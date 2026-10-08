Garlasco in Tv, parla la mamma di Sempio: "In paese non c'erano solo Andrea e Stasi". Panicucci tuona: "La revisione ha una direzione precisa" A Mattino Cinque mercoledì 8 ottobre è tornata a parlare la mamma di Andrea Sempio, a distanza di mesi dal suo ultimo intervento, ribadendo di credere all'innocenza del figlio

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"Mattino Cinque" rappresenta un punto di riferimento per chi vuole essere informato sulle ultime novità e indiscrezioni sul caso Garlasco, che si succedono in maniera costante. La Procura di Pavia ritiene che a uccidere Chiara Poggi sia stato Andrea Sempio, anche se lui si dichiara corretta, oltre a ritenere giusta la condanna inflitta ad Alberto Stasi. Nella puntata di oggi giovedì 8 ottobre 2026, è prevista un’intervista esclusiva a Daniela Ferrari, la mamma dell’attuale indagato.

Garlasco, Mattino Cinque puntata 8 ottobre 2026: cosa è successo

Si parte con un aggiornamento da parte dell’inviato Emanuele Canta, che si trova davanti alla Procura di Pavia: "I difensori di Andrea Sempio si preparano al deposito di consulenze, documenti e memorie ulteriori che possono produrre, questo avverrà la prossima settimana per via telematica, anche prima della scadenza fissata per il 18 ottobre. In modo particolare, ci sarà una risposta ancora più puntuale sul tema delle calzature, che è un tema centrale per chi indaga. Intanto la Procura va avanti secondo la propria linea, seguendo un quadro accusatorio che ritiene solido e compatto. Si deve anche evidenziare il materiale ritenuto dai Carabinieri di Milano Moscova, che hanno ritirato in originale al RIS di Parma, da lì sono emersi elementi interessanti per i magistrati pavesi, pronti a stralciare questo segmento per un’indagine serrata, così da capire se ci siano delle responsabilità, relative a omissioni e dati rilevanti, che non sarebbero stati comunicati al pm dell’epoca e alle parti, in riferimento non solo al DNA sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, ma anche in merito alla condotta avuta dai RIS nel 2007. Non si escludono novità, forse con l’iscrizione di alcuni soggetti nel registro degli indagati, per questo potrebbero arrivare a Pavia alcuni protagonisti dell’epoca, tra cui la pm Rosa Muscio".

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Si passa così all’intervista alla mamma di Andrea Sempio, che ribadisce l’innocenza del figlio: "Andrea sta aspettando, basta. A Garlasco c’erano solo Andrea e Stasi quel giorno? Stasi estraneo? No, sto solo dicendo che quel giorno a Garlasco non c’erano solo loro, potevano esserci anche altre persone. L’unica cosa che ho sempre detto è che Andrea non c’entra assolutamente niente, è totalmente estraneo alla morte di Chiara Poggi, spero venga dimostrato al più presto perché dopo diciotto mesi è veramente pesante la cosa, veramente pesante. Contro mio figlio non hanno trovato un cavolo di niente, davvero un cavolo di niente, sono tutte cose che stanno mettendo insieme, che per adesso non mi hanno ancora dimostrato niente. Quando mi dimostreranno che mio figlio era su quel posto ad ammazzare Chiara allora ci crederò. Che l’impronta sia sua lo dice la Procura, quando me lo dimostreranno allora dimostreranno che non è sua, siamo sicuri che mio figlio non c’entri assolutamente niente".

Il giornalista Roberto Alessi evidenzia un dettaglio che si può dedurre dalle dichiarazioni della donna: "Lei dice che a Garlasco quel giorno non c’erano solo suo figlio e Stasi, questo la porta a sostenere che suo figlio sia innocente, ma che lo sia a questo punto anche Stasi, potrebbe essere stato qualcun altro. E questo contrasta con le dichiarazioni di Andrea, convinto che un assassino ci sia già".

A differenza della donna, l’idea della Procura sull’impronta 33 è differente, è attribuita a Sempio per 15 minuzie ed è stata generata da una mano bagnata, cosa che fa pensare che sia da legare all’omicidio.

La mamma ha parlato anche di un argomento che fa tuttora discutere, lo scontrino: "So esattamente cosa ha fatto mio figlio quella mattina, da quando l’ho visto uscire di casa a dopo, fino alle 10 meno 10 era a casa, poi vedremo. Sono sicura al 1000 per 1000 che mio figlio sia totalmente estraneo. Ne sono certa perchè quando è tornato a casa mi sono fatta raccontare la sua mattina per parlare un po’, e basta. Baso tutto sul suo racconto, certamente. All’inizio mi ero pentita di avere conservato lo scontrino, adesso no, perché sono sicura che anche se quello non ha nessun valore può dimostrare che sia andato veramente a Vigevano".

