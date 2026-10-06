Garlasco in Tv, l'ex perito: "Non avevamo i dati negativi". Panicucci tuona: "Era obbligatorio darli". Perché la scarpa può essere di Sempio A Mattino Cinque martedì 6 ottobre 2026 spazio alle ultime novità sul caso Garlasco, con focus su quanto emerso sulle analisi sui pedali e sulla scarpa

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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"Mattino Cinque" continua a dedicare con cadenza quotidiana spazio alle ultime novità sul caso Garlasco, a maggior ragione ora che siamo arrivati a pochi giorni dalla conclusione delle indagini a carico di Andrea Sempio. Un approfondimento è così arrivato anche nella puntata di oggi, martedì 6 ottobre 2026, con un’attenzione agli esami eseguiti all’epoca sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi.

Garlasco, Mattino Cinque puntata 6 ottobre 2026: cosa è successo

Ora è emerso un elemento che non può che risultare quasi inquietante, i reperti usati all’epoca nell’indagine contro Alberto Stasi sono andati distrutti, l’operazione sarebbe stata eseguita dal Tenente Colonnello Marino, sei anni prima che arrivasse l’autorizzazione ufficiale dalla Corte d’Assise di Appello di Milano nel 2022. Sono andati persi anche i materiali relativi all’impronta 33, oggi ritenuta uno degli elementi centrali nell’accusa a Sempio.

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Si parte con un collegamento con l’inviato Emanuele Canta, che si trova a Garlasco davanti a casa Sempio, dove incontra papà Giuseppe, ma lui ha preferito non parlare.

Il giornalista spiega meglio la situazione relativa ai reperti: "Si è arrivati alla distruzione degli eluiti, ovvero le sostanze all’interno delle provette, a opera del Tenente Colonnello Marino nel 2016, poco dopo essere diventato Comandante della Sezione Biologia del RIS, è uno dei suoi primi atti. Non vi era nessun ordine da parte del giudice, arrivato solo a febbraio 2022, per questo i magistrati pavesi vogliono fare chiarezza anche su questo", precisa Canta.

L’inviato è inoltre riuscito a sentire uno dei periti del giudice Vitelli, che si è occupato del processo di primo, grado (quello in cui Alberto Stasi è stato assolto), il professor Carlo Robino, che ha fatto sapere di non essere mai stato a conoscenza dei dati emersi oggi. Solo recentemente si è scoperto infatti dell’esistenza di due controanalisi negative eseguite sui pedali della bicicletta dell’unico condannato, effettuate il giorno successivo a quello che aveva dato esito negativo. "Quello che abbiamo avuto modo di esaminare è indicato nella perizia. In relazione a questo campione, uno dei vari campioni prelevati dal pedale, abbiamo avuto modo di esaminare un unico elettroferogramma, che è quello citato nella perizia, quello che allora era l’unico risultato noto. Il campione che è stato oggetto di interpretazione in quella perizia era palesemente, credo senza dubbio, geneticamente riferibile alla vittima. Noi abbiamo esaminato quello che al momento era disponibile negli atti. Se quei dati fossero stati noti al momento della perizia sarebbero stati discussi nel contesto della perizia. Disponendo di dati diversi, più ampi rispetto a quelli avuti in origine, è ragionevole pensare che la valutazione magari potesse essere diversa. Ma noi abbiamo ragionato sui dati che avevamo a disposizione e lì mi fermo".

Il giornalista gli chiede se un dato così forte, quello positivo che era pari a 2,78 nanogrammi/microlitro possa creare un possibile sospetto nell’operatore: "Come scritto nella perizia, quella quantità di DNA corrispondeva a un numero abbondante di cellule, ci si aspetta che le repliche producano risultati identici. Se non avviene può dipendere da mille ragioni, può essere legato a qualche falla in uno degli esperimenti effettuati. Cosa fare poi dipende da caso a caso, il laboratorio deve essere in grado di gestire e di esplicitare il fatto che più repliche sperimentali hanno fornito risultati ampiamente discordanti, quindi inattesi". Lui ritiene doveroso chiarire quanto accaduto, se dovesse essere chiamato a testimoniare non avrebbe quindi alcun problema a farlo.

Federica Panicucci commenta con tono amareggiato: "E c’è ancora chi sostiene che quei dati non fossero necessari o importanti", detto evidentemente con grande amarezza. Interviene su questo la giornalista Grazia Longo: "Sono d’accordo che sarebbe stato molto meglio fossero stati comunicati i dati negativi sul pedale", ma su questo la conduttrice non ci sta: "Obbligatorio, non molto meglio, né è una questione di opportunità".

L’analisi sulla scarpa sulla scena del crimine

Si chiude con un accenno alla consulenza Iuliano-Caprioli del 2026 sull’impronta di scarpa presente in casa Poggi, risultata "compatibile con l’interno della scarpa di Andrea Sempio. Vuol dire che sebbene lui avesse una pianta da 11,3 stava con una scarpa con una pianta di 9 centimetri", evidenzia la conduttrice sulla base del lavoro degli esperti.

E’ bene ricordare come le misurazioni siano state fatte sulle scarpe che lui oggi indossa e ha nella sua abitazione, il consulente Palmegiani ha portato delle fotografie spiegando che il numero indossato è il 44, ma "dimenticando di misurare la larghezza delle scarpe, scrivono Iuliano e Caprioli, questo lo hanno fatto i consulenti della Procura autorizzati dal pm. E’ venuto fuori questo, pur avendo una larghezza tra 11,5 e 12 centimetri riesce a stare in una scarpa con una soletta inferiore, tra 8,5 e 9-9,5, ricordiamoci che l’impronta della scarpa sul luogo del delitto è di 9,5", è quanto sottolineato dall’inviato con la sua consueta precisione" Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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