Butteremo giù il muro". Le foto 'sporche' dell'impronta 33 Ore 14 Sera ha dedicato gran parte della puntata di giovedì 8 ottobre al caso Garlasco, con focus sulle omissioni del passato che stanno emergendo, che hanno condizionato l'inchiesta

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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A dieci giorni dalla conclusione delle indagini a carico di Andrea Sempio, considerato dalla Procura di Pavia l’assassino di Chiara Poggi, le indiscrezioni sul caso Garlasco si susseguono a ritmo frenetico. A fare discutere non è solo il quadro accusatorio nei confronti del 38enne, ma anche errori e omissioni che sarebbero stati commessi all’epica, di cui ha voluto parlare "Ore 14 Sera" nella puntata di giovedì 8 ottobre 2026.

Garlasco, Ore 14 Sera puntata 8 ottobre 2026: le omissioni determinanti nelle indagini

Salvo Sottile parte indicando un momento ben preciso, le 10.04 del 27 agosto 2008, ora in cui l’allora Comandante dei RIS di Parma Luciano Garofano ha appena ricevuto la relazione del Capitano Aldo Mattei sulle impronte di scarpa trovate sulla scena del delitto nella casa di Via Pascoli a Garlasco, dove è stata uccisa Chiara Poggi. Garofano risponde così: "In linea di massima va bene, la parte relativa all’impronta di scarpa effettivamente non è stata affrontata da Avato (consulente di Stasi, ndr). Se il Capitano Mattei si spingesse un po’ sull’unicità del disegno e adombrasse una misura con tutte le cautele del caso sarebbe auspicabile".

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MILO INFANTE, RE INDISCUSSO DEL CASO GARLASCO



Il giorno dopo, il 28 agosto 2008 alle 00.37 il Capitano Mattei risponde: "Per quanto attiene la taglia, le tracce sono compatibili con la taglia di Stasi, proprio in ragione della loro incompletezza. Se l’impronta fosse completa sarebbe una taglia tra la 39 e il 40, comunque sempre inferiore alla 41. Attribuire quell’impronta a una 42-43, la taglia di Stasi, sarebbe un’assunzione aleatoria e assolutamente controproducente per il dibattimento".

La relazione finale ha poi avuto una formulazione più prudente rispetto a quella indicata da Garofano, "ma i suggerimenti al Capitano Mattei, quello spingersi sull’unicità del disegno come a volerlo convincere a gettare il cuor e oltre l’ostacolo, il verbo adombrare usato fa riflettere. Dietro questo c’è una domanda: ‘Garofano cercava una risposta o aveva già deciso quale risposta dovessero trovare i suoi uomini? – evidenzia Sottile -. Avremmo voluto porre questa e altre domande al