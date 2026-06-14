Garlasco, arriva il documentario shock che smaschera tutti i segreti sull'omicidio di Chiara Poggi: dove vederlo
Cos'è successo davvero a Garlasco? Per la prima volta arriva in TV la ricostruzione integrale dell'omicidio di Chiara Poggi in un documentario scioccante
Come si ricostruisce una vicenda di cronaca che ha diviso l’opinione pubblica per vent’anni senza cadere nel già visto? La risposta prova a darla Sky con un progetto piuttosto ambizioso che mira a ricostruire i fatti nella loro interezza.
Il discusso omicidio di Chiara Poggi, che ancora oggi tiene banco nei salotti televisivi, sarà analizzato dall’inizio e in tutti i suoi particolari in Garlasco: L’ombra del dubbio, un documentario in onda Lunedì 15 giugno alle 21.00 sui canali Sky TG24 e Sky Documentaries, ma disponibile anche in streaming su NOW. Si tratta di un lavoro firmato da Diletta Giuffrida e Tonia Cartolano e, grande novità, dopo la messa in onda si trasformerà in un video podcast su Spotify, integrato nel feed quotidiano di "Sky Cube – Cosa c’è da sapere".
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Garlasco: L’Ombra del Dubbio, cosa mostrerà il documentario sull’omicidio di Chiara Poggi
Il cuore del documentario non è la ricerca a tutti i costi di uno scoop, quanto il tentativo di smontare e rimontare i tasselli di un giallo iniziato in quel tragico agosto del 2007, quando Chiara Poggi fu uccisa nella sua casa in provincia di Pavia. Da allora, il caso è diventato un groviglio processuale unico in Italia: tra aule di tribunale, perizie contrastanti e due assoluzioni, si è arrivati alla condanna definitiva a 16 anni per Alberto Stasi, il fidanzato di allora. Una vicenda che molti credevano ormai archiviata e che invece ha registrato un cambiamento improvviso nel marzo 2025, con l’apertura di nuove indagini su Andrea Sempio, conoscente della famiglia Poggi, sul quale la Procura ha da poco terminato le verifiche.
Le telecamere di Sky si concentrano non solo sulla ricostruzione fedele dei fatti, ma soprattutto sulla fragilità degli indizi scientifici che hanno orientato i processi, dando voce alle perplessità di chi quella storia l’ha scritta e difesa sul campo. È ormai chiaro che la vicenda di cronaca nera, tra le più discusse e longeve del nostro paese, continua ad essere ricca di punti interrogativi. Più che una storia conclusa, dunque, Garlasco somiglia ancora a una ferita aperta.
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