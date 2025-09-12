Garlasco, il nuovo testimone della Bozzola e la teoria di Roberta Bruzzone su Sempio: “Viene da pensare male” Mentre torna in auge la ‘pista satanica’ che collegherebbe l’omicidio di Chiara Poggi agli scandali del santuario la criminologa azzarda una clamorosa ipotesi

Il delitto di Garlasco si arricchisce di nuovi dettagli e anche di nuovi protagonisti. Nelle ultime ore, infatti, stanno facendo discutere le parole di un fedele del santuario della Bozzola intervenuto a Morning News. Proprio in questi giorni nei quali sta tornando in auge la ‘pista satanica’ che collegherebbe l’omicidio di Chiara Poggi agli scandali del santuario mariano, infatti, un testimone potrebbe rivelarsi decisivo. La criminologa Roberta Bruzzone, intanto, azzarda una clamorosa ipotesi sulle indagini in corso. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli

Delitto di Garlasco: il nuovo testimone e la ‘pista satanica’

Le indagini sul delitto di Garlasco stanno per entrare nel vivo e il nuovo incidente probatorio ruota ora attorno alle undici impronte latenti di Dna trovate nella spazzatura della villetta di via Pascoli (oltre a quelle ritrovate sulle unghie del pollice destro di Chiara Poggi). Negli ultimi giorni, però – come detto – è tornata di moda anche la ‘pista satanica’ che collegherebbe il caso Poggi agli scandali del santuario della Bozzola, nei pressi di Garlasco. L’arresto di Flavius Savu (che si è detto disposto a collaborare con la Procura di Pavia) potrebbe risultare determinante in questo senso. In passato, infatti, il latitante rumeno aveva parlato di questo scenario e – a quanto pare – non sarebbe il solo. Nella puntata di oggi venerdì 12 settembre 2025 di Morning News condotto da Dario Maltese è intervenuto un fedele del santuario raccontando: "Vedevo Andrea Sempio negli anni passati. Parliamo degli anni in cui è avvenuto l’omicidio di Chiara Poggi. Qualche volta mi è capitato di vedere anche Marco Poggi, il fratello di Chiara, ma anche vicino ad Andrea Sempio. Penso fossero amici, ogni tanto vedevo anche Chiara nel gruppo" ha dichiarato il (presunto) testimone, senza però fornire ulteriori dettagli: "Non so se Chiara parlasse con Sempio all’epoca. Non sono mai stato curioso di sapere certe cose, però li vedevo anche nel gruppo".

La teoria della criminologa Roberta Bruzzone

Mentre Andrea Sempio rimane l’unico indagato, ieri a Ore 14 Roberta Bruzzone ha lanciato un’ipotesi clamorosa sulle indagini dopo la riapertura del caso Garlasco: "È una suggestione, ma visto che ormai di suggestioni ci abbiamo campato per diversi mesi…" ha azzardato la criminologa: "Non è che tante volte questa comparazione è stata estesa anche al materiale subungueale e forse qualche risultato che sconfesserebbe platealmente l’appartenenza ad Andrea Sempio è già uscito? Mi pare curioso che proprio ora si venga a parlare di contaminazione di quel campione. Magari mi sbaglio, ma mi viene da pensare male…".

