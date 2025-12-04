Garlasco, arriva la perizia sul Dna: “Tracce sulle unghie di Chiara Poggi riconducibili ad Andrea Sempio”. Lo scoop al Tg1 Nella giornata di ieri è stato consegnato il documento ufficiale (secretato) con i risultati delle analisi: la dura reazione della difesa

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Le indagini sul delitto di Garlasco si avvicinano a un punto di svolta. Nella giornata di ieri, infatti, è stata depositata la nuova perizia sul Dna con i risultati delle analisi delle tracce biologiche trovate sul corpo di Chiara Poggi. Come emerso da varie anticipazioni trapelate negli ultimi giorni, il materiale genetico rinvenuto sotto le unghie della vittima sarebbe stato ritenuto ‘compatibile’ con il Dna di Andrea Sempio. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, la nuova perizia conferma: "Dna sulle unghie di Chiara Poggi compatibile con quello di Sempio"

Come reso noto dal Tg1, nella giornata di ieri mercoledì 3 dicembre 2025 è stata depositata la nuova perizia sul Dna effettuata della genetista Denise Albani, incaricata dal gip di Pavia Daniela Garlaschelli nell’ambito dell’incidente probatorio delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. Alle ore 14:30, infatti, la genetista avrebbe inviato una notifica alla Procura di Pavia per informare del deposito del documento con i risultati di tutte le analisi condotte negli ultimi mesi. Tra queste, ovviamente, ci sono anche gli esami sui frammenti genetici trovati sotto le unghie delle mani di Chiara Poggi e – proprio come si vociferava negli ultimi giorni – l’esito potrebbe portare a un clamoroso colpo di scena. Le tracce biologiche sarebbero infatti state definite ‘compatibili’ con il Dna di Andrea Sempio; l’aplotipo Y (pur trattandosi di un profilo incompleto) sarebbe in "piena concordanza" con la linea paterna del 37enne vigevanese, al momento unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La reazione della difesa di Andrea Sempio e il punto di contatto comune

La prossima data chiave è quella del prossimo 18 dicembre, quando davanti al gip si terrà l’udienza per discutere su tutti i risultati dell’incidente probatorio (tra cui, ovviamente, le tracce di Dna trovate sulle unghie di Chiara Poggi). Si prospettano insomma giorni infuocati e le anticipazioni sulla nuova perizia trapelate negli ultimi giorni hanno messo in allarme la difesa di Andrea Sempio, pronta a dare battaglia. "Tutto quello che verrà fuori in questi giorni potrà essere tranquillamente spiegato in modo logico, giuridico e scientifico, perché Andrea Sempio è innocente" ha dichiarato il suo avvocato e amica di vecchia data Angela Taccia. I legali e consulenti di Sempio punteranno sull’ipotesi di un punto di contatto comune (si è parlato del telecomando di casa Poggi) per spiegare il tutto, mentre gli avvocati di Alberto Stasi potrebbero addirittura chiedere la revisione del processo.

Potrebbe interessarti anche