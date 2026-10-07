Garlasco in Tv, un nuovo test negativo sul sangue finora non noto. Panicucci: "Gravissimo". La dura presa di posizione di Bocellari Ampio spazio al caso Garlasco a Mattino Cinque mercoledì 7 ottobre 2026 con alcuni degli elementi emersi solo ora a distanza di quasi 20 anni, che gettano ombre sull'indagine

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Il caso Garlasco continua a essere al centro dell’attenzione mediatica, in modo particolare di "Mattino Cinque", che se ne occupa in maniera approfondita ogni giorno, anche nella puntata di oggi, mercoledì 7 ottobre 2026. Sono diversi gli aspetti da chiarire, non solo in merito al quadro accusatorio contro Sempio, ma anche in riferimento a eventuali errori e omissioni commessi in passato.

Garlasco, Mattino Cinque puntata 7 ottobre 2026: cosa è successo

Federica Panicucci parte con quanto emerso recentemente grazie al fascicolo di conclusione indagini sul caso Garlasco, i RIS di Parma avevano eseguito alcune analisi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, da cui si era evinta l’assenza di sangue e DNA della vittima, ma non lo hanno mai comunicato. Emerge ora un appunto fatto a mano dagli archivi del RIS, datato 20 settembre 2007, quel giorno venivano annotate tracce positive al Combur, il test che viene fatto in via preliminare per individuare la presenza di sangue, ma anche l’esito negativo dell’Obti Test, esame specifico per confermare la presenza di materiale ematico. Ed è quest’ultimo dato a non essere presente nella relazione dei giorni successivi.

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A finire sotto esame è anche la distruzione dei reperti eluiti avvenuta nel 2016, conservati dai RIS di Parma, secondo una relazione del Colonnello Donghi l’ordine di smaltirli sarebbe partita dall’allora Tenente Colonnello Marino. L’azione è arrivata sei anni prima che arrivasse l’autorizzazione dal Tribunale, anche se i RIS si difendono sostenendo di avere seguito il normale iter visto che era già arrivata la condanna definitiva di Stasi. Tra i materiali non più disponibili c’è anche il grattato della traccia 33, quella presente sul muro delle scale dove c’era il corpo di Chiara Poggi e oggi attribuita dalla Procura di Pavia ad Andrea Sempio. Marino un anno fa ha invece riferito agli inquirenti che l’intonaco non fosse più disponibile perché utilizzato totalmente nel corso dei test, nonostante nel 2007 si era scritto di avere conservato i reperti per metterli a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Da evidenziare anche uno scambio di email, che non può essere ignorato. Nel 2008 l’allora Comandante dei RIS Luciano Garofano scriveva ai suoi uominI: "A proposito dell’impronta di scarpa rilevata sulla scena del delitto", chiedendo di insistere sull’unicità del disegno, ritenendo auspicabile, con tutte le cautele arrivare a una misura nei confronti di Stasi.

A fare il punto della situazione è l’inviato Emanuele Canta: "Ancora un clamoroso colpo di scena, sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi non c’era sangue, i RIS lo sapevano ma non lo hanno scritto, comunicando invece nella relazione del 24 settembre alla pm Rosa Muscio che il Combur Test aveva avuto esito positivo. Si era omesso di dire che l’OBTI Test, test specifico per la ricerca del sangue, fosse negativo, quindi chiudeva la partita. Sulla base di quella relazione Alberto Stasi era stato interrogato in maniera molto dura, per poi essere fermato quella sera. Il manoscritto è stato recuperato dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Milano con un blitz presso i RIS di Parma, autorizzati dai pm Rizza, De Stefano e Civardi, per prendere in originale tutto il fascicolo conservato, in cerca di materiale che potesse far luce e chiarezza su quanto accaduto in quelle giornate Si tratta di un appunto di laboratorio di chi stava eseguendo i test in quei giorni, dove è riportata in maniera chiara e netta la presenza di macchie brune e scure sui pedali, viene svolto il Combur Test che dà esito positivo ma, e si conclude così, all’esame dell’Obti Test, che è specifico, l’esito è negativo".