Federica Panicucci evidenzia però come le parole della donna siano parzialmente contraddittorie, oggi lei sostiene di avere saputo cosa abbia fatto il figlio dal suo racconto, mentre c’è un’intercettazione dove è lei a ricordare ad Andrea cosa avesse fatto quella mattina, con tanto di precisazione sugli orari. Nel loro dialogo, infatti, i due hanno fatto il possibile per far coincidere i tempi, con un’unica certezza, alle 9.58 lui era sicuramente a Garlasco, come dimostrato dalle celle telefoniche avendo ricevuto uno squillo da un amico a quell’ora. Non solo, dalle 9.58 alle 12.18 il suo dispositivo aggancia costantemente la cella di Garlasco, come indicato nell’informativa dei Carabinieri, altro elemento non da poco.

L’avvocato Elisabetta Aldrovandi fa ulteriori precisazioni "Dire che lei sa cosa abbia fatto suo figlio in base al suo racconto è una testimonianza de relato, in sede processuale in un eventuale dibattimento non potrebbe avere alcun valore. Non è vero che lo scontrino non valga, se lo presenti da persona indaga come elemento di alibi, se questo dovesse risultare falso rappresenta un indizio di colpevolezza a tuo carico gravissimo". Panicucci fa un’altra osservazione. "Se è vero che è il figlio ad avere raccontato alla mamma cosa ha fatto in modo preciso, casomai era lui a dover ricordare a lei cosa è accaduto quella mattina, i ruoli si sono un po’ invertiti".

Importante è il punto di vista della mamma sulle sensazioni del figlio: "Non so se lui teme il rinvio a giudizio, non so cosa stia provando. In casa stiamo cercando di parlare il meno possibile, qualsiasi cosa diciamo viene ascoltata, c’è da avere paura anche a fare il biglietto della spesa, se su quello scrivi mezza frase poi esce sui giornali. Io non ho sentito le sue frasi sui forum, non le ho guardate e non sto guardando neanche la televisione, se dovessi farlo altro che pubblicare le intercettazioni di quello che sentono in casa, ne uscirebbero di accidenti che sto tirando in questo momento, ma tanti. La frase contro Chiara e i Poggi? Non devo spiegarla a voi, è una frase detta in un momento di rabbia, al massimo devo risponderne con la mia coscienza, di sicuro non con i giornalisti".

A intervenire è anche lo psichiatra Leonardo Mendolicchio, che rimarca un aspetto finora sottovalutato: "La Cattaneo rimescola la questione, parla di aggressione in due fasi. Quando la mamma dice che in paese non c’erano solo suo figlio e Stasi a Garlasco quella mattina non vorrei lasci intravedere qualcosa legata alla possibilità di qualcosa che ci sfugga, non è escluso ci fossero più persone. Pensare che ci sia solo una persona dentro un luogo del delitto non vuol dire che sia stata solo quella a essere la responsabile. Il cadavere sta dicendo cose che vent’anni fa non riusciva a dire, lei parla di due tipologie diverse di lesioni in tempi diversi, l’arma che ha cagionato la morte è sicuramente una, bisogna vedere chi sia stato a fare le prime che hanno portato alle lesioni sul volto".

Nella giornata di ieri l’avvocato Angela Taccia si è recata in Procura, ne ha approfittato per fare un punto della situazione: "Tutta questa bufera ci lascia perplessi, si dovrà accettare tutto quanto, ma per amore della verità in generale. Se non ci fossero stati problemi all’epoca, probabilmente oggi Andrea Sempio non sarebbe nei guai, passatemi il temine, Se il lavoro non viene fatto come deve essere fatto, se questo è il caso perché va accertato, poi va di mezzo la verità, non solo processuale, ma anche fattuale e storica, a nessuno giova". Questo spinge Federica Panicucci a prendere spunto per un’altra considerazione: "Se le cose fossero state fatte bene all’erpoca, forse Alberto Stasi non sarebbe stato incriminato e magari oggi non saremmo qui".

Spazio anche all’indagine legata alla scarpa presente sulla scena del crimine, è stata ritrovata una mail del Generale Garofano che ne parla e dice: "La parte relativa all’impronta di scarpa, in effetti, non è stata affrontata da Avato (ex consulente di Stasi, ndr), però, se il Capitano Mattei si spingesse un po’ sull’unicità del disegno e adombrasse una misura, con tutte le cautele del caso, sarebbe auspicabile". A riguardo, ce n’è un’altra: "Aspetto una trattazione pratica, ma anche teorica sulla tipologia delle macchie che Avato ha ignorato con i relativi riferimenti di letteratura, che ci consentano di ridicolizzare le sue ‘baggianate'". La conduttrice osserva: "Sembra quasi che sia lui a orientare le indagini, piuttosto che il pm. Sembra quasi un’indicazione data a qualcuno. Siamo stanchi, tirate fuori Stasi, mi sembra evidente che la revisione abbia preso una direzione precisa".

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