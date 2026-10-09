Garlasco in Tv, il dettaglio della mamma di Sempio contraddice la vecchia versione. Panicucci decisa: "No alle tifoserie" A Mattino Cinque venerdì 9 ottobre 2026 spazio alle ultime novità sul caso Garlasco, tra indagine sulla corruzione e la nuova dinamica che può cambiare tutto

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Ultima puntata della settimana per "Mattino Cinque", in onda venerdì 8 ottobre 2026, da tempo un punto di riferimento per chi vuole essere aggiornato su novità e indiscrezioni che riguardano il caso Garlasco. Particolare attenzione sarà rivolta a errori e omissioni commessi dal RIS all’epoca del delitto, oltre alla posizione di Andrea Sempio, ritenuto dalla Procura di Pavia l’assassino di Chiara Poggi.

Garlasco, Mattino Cinque puntata 9 ottobre 2026: cosa è successo

L’inviato Emanuele Canta ha intercettato la mamma di Andrea Sempio, Daniela Ferrari, di cui avevamo già sentito alcune dichiarazioni nella puntata di ieri, in cui aveva già ribadito di essere estremamente convinta dell’innocenza del figlio. Il giornalista si è soffermato sull’indagne per la corruzione, che resta in essere nonostante sia stata archiviata la posizione dell’ex pm Mario Venditti: "Soldi dati agli avvocati, non c’è altra spiegazione, non abbiamo mai corrotto nessuno, né Venditti, né i Carabinieri, né niente, visto che adesso piace giocare su queste cose a tutti, cercare cose, non cose, non abbiamo mai corrotto nessuno. Finisco dicendo che mio figlio non c’entra assolutamente niente, assolutamente niente".

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Eppure nella giornata di ieri in Procura c’è stato grande movimento, a spiegarlo meglio è proprio il cronista: "Il fascicolo sulla corruzione dopo l’archiviazione di Venditti è tornato a Pavia, a occuparsene direttamente è Fabio Napoleone con il suo pool. Ieri qui abbiamo visto a sorpresa Massimo Lovati e Federico Soldani, ex legali di Andrea Sempio coinvolti in questa fase, anche se per ora solo come persone informate sui fatti sul tema della corruzione. Non è chiaro se siano stati ascoltati, sono rimasti all’interno del Tribunale circa mezz’ora, questo ha creato mistero, l’avvocato Soldani ha però preferito non parlare, Per quanto riguarda le indagini, sono attese le consulenze della difesa, che arriveranno probabilmente la prossima settimana. L’avvocato Tizzoni ieri è stato a colloquio per diverse ore con i Poggi, anche loro produrranno documenti da presentare. Nei prossimi giorni qui sfileranno tutti i soggetti protagonisti in merito alla questione del DNA sui pedali e alle mancate comunicazione di elementi che gli inquirenti ritengono importanti. Per la corruzione resta indagato Giuseppe Sempio, vedremo se ci sarà a giorni anche l’iscrizione formale nel registro degli indagati degli avvocati o della Polizia Giudiziaria, che avevano fatto da tramite tra famiglia e legali".

La famiglia Poggi non ha quindi intenzione di restare inoperosa, si punta a confutare le tesi di questa Procura, soprattutto nei punti considerati centrali, in particolare sulla scarpa e sull’impronta 33, considerati elementi di rilievo per chi indaga.

Nella giornata di ieri ha avuto modo di parlare anche l’avvocato Lovati al suo arrivo in Procura: ""Non conosco né Sapone né Spoto (erano in passato membri della Polizia Giudiziaria, ndr), mai avuto a che fare con loro, ho già detto di essere stato pagato per le mie prestazioni professionali, non ho altro da aggiungere. Cifra congrua? No, avrei dovuto guadagnare molto di più. Le continue telefonate di Sapone a Sempio? Ho sempre detto che la Polizia Giudiziaria indaga anche su sua iniziativa, senza autorizzazione del pubblico ministero, quelle sono operazioni normali, loro lavorano anche la notte, non solo il sabato e la domenica. Sempio è innocente, come lo è Alberto Stasi, i colpevoli sono altri". A spiegare meglio l’accaduto è il suo avvocato, Fabrizio Gallo: "Ieri abbiamo avuto un incontro in Tribunale con alcuni soggetti, che non posso nominare. Io ho fatto un discorso a loro, la Procura sta andrando dritta come un treno verso la verità, prima che si arrivi a un punto di non ritorno ho detto come sia più conveniente metterci d’accordo e andare a dire la verità o quello che si ritiene essere accaduto, poi non ci sarà più spazio per trattare, uno lo farò, non so gli altri".

