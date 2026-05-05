Garlasco in Tv, Milo Infante svela perché il silenzio di Sempio può metterlo a rischio: "Attenzione a quello che diranno i PM senza risposte" Nella puntata di Ore 14 di martedì 5 maggio 2026 si è parlato di Garlasco, con riferimento agli interrogatori in programma e a cosa può accadere a breve

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

Ufficio Stampa Rai

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"Ore 14" è regolarmente in onda come ogni giorno anche oggi, martedì 5 maggio 2026, con un’attenzione particolare al caso Garlasco, in una giornata che può essere determinante a causa delle audizioni di Paola e Stefania Cappa, le due cugine di Chiara Poggi, convocate come persone informate sui fatti. Domani sarà invece la volta di Marco Poggi, fratello della vittima, e di Andrea Sempio, attuale indagato per omicidio volontario, anche se lui ha già riferito di volersi avvalere della facoltà di non rispondere attraverso i suoi legali.

Garlasco, Ore 14 puntata 5 maggio 2026: cosa è successo

Spazio subito al collegamento con l’inviata Arianna Giunti, che si trova alla caserma Montebello di Milano, dove sono previste le due audizioni odierne, da poco è entrata Stefania Cappa, mentre Paola è uscita da poco. "Stefania Cappa si trova davanti ai carabinieri del Nucleo Investigativo che la stanno ascoltando, Paola invece è rimasta dentro questa mattina circa due ore. L’audizione segna la fine di queste indagini, che dovrebbe avvenire a breve".

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Milo Infante fa il punto della situazione: "Questo è un passaggio importante, visto che domani sarà sentito anche Marco Poggi, o meglio risentito, anche questa volta come nella precedente, sarà sentito in concomitanza come l’altra volta (Sempio non si era presentato, ndr)". L’inviata fa una precisazione: "In realtà, tutti avrebbero dovuto essere sentiti domani, ma le sorelle Cappa hanno chiesto di anticipare per degli impedimenti familiari. Domani a Pavia arriverà presso l’ufficio del dottor Civardi Andrea Sempio, ma lui ha già precisato di volersi avvalere della facoltà di non rispondere, negli stessi minuti sarà ascoltato Marco Poggi, per la prima volta a Pavia, mentre l’altra volta aveva parlato a Mestre".

Il conduttore fa una precisazione: "Questa è una notizia che circolava da tempo, sia per le gemelle, che attendevano la convocazione, sia per il fratello, su cui si era concentrata l’attenzione degli investigatori". La giornalista prova ad anticipare il tema dell’interrogatorio: "Potrebbero fargli una domanda che era già stata fatta all’epoca della scorsa audizione un anno fa, il tipo di rapporti tra Sempio e Chiara, se ci fossero state interazioni tra loro, quindi se fosse un rapporto così superficiale come raccontato da Sempio. Ma soprattutto sarà chiesto anche conto dei video intimi tra Chiara e Alberto, che erano nel computer della ragazza, così da capire se Sempio fosse venuto a conoscenza dell’esistenza dei filmati. Marco di questo sapeva tutto, ne aveva parlato lui stesso agli inquirenti nell’ottobre 2008". Infante fa una precisazione: "Marco aveva parlato di questo addirittura con Alberto Stasi quando si erano incontrati, chiedendogli se fosse possibile avere parti di quei video da mostrare ai genitori, lui gli aveva detto ovviamente che questo non si potesse fare".

Infante chiede un parere al giornalista Piero Colaprico su quanto sta accadendo: "Non so, io sono perplesso, la strategia la stabiliscono i PM, è giusto che sia così per certi versi. Ma quando hai fatto un invito a comparire a quello che ritieni sia l’indagato principale trovo fuorviante che lui noti quello che sta accadendo attorno a lui. Mi sembra un sistema aggressivo, nonostante la Procura abbia le sue ragioni. Non so cosa possano chiedere e cosa loro possano rispondere". Infante non ci sta: "Aggressivo non mi sembra, potevano fare molto di peggio", ma su questo Colaprico non concorda: "Se vuoi fare di peggio, quindi passare all’arresto, devi passare da un GIP, la Procura non ha chiesto l’avvallo a nessuno". Infante prosegue: "La Procura si sta muovendo con cautela".

