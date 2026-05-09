Garlasco in Tv, Milo Infante: "Il quadro di Sempio che emerge fa paura". Il nuovo dettaglio sulle scarpe può incastrarlo
A indagine ormai chiusa per il delitto di Garlasco appare evidente come la posizione di Andrea Sempio, unico indagato si stia complicando, anche a causa dell'impronta di scarpa
L’appuntamento con "Ore 14 Sera" si rinnova anche questa sera, venerdì 8 maggio 2026, all’indomani della tradizionale puntata del venerdì, con uno speciale del tutto dedicato a Garlasco, ora che è stata diffusa la Discovery dell’inchiesta, che vede come unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi Andrea Sempio. A lui vengono contestate anche le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti.
Milo Infante punta ad analizzare le carte dell’inchiesta, cercando di far venire alla luce quanto scoperto dagli inquirenti in un’indagine durata poco più di un anno.
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Garlasco, Ore 14 Sera puntata 8 maggio 2026: cosa emerge dalle carte contro Andrea Sempio
L’informativa dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano (oltre 300 pagine) ha letteralmente riscritto la dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi e le responsabilità grazie alle consulenze Berti per il DNA e Cattaneo per l’autopsia e non solo. Responsabile è considerato Andrea Sempio, che era già stato indagato in passato, ma ora con un ruolo diverso e decisivo.
A carico dell’indagato non c’è solo l’intercettazione ambientale in auto, in cui lui ammetterebbe di avere visto i video intimi di Chiara e Alberto Stasi transitati nella chiavetta, ma ce n’è anche una in cui ripete da solo le risposte che avrebbe avuto al telefono dalla ragazza, che ha rifiutato un suo approccio. "E’ stata una bella str…", si sente dire. Se ne aggiunge anche una dello scorso maggio: "Quando sono andato io il sangue c’era", detto in riferimento a cosa fatto e dove si trovava la mattina del 13 agosto 2007, oltre all’alibi dello scontrino, smontato dal vigile del fuoco amico della mamma e dallo stesso marito della donna. Il papà di Sempio, intercettato, tenta infatti di consolare la consorte, disperata per avere dato lo scontrino al figlio, convinta in questo modo di avergli rovinato la vita. Non si può ovviamente dimenticare l’impronta 33, identificata già all’epoca come l’impronta del killer, che era fresca e bagnata. Cambiano inoltre orario e dinamica, l’assassinio sarebbe avvenuto in più fasi, dopo il delitto Sempio si sarebbe rifugiato a casa della nonna, poco distante, per lavarsi e cambiarsi.
Nell’informativa c’è poi un capitolo dedicato alla corruzione, su cui sta lavorando la Procura di Brescia. Circa 60 mila euro sarebbero stati usati dai Sempio per ottenere una richiesta di archiviazione nel 2017, poi effettivamente arrivata. Si parla inoltre di punti incomprensibili e paradossali per gli investigatori, arrivando a sostenere che il caso sia stato letto attraverso una suggestione nata in fase processuale e cavalcata mediaticamente in 18 anni.
Infante sottolinea un aspetto: "Carabinieri e Procura notano un’ostilità da parte della famiglia Poggi, che ha ora attaccato palesemente attraverso i suoi legali Procura e investigatori. Si parla di ‘indagini su Andrea Sempio gravemente condizionate da contesti poco trasparenti e impropri collegamenti con specifici ambienti giornalistici'".
Il conduttore vuole ovviamente sapere un parere da parte di Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, sull’informativa: "Ho visto dichiarazioni del 12 marzo 2025 che non mi sarei aspettato di leggere, poi cambiate un paio di mesi dopo. Ho visto elementi che se fossero stati analizzati nel 2007 avrebbero fatto concludere il processo di Alberto in modo diverso, come l’impronta 33".
Il giornalista Piero Colaprico, da sempre convinto della colpevolezza di Stas resta però scettico: "La nuova trama non mi convince, la bicicletta nera, era un elemento cruciale nell’indagine di Stasi, si dissolve nell’aria. Stasi nega di avere usato questa bicicletta nera, che invece aveva e con cui secondo l’accusa e la condanna è andato a casa Poggi, ora non c’è". Infante lo blocca: "Non c’è più Stasi". Il giornalista va avanti per la sua strada: "La bicicletta c’è, l’ha vista la testimone". Infante fa notare un aspetto: "La professoressa Cattaneo pensa che Sempio abbia un piede tra il 42 e il 43, come l’impronta sul tappetino, non lo reputi un elemento di novità?".
Il conduttore sottolinea inoltre la presenza di una descrizione ampia di Sempio nel documento, "molto molto lontano dal bravo ragazzo che negli ultimi mesi ha fatto il giro di quasi tutti i salotti Tv, raccontandosi in maniera simpatica. Ci sono comunque anche intercettazioni particolari, su nonne, savana, camicie strappate, il popolo bue, le mogli che ingrassano, qui c’è un Andrea Sempio che fa paura, per quello che pensa, scrive e a volte per quello che fa. Penso che raccontare tutto quanto letto non sia giusto, ma penso anche ai due pesi e due misure, Alberto Stasi dal primo giorno è stato sospettato per pornografia, pedopornografia, occhi di ghiaccio, il killer silenzioso, perché dovremmo agire diversamente ora?". Rita Cavallaro fa un’evidenza: "Nel caso di Stasi erano racconti tossici, non veri. Qui ci sono indicazioni che lascia lui, gli scritti che parla di omicidi, cannibali, satanismo, sogni di accontentare qualcuno, è chiaro che…Nessuno gliel’ha addossato o portato dentro l’inchiesta per incriminarlo".
Il conduttore ricorda un dettaglio: "L’avvocato Taccia ci ha detto di non fare riferimento a tutti i messaggi sul Forum della seduzione C’ è inoltre un messaggio di una collega, che lo descrive come buono e sensibile, mentre nell’informativa sarebbe una persona che ha contrattato con una parente la compravendita di foto intime. Ci sono numerose visite a siti pornografici, tra cui le categorie Incesto e stupro, un filmato realizzato nel negozio in cui lavora, dove l’indagato di nascosto ha guardato sotto la gonna di una collega. L’indagato accede inoltre abusivamente al Whatsapp della parente e si impossessa illecitamente delle sue foto e video intime, cosa fatta anche con un’altra ragazza". De Rensis tuona: Altro che foto di piedi, coprirsi gli occhi e dire: ‘Non voglio vedere un seno'".
C’è poi il dettaglio che non torna sulle scarpe, come evidenziato da Infante: "Lui ha sempre detto di portare la 44, ma secondo la dottoressa Cattaneo è compatibile con 42-43".
La posizione della famiglia Poggi
La centralità dell’impronta 33
La nuova BPA cambia tutto
Guida TV
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15 Maggio 2026
Ore 14Rai 2
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