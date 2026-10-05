Garlasco in Tv, spunta consulenza psicologica su Stasi del 2007. L'indiscrezione di Salvo Sottile A Ore 14 lunedì 5 ottobre 2026 spazio al caso Garlasco e a un'indiscrezione recente, l'esistenza di una consulenza personologica su Alberto Stasi effettuata poco dopo il delitto

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

CONDIVIDI

Il delitto di Garlasco continua a essere al centro dell’attenzione mediatica e non solo, a una settimana dalla conclusione delle indagini a carico di Andrea Sempio, ritenuto dalla Procura di Pavia l’assassino di Chiara Poggi. "Ore 14" ha così deciso di parlarne nella puntata di oggi, lunedì 5 ottobre 2026, facendo riferimento a una novità clamorosa diffusa in giornata da "Repubblica", secondo cui nel 2007 i RIS avrebbero chiesto a una criminologa una consulenza psicologica su Alberto Stasi, dove ci sarebbe un elenco di 17 punti basato esclusivamente sui verbali dei suoi interrogatori, senza averlo mai incontrato di persona.

Garlasco, Ore 14 puntata 5 ottobre 2026: la consulenza psicologica su Stasi emersa solo ora

Fino ad ora nessuno era a conoscenza della possibile esistenza di una consulenza psicologica voluta dai RIS nel 2007 su Alberto Stasi, a rivelare ulteriori dettagli è Salvo Sottile: "Non sarebbe mai stata chiesta dalla Procura ma, cosa ancora più grave, non sarebbe mai stata allegata agli atti. Per fare capire il peso di questa consulenza si leggono valutazioni precise su Stasi, quali ‘calcolatore, manipolatore, con assoluta mancanza di emozioni e tendenza narcisistica’, un po’ sulla falsa riga della narrazione dei ‘biondino dagli occhi di ghiaccio’.".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Importante è quindi la testimonianza del magistrato Palamara, a cui Salvo Sottile chiede se possa accadere che i RIS decidano di far eseguire una consulenza personologica a una persona specalizzata. "Non è normale che non sia allegata agli atti. Qui ci sono regole non scritte, la polizia giudiziaria non fa nulla se non dopo essersi confrontata con il pubblico ministero o dopo essere stata autorizzata. C’è una norma del Codice che lo consente, l’articolo 348, quarto comma, che autorizza la polizia giudiziaria ad avvalersi di chi ha specifiche consulenze tecniche, ma in una vicenda del genere non può non esserci stata un’interlocuzione con il pubblico ministero. Se dovesse risultare che questa non solo non ci sia stata, ma che autonomamente la polizia giudiziaria, in questo caso i RIS, hanno proceduto in autonomia a svolgere una consulenza personologica perso che sarebbe un fatto che debba quantomeno destare grandi interrogativi".

Il conduttore rivela che la redazione è riuscita a sentire la criminologa che avrebbe fatto la consulenza personologica, così da avere il suo punto di vista su quanto sta emergendo. Lei sostiene di non averla mai redatta, ma soprattutto che non avrebbe mai fatto una relazione di questo tipo su carta intestata senza firma e data. La redazione è riuscita a sentire la criminologa, che nega di avere svolto quel lavoro: "Non ho mai fatto nessun profilo, se faccio relazioni metto data e firma"Anche l’ANSA conferma l’assenza di firma, oltre a precisare come quel lavoro non sia mai stato depositato agli atti.

I RIS, dal canto loro, hanno respinto ogni accusa con la presa di posizione di Luciano Garofano, che all’epoca del delitto ne era a capo, sottolineando di essersi sempre comportato in maniera trasparente, non certamente pensando di danneggiare Stasi. Il Generale ha voluto dare in maniera chiara la sua versione dei fatti nella puntata di ieri di "Domenica In", spiegando senza tergiversare il suo operato e quello dei suoi uomini.

Cosa dobbiamo attenderci a breve

Nel frattempo, nonostante la conclusione delle indagini il lavoro della Procura di Pavia non si ferma, volto a far venire alla luce eventuali altri errori commessi nel 2007, che possono avere condizionato la sentenza di condanna di Alberto Stasi (assolto nei primi due gradi di giudizio).

Anche la difesa di Andrea Sempio non può comunque stare con le mani in mano, ha infatti tempo fino al 18 settembre per replicare agli inquirenti con memorie e consulenze aggiuntive volte a demolire il quadro accusatorio. Probabile si opti per la richiesta di incidente probatorio per l’impronta 33, mossa che era stata scartata mesi fa, mentre appare difficile che l’indagato possa parlare.

Seguici su: Google Discover Fonti preferite

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

Potrebbe interessarti anche