Panicucci ricorda le dichiarazioni di ieri della mamma di Sempio, che ha riferito che "quel giorno a Garlasco non c’erano solo Andrea e Stasi", evidenzia un dettaglio che le è stato fatto notare: "Di fatto Sempio non era nemmeno a Garlasco secondo la ricostruzione della mamma, ma doveva essere a Vigevano".

La nuova dinamica del delitto secondo la consulenza Cattaneo

Si passa alla ricostruzione del delitto fatta dalla professoressa Cristina Cattaneo, consulente della Procura. A suo dire la ragazza avrebbe lottato con l’assassino per decine di minuti tentando di difendersi e fuggire, versione diversa rispetto a quanto sostenuto nella sentenza che ha condannato Alberto Stasi. L’intervallo tra l’inizio dell’aggressione e la morte sarebbe di non inferiore ai 15-30 minuti, presumibilmente rra i 30 e i 60, alcuni segni trovati sul corpo sono stati considerati come lesioni da difesa, a questi si aggiunge l’orario del delitto, che non sarebbe stato commesso in poco più di 20 minuti, tra le 9.45 e le 12.30, finestra che escluderebbe Stasi dalla scena (era a lavorare al PC). Secondo la consulenza ci sarebbe stato un contatto iniziale nell’area divani con pugni e schiaffi che causano ecchimosi ed escoriazioni al viso senza tramortirla. Ci sarebbe poi stato un attacco frontale, con colpi inferti di fronte con arma contudente metallica (tipo martello/mazza/ascia) che lacerano fronte e zigomo, per poi proseguire con la difesa attiva e passiva, Chiara resta cosciente e para i colpi, questo produce lesioni da difesa e microtracce ferrose su mani, polsi e braccia. Voltando le spalle, la 26enne viene colpita da tergo e al vertice mentre è piegata o in ginocchio perdendo progressivamente lucidità. La ragazza viene poi finita sui gradini della cantina, riceve gli ultimi 4-5 colpi letali alla nuca (regione occipitale).

La conduttrice ci tiene a fare chiarezza sulle varie posizioni: "Non mi piace parlare di tifoserie, mi piace pensare che ci siano dati oggettivi e documentali su cui stiamo ragionando, non sono tifoserie come nelle squadre di calcio. Non c’è un innocentista o un colpevolista, si analizzano date, carte, email e poi si ragiona partendo da questo".

I RIS e l’attribuzione della scarpa

Si continua con una serie di email scambiate tra chi all’epoca stava indagando sul delitto di Garlasco. Il Capitano Mattei dei RIS aveva scritto al Generale Garofano: "Attribuire la traccia numero 6 in maniera univoca a una calzatura 42-43 sarebbe un’assunzione aleatoria e a mio parere assolutamente controproducente per il dibattimento perché comporterebbe la formulazione di un’ipotesi di come si sviluppa la suola oltre la traccia, sarebbe agevolmente confutabile".

Questo scatena la reazione della conduttrice: "Ma il RIS non dovrebbe essere oggettivo e riportare dati scientifici precisi senza manifestare alcuna opinione personale?". A replicare è Canta: "Il dovere è di riportare i dati, le consulente tecniche devono arrivare sul tavolo dell’autorità giudiziaria senza valutazioni di chi investiga, per questo i magistrati vogliono chiarezza. Questa email a parere di chi indaga sembra faccia emergere la volontà di blindare quella consulenza per renderla inconfutabile. Si scrive che la traccia 6, quella da cui si può ricavare l’orma del piede di chi è entrato in casa, è lunga 27 centimetri, ma è la traccia sul pavimento, probabilmente, lo fa intendere lo stesso Mattei, c’è ancora qualche centimetri in punta o in tacco visto che non è chiaro come il piede sia stato appoggiato sul pavimento".

A questo aveva risposto Garofano: "La parte relativa all’impronta di scarpe, in effetti, non è stata affrontata da Avato (consulente di Stasi, ndr), però se il Capitano Mattei si spingesse sull’unicità del disegno e adombrasse una misura, con tutte le cautele del caso, sarebbe auspicabile". Al Generale Garofano viene negato per due volte l’accesso a casa Poggi, nonostante ci siano foto che dimostrano come lui fosse presente nell’abitazione. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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