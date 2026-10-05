Garlasco in Tv, l'ex genetista di Stasi replica al consulente dei Poggi: "Fuori da ogni logica". Panicucci attacca: "Perché non dirlo?" A Mattino Cinque lunedì 5 ottobre 2026 spazio come di consueto al caso Garlasco, con l'intervento dell'ex genetista di Alberto Stasi, volto a chiarire quanto successo nel 2007

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Inizia oggi, lunedì 5 ottobre 2026, una nuova settimana, "Mattino Cinque" resta come di consueto in prima linea con le novità sul caso Garlasco, che non può che fare discutere a una settimana dalla fine delle indagini a carico di Andrea Sempio. Se la cosa fosse confermata, questo cambierebbe quanto emerso dai processi, che hanno portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi.

Garlasco, Mattino Cinque puntata 5 ottobre 2026: il punto sull’indagine e le parole di Sempio

La difesa di Alberto Stasi, al momento unico condannato per il delitto di Garlasco, sta portando avanti una serie di indagini difensive, che potrebbero essere utili per ottenere la revisione per il 42enne e dimostrare la sua innocenza. L’avvocato Giada Bocellari ha precisato recentemente di essere in possesso di una prova che potrebbe fare scalpore, che non riguardarebbe però le indagini del 2007, anno in cui è avvenuto l’omicidio. Ne frattempo, secondo quanto rivelato da "Quarto Grado" la Procura di Pavia avrebbe aperto un nuovo fascicolo per corruzione, che potrebbe vedere indagati Federico Soldani, in passato legale di Andrea Sempio, Silvio Sapone, ex responsabile della Polizia Giudiziaria di Pavia, Giuseppe e Andrea Sempio.

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A rendere ancora più pesante il clima c’è però un elemento emerso in occasione della chiusura delle indagini a carico di Sempio, relativo a due controanalisi effettuate nel 2007 sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, che avrebbero dimostrato l’assenza del DNA della vittima, che non sarebbero però mai state comunicate alle parti interessate e ai pm. Francesco Maria Avato e Matteo Fabbri, ex consulenti di Stasi, si sono già detti pronti a fare una querela per diffamazione nei confronti di Marzio Capra, consulente dei Poggi, che ha invece riferito che loro fossero a conoscenza di tutto.

Si parte con un aggiornamento con Emanuele Canta da Garlasco: "Scadranno il prossimo 18 ottobre i termini che ha la difesa Sempio per presentare memorie, consulenze o altri documenti dopo la chiusura delle indagini arrivata il 28 settembre. Poi si arriverà davanti al GUP, il Giudice per l’Udienza Preliminare, dove i magistrati chiederanno il rinvio a giudizio per il 38enne, i difensori, invece potrebbero chiedere l’incidente probatorio sull’impronta 33, presente sul muro dove c’era il corpo della vittima. Intanto il Procuratore Generale di Milano Francesca Nanni sta andando avanti con la lettura del fascicolo per la possibile revisione per Stasi, pesa tantissimo la novità emersa nei giorni scorsi, il DNA sui pedali le cui repliche il giorno successivo avevano dato esito negativo al primo positivo, ma mai comunicato. Anche i difensori stanno lavorando alla revisione, spicca una nuova prova, che ritengono possa incidere su quello che ha portato alla condanna".

Si passa a quanto detto da Sempio a "Quarto Grado", che ha provato a dare la sua versione sull’impronta 33: "Per noi non è attribuibile a nessuno. Se verrà acclarato che quella è una mia impronta, va bene. Però è un’impronta su un muro, fa scena dire vicino al cadaver, ma dove ci sono altre impronte di altre persone che scendendo la scala si appoggiavano lì, quindi c’è un motivo per cui è lì. Non è che deve essere per forza legato all’omicidio. Ai tempi hanno fatto i vari esami e non hanno trovato sangue. Oggi si può dire quello che si vuole. A noi non serve sapere cosa potrebbe non essere, cosa non si può escludere. Devi avere una certezza: c’era la traccia sul muro? Sì. È stata analizzata? Sì. C’era del sangue? No. Fine. Per come la vedo io, la questione finisce lì".

L’indagato ha detto la sua anche sull’impronta di scarpa trovata a casa Poggi, ritenuta dalla professoressa Cattaneo compatibile con il suo piede: ""Avevo il 44 ai tempi e ce l’ho ancora oggi. Se tu avessi trovato a casa di Andrea Sempio una scarpa riconducibile a quella, magari sporca del sangue di Chiara, è un conto. Ma finché dici ‘è compatibile’, non hai un elemento vero che ti collega a quello".

