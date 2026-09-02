Nuzzi risponde a Milo Infante su Garlasco, lo scoop di Quarto Grado sullo psichiatra e la richiesta a Sempio I profili social della trasmissione hanno fatto sapere che Roberto Catanesi avrebbe chiesto di incontrare il 38enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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La nuova fase dell’inchiesta sul delitto di Garlasco torna al centro della cronaca televisiva e lo fa con una novità che riguarda Andrea Sempio. A rilanciarla sono stati i canali social di Quarto Grado, la trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi, mentre sullo sfondo prosegue anche il confronto, non soltanto televisivo, con Milo Infante, protagonista di recente di alcune esclusive sul caso Garlasco. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Garlasco, lo psichiatra Catanesi chiede di incontrare Sempio

Roberto Catanesi, consulente psichiatra incaricato dalla Procura di Pavia, avrebbe chiesto di incontrare personalmente Andrea Sempio per completare la consulenza personologica disposta nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. La richiesta arriva dopo che il 38enne indagato aveva scelto di non sottoporsi direttamente agli accertamenti. La consulenza era stata affidata a Catanesi per approfondire alcuni aspetti relativi alla personalità di Sempio, oltre alla capacità di intendere e di volere e alla valutazione della sua eventuale pericolosità sociale. Senza un colloquio diretto, lo psichiatra è stato costretto finora a lavorare su documentazione e materiale riconducibile all’indagato, compresi scritti e soliloqui. La difesa, attraverso l’avvocato Liborio Cataliotti, aveva manifestato perplessità sull’utilità dell’esame in assenza di una patologia psichiatrica e aveva sottolineato i limiti di un eventuale profilo personologico costruito senza l’esame diretto della persona. Ora la palla passa proprio alla difesa: Sempio dovrà decidere se accettare o meno l’incontro richiesto da Catanesi.

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Nuzzi e Infante, l’amicizia e la sfida degli scoop

La notizia rilanciata da Quarto Grado arriva in un momento particolare per la cronaca televisiva sul caso Garlasco. Milo Infante, dopo il debutto su Mediaset, aveva portato con sé alcuni scoop, tra cui quello relativo all’esposto che lo riguardava direttamente. Gianluigi Nuzzi ha ricordato in più occasioni il rapporto di amicizia che lo lega a Infante, spiegando che i due si conoscono da molti anni. Sul piano professionale, però, il caso Garlasco rappresenta inevitabilmente anche un terreno di confronto. Nuzzi è da anni uno dei volti più riconoscibili della cronaca nera Mediaset e Quarto Grado ne è diventato uno dei programmi di riferimento. L’arrivo di Infante con Ore 11 e Verità Nascoste (che ieri ha debuttato alla grande negli ascolti tv) alimenta la corsa alla notizia può alimentare anche una fisiologica competizione interna.

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