Garlasco, nuove possibilità per Stasi: sempre più vicino alla revisione del processo (ma non sarà così semplice) Si intravede un nuovo spiraglio di possibilità per Stasi. Diciannove anni dopo il delitto, tra nuove prove e scenari alternativi, potrebbe essere rimesso tutto in discussione.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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A diciannove anni dal delitto di Garlasco, torna al centro dell’attenzione con l’ipotesi sempre più concreta che la verità processuale fin qui consolidata possa essere rimessa in discussione. La possibilità di una revisione del processo a carico di Alberto Stasi non è più soltanto un’ipotesi teorica, ma un percorso che la magistratura sta iniziando a valutare con crescente attenzione, pur mantenendo una linea di estrema cautela in ogni dichiarazione ufficiale.

Garlasco, le possibili novità dalla procuratrice generale di Milano

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Il quadro si è riaperto dopo alcune dichiarazioni della procuratrice generale di Milano Francesca Nanni, intervenuta in seguito a un incontro con il procuratore di Pavia Fabio Napoleone e con l’avvocato generale Lucilla Tontodonati. Da questo confronto è emersa una posizione prudente ma significativa: prima di qualsiasi valutazione concreta su una possibile richiesta di revisione sarà necessario analizzare in modo approfondito tutti gli atti e le nuove risultanze investigative. Come è stato sottolineato: "Non possiamo sbilanciarci in alcun modo su un’eventuale richiesta di revisione del processo di Alberto Stasi, perché dobbiamo ovviamente prima studiare le carte". Questo elemento assume un peso rilevante perché suggerisce che il fascicolo non è più considerato immobile, ma potenzialmente soggetto a una rilettura complessiva alla luce di nuovi elementi emersi nel tempo e delle più recenti attività investigative.

La posizione di Andrea Sempio intorno al caso

Uno degli aspetti più delicati riguarda la riapertura dell’inchiesta e la posizione di Andrea Sempio, inizialmente indagato con una formulazione definita dagli esperti "singolare", cioè in concorso con lo stesso Stasi. Questa impostazione ha consentito agli investigatori di riattivare una serie di accertamenti tecnici che oggi sembrano delineare uno scenario diverso rispetto a quello cristallizzato dalla sentenza definitiva. Si tratta di possibilità che, se confermate, avrebbero un impatto potenzialmente decisivo, perché introdurrebbe una lettura completamente diversa dei fatti rispetto a quella su cui si è fondata la condanna definitiva.

Garlasco, cosa significa per Stasi la rilettura del caso

Un nodo centrale riguarda anche la posizione giuridica di Stasi, che rappresenta un passaggio obbligato prima di qualsiasi possibile sviluppo nei confronti di altri soggetti. La struttura del procedimento impone infatti che una condanna definitiva venga rimessa in discussione attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento, e solo successivamente si possa eventualmente procedere su piste alternative. Questo rende il quadro particolarmente complesso anche dal punto di vista procedurale.

La procura di Pavia sta lavorando su una mole consistente di documenti, mentre la procura generale di Milano sta valutando ogni elemento con estrema attenzione. La decisione sull’eventuale richiesta di revisione, secondo quanto emerge, potrebbe arrivare solo dopo mesi di analisi e approfondimenti. Anche nell’ipotesi in cui si arrivasse a una richiesta formale di revisione, il percorso non sarebbe immediato. La procedura dovrebbe infatti passare attraverso la corte d’appello e successivamente la Cassazione, con tempi inevitabilmente lunghi e con possibili ripercussioni anche sul procedimento parallelo che riguarda Sempio.

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