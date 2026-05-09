Garlasco in Tv, la voce sull'inchiesta riaperta grazie a una love story di Giada Bocellari. L'avvocato: "Teorie calunniose". La sua risposta ai Poggi
Spunta un'intercettazione secondo cui il caso Garlasco sarebbe stato riaperto grazie a una "conoscenza" di Giada Bocellari, legale di Stasi. Ecco la sua reazione
Garlasco, Ore 14 Sera puntata 8 maggio 2026: Giada Bocellari risponde alle voci su una sua relazione sentimentale
La teoria sulla possibile influenza esercitata da Giada Bocellari nella riapertura del caso Garlasco legata a una sua relazione sentimentale si era diffusa già qualche settimana fa, l’avvocato ne aveva parlato proprio a "Ore14 Sera", sottolineando di essere stanca di indiscrezioni simili, che arrivano inevitabilmente a mettere in dubbio la sua responsabilità. In quell’occasione lei non aveva usato mezzi termini, sottolineando in maniera esplicta di ritenere che il limite fosse ormai superato.
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Guida TV
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15 Maggio 2026
Ore 14Rai 2
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