A breve dovrebbe essere sentita la pm Rosa Muscio, i magistrati vogliono capire cosa avesse in mano. A Pavia potrebbero inoltre arrivare anche i pm del giudice Vitelli, che nel processo di primo grado avevano ricevuto solo gli esiti positivi degli esami.

Duro è il giudizio di Elisabetta Aldrovandi, una delle legali di Stasi: "Faccio fatica a pensare possa essersi trattato di un errore o una dimenticanza. A distanza di pochi giorni da quando si scoprono le corse negative, quindi che il DNA non c’è o comunque è dubbio, non viene scritto nella relazione preliminare consegnata al pubblico ministero". "E’ gravissimo", sottolinea Federica Panicucci.

Importante è la presa di posizione dell’avvocato Fabrizio Gallo: "Questi signori rischiano fino a 12 anni di carcere, quasi come Alberto Stasi, che è totalmente innocente. Dovrà rispondere qualcuno di questo? I reati non sono prescritti, mi auguro che la Muscio vada a denunciare come parte offesa, è lei la prima a essere stata ingannata, ha fatto un interrogatorio sulla base di risultati falsi". Anche l’allora Sottotenente Portera lo ha sottolineato nel suo interrogatorio: "Ricordo la presenza di un verosimilmente per l’Obti negativo", chiosa ancora Panicucci: "E’ una cosa gravissima. Tutta l’indagine avrebbe avuto un indirizzo diverso".

E’ importante precisare l’esistenza di una relazione di Carlo Previderè, genetista consulente della Procura, che dà il suo parere sull’accaduto. Lui ritiene "inusuale avere ripetuto delle corse il 20 settembre con un risultato così forte e chiaro come quello de 19. Alla luce dei risultati negativi sarebbe stato opportuno per il consulente del pm indagare il motivo dell’esito contrastante e procedere, ad esempio, a ulteriori accertamenti", si legge. Effettivamente Fabbri, genetista di Stasi, aveva richiesto che venisse fatto l’Obti Test dopo l’arresto non sapendo fosse già stato eseguito, anche se nessuno lo ha poi fatto. Su questo si esprime ancora Panicucci: "Siamo arrabbiati. Non sono contraddizioni, ma omissioni, sembrano essere tali, sul perché non abbiamo risposta. Dove sono gli elementi granitici che hanno portato alla condanna?".

L’impronta di scarpa e i messaggi dell’epoca

Si passa all’impronta di scarpa presente in casa, è stato rinvenuto uno scambio di email tra Garofano e i suoi uomini, dove il Generale scrive: "Se si spingesse un po’ sull’unicità del disegno e adombrasse una misura, con tutte le cautele del caso sarebbe auspicabile". Anche su questo Panicucci non ci sta: "La misura deve essere scientifica, precisa, chiara".

Interviene a riguardo Giada Bocellari, legale di Stasi: "C’è un appunto di laboratorio del 20 settembre, presente nei faldoni nuovi che sono preziosissimi per ricostruire una serie di cose. C’era un’indicazione in merito all’ispezione sui pedali fatta il 20 settembre, è stato fatto il Combur Test con esito positivo, come presente nella relazione preliminare, peccato che qui risulti anche l’Obti, che aveva dato esito negativo. Tanto che il dottor Fabbri il 25, dopo che Stasi aveva trascorso una notte in carcere, lo chiede ma gli viene negato. La difesa all’epoca non sapeva delle corse negative, per questo la battaglia era stata sulla natura del DNA. E’ stato scarcerato per l’incertezza sulla natura, ora risulta che avessero l’esito negativo, cioè non c’era sangue, ma non è stato mai detto. Mi astengo da ogni valutazione, credo sia meglio in questo momento. Preferisco non rispondere adesso. Come ha reagito Alberto? Potete immaginare, ora ne parliamo a distanza di vent’anni, ma quello è stato il dato che lo ha portato in carcere e che ha indotto il pm a ritenere fosse colpevole, da lì le indagini non sono più tornate indietro".

L’avvocato si esprime anche sulla distruzione dei reperti: "La Corte di Appello ne aveva disposto la distruzione nel 2022, nel 2025 non avremmo avuto niente da analizzare. Si tratta forse di irregolarità, non conosco la loro normativa interna, ma mi interessa relativamente". Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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