Federica Panicucci ricorda un dettaglio sul piede: "C’è un’intercettazione della mamma che parla di un cambiamento fisico del figlio, dice che è ingrassato 20 chili, quindi quello ha determinato un cambiamento della pianta. In quell’occasione lei sottolinea come lui abbia sempre avuto il 44". Su questo interviene il giornalista Umberto Brindani: "C’è un’intercettazione di Sempio che dice: ‘Una cosa buona i nostri avvocati l’hanno fatta, non farci consegnare le scarpe'". Giuseppe Brindisi evidenzia un altro dettaglio: "Anche sulla 33, ci sono intercettazioni sia sua sia della mamma, che dicono che quell’impronta sia sua. Che sia sua mi sembra acclarato, bisogna capire se sia di quel giorno".

Gli esami del DNA e i dati non emersi

Importante è la testimonianza del professor Matteo Fabbri, ex genetista di Stasi, che può replicare a quanto detto da Marzio Capra. Il genetista dei Poggi ha innanzitutto ammesso di essere stato a conoscenza dei dati negativi sui pedali, ma sostenuto che lo fossero anche i consulenti del condannato: "Sono esterrefatto e avvilito per il punto in cui è giunto questo processo, credo che da tecnici abbiamo il dovere di dire le cose come stanno e fare chiarezza. Io appellandomi all’intelligenza di tutti gli italiani, dall’uomo della strada alla persona più colta, e all’onestà intellettuale di ognuno di noi, mi sarebbero dovuti sfuggire dei dati? Il professor Avato li avrebbe visti e non gli ha usati? Io non glieli ho comunicati, quindi avremmo taciuto la prova più importante che sarebbe servita al dottor Stasi, che ci ha rinnovato la sua stima ieri e lo ringrazio, e l’avremmo lasciato portare in carcere come due ignobili persone? Penso che sia fuori da ogni logica possibile e immaginabile, credo anche per un infante di cinque anni. Ad Alberto abbiamo sempre assicurato un lavoro degno e di grande sacrificio, anche l’avvocato Giarda e l’avvocatessa Bocellari ci hanno sempre manifestato stima, io li ringrazio, la mia coscienza e il mio cuore sono sereni e tranquilli, se avessi taciuto i dati alla difesa io e il professor Avato ci saremmo probabilmente girati una corda attorno al collo perché saremmo responsabili dell’ingresso nelle patrie galere del dottor Alberto Stasi, cosa fuori da ogni logica terrena". Panicucci concorda: "Mi sembra un discorso assolutamente chiaro, chiaramente avreste usato i dati se li aveste saputi".

Brindisi avanza un dubbio: "Anche ammesso che i consulenti di Stasi non ricordino, quelli della parte civile per onestà intellettuale quando sanno che ci sono questi due negativi perché non lo hanno portato loro in evidenza? Visto che loro cercano la verità, quella non andava bene?". Fabbri fa un altro esempio: "Se io sullo stesso campione ho una diagnosi di tumore, due ore dopo ho due diagnosi negative, non mi vengano a dire che io referto all’azienda ospedaliera una diagnosi posiiva di tumore. L’operato del Colonnello Marino, che è un’ottima persona, documenta che è rimasto stupito, non spiegandosi il risultato positivo del 19 torna in laboratorio per fare altri esami che smontano il risultato del giorno prima. E qui si apre il problema, eccome se due corse negative mettono in dubbio quello positivo del giorno prima. Se questo dato fosse stato così solido nessun operatore sarebbe tornato in laboratorio a fare altre analisi".

Capra ha giustificato la sua posizione facendo leva su un verbale del 24 settemre 2007, in cui si parla di presa visione dei documenti, firmato anche dai consulenti della difesa, segno evidente di come per lui anche i colleghi fossero a conoscenza di tutto. In realtà, come precisa Fabbri, loro non sapevano appunto degli esami con esito negativo. "Noi abbiamo sempre confutato fosse sangue, non abbiamo mai messo in dubbio quel profilo, era così bello da non avere alcun elemento per immaginare nulla. La nostra discussione per sette anni si è sempre concentrata sul sangue, se avessimo avuto il DNA non ci saremmo sprecati a scrivere pagine sul sangure perché avrebbe fatto crollare tutto immediatamente".

Fabbri e Avato hanno già chiesto di essere sentiti dalla Procura di Pavia, ritengono un "dovere nei confronti di Alberto dichiarare in totale trasparenza quello che è in nostra conoscenza". Panicucci ci tiene a sottolineare come il comportamento di Capra, per sua stessa ammissione, non sia concepibile: "Se era davvero a conoscenza degli esami negativi perché non dirlo? Lui è consulente della famiglia, era un dovere dirlo. E’ veosimile pensare che il corso di questa indagine sarebbe potuto cambiare irrimediabilmente, forse il quadro sarebbe stato diverso, facile a dirlo oggi quando c’è Stasi che si è fatto 11 anni di carcere".

La Procura non ha comunque intenzione di fermarsi qui, vuole far luce su quanto accaduto, per questo a breve dovrebbe essere sentita la dottoressa Rosa Muscio, che all’epoca aveva coordinato l’indagine, oltre ai periti del giudice Vitelli che hanno lavorato nel processo di primo grado e che non hanno mai ottenuto quei dati. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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