Questa l’opinione del giornalista de ‘il Giornale’ Luca Fazzo: "Direi aggressiva, ma nel senso che stanno cercando di chiudere con energia, ma siamo al cerchio finale. Voglio sottolineare la simultaneità degli interrogatori, Stefania aveva un impegno, ma hanno comunque accorpato quello di Stefania a quello di Paola. Domani Marco e Sempio in simultanea, come a voler utilizzare l’effetto sorpresa, così da sottoporre a entrambe le sorelle e domani ai due ragazzi qualcosa che finora non sappiamo". Infante concorda: "Lo hanno fatto anche un anno fa, quasi a mandare un messaggio, oggi fanno la stessa cosa".

Questo, però, potrebbe rendere più difficile lo stato d’animo di Sempio, nonostante la decisione presa con i suoi legali, questa è l’idea di Fazzo: "Mettiti nei suoi panni, lui non risponderà, ma sa che nella stanza a fianco c’è il suo amico, che davanti a contestazioni precise dovrà parlare, queste possono nascere da un dettaglio che sarà sorprendente per lui, ma anche per noi, che non lo sappiamo".

L’inviata prova a ipotizzare quali possano essere i temi dell’interrogatorio di Stefania: "Gli inquirenti potrebbero essere interessati a sapere se lei conoscesse Andrea Sempio, essendo l’indagine solo su di lui. Entrambi hanno sempre negato, le due audizioni potrebbero escludere eventuali legali. Le due gemelle nell’ultimo periodo si erano avvicinate alla cugina, potrebbero quindi far sapere quale fosse lo stato d’animo di Chiara negli ultimi giorni della sua vita. Paola nel 2007 aveva parlato di un’avance non richiesta avuta dalla 26enne in riferimento ai colleghi, quindi diversi dalle indagini attuali, ma potrebbe approfondire il tema".

L’avvocato Saverio Macrì ci tiene però a fare il punto sulla situazione di Sempio: "Un anno fa era stato convocato in Procura, ma per un effetto formale di notifica gli avvocati gli avevano consigliato di non presentarsi. Domani comparirà in Procura e decide di non rispondere, sempre su consiglio degl avvocati. La Procura è energica e aggressiva, ma è un anno che lo stanno chiamando e che lo vogliono sentire, di solito si sente l’indagato a fine indagine così da permettere ai difensori di avere gli atti. Ma l’avevano già chiamato un anno fa, allora non era andato, adesso non parla. la Procura non aveva voluto riformulare l’atto un anno fa, forse non l’ha ritenuto fondamentale perché non aveva chiuso il cerchio". Infante fa un’osservazione: "Può essere una Procura che fa un ragionamento, quello che mi dice l’indagato non è mai la verità assoluta, è la sua verità, possono essere una serie di menzogne, quindi mi interessa relativamente. Per questo hanno fatto in modo di cercare i riscontri, per poi sentirli".

Fazzo ricorda un dettaglio: "Un vecchio PM diceva: ‘Non faccio mai le domande di cui non conosco la risposta’. Potrebbero fare come con Sempio, lei non ha parlato, ma hanno fatto comunque le domande". Il conduttore concorda: "Attenzione a quello che diranno i PM in assenza di risposte". Macrì rileva: "Un capo di incolpazione così preciso prima che vengono chiuse le indagini per me significa che la Procura ha in mano tanti elementi, ma che noi a oggi non sappiamo".

Spazio anche a un aspetto emerso nelle ultime ore, la decisione della difesa di Sempio di nominare un esperto che potrà eseguire una consulenza personologica, che può contrastare con quanto letto recentemente. "Questa sarà basata soprattutto sui suoi scritti sul Forum per la Seduzione a cui lui era iscritto, dove parlava di alcune sue esperienze, oltre ad alcune riflessioni su sentimenti e relazioni. Non potrà che essere una risposta a quanto redatto dai carabinieri del RACIS, che lo avrebbero definito come "una persona con un’innata capacità di mentire".

"I messaggi giravano da diverso tempo, nessuno poteva immaginare che potessero essere ricondotti ad Andrea Sempio, abbiamo agito con cautela, è poi arrivata la conferma del suo avvocato Angela Taccia", chiosa Infante.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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