Garlasco in Tv, i messaggi di Sempio sullo stupro considerato "una prova di forza". Panicucci sbotta con l'ospite: "Ingiustificabile" Mattino Cinque lunedì 4 maggio 2026 ha dato spazio ad alcuni messaggi online di Andrea Sempio su donne stupro, Federica Panicucci li ha condannati duramente

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Inizia oggi, lunedì 4 maggio 2026, una nuova settimana, "Mattino Cinque" è regolarmente in onda con gli aggiornamenti sul delitto di Garlasco, ben sapendo di essere arrivati a una fase importante della nuova indagine. Andrea Sempio, indagato per l’omicidio d Chiara Poggi, è stato infatti convocato in Procura per mercoledì 6 maggio, anche se potrà decidere di avvalersi della facoltà di non rispondere (è stato modificato il capo di imputazione in omicidio volontario, tolto il concorso). Il focus della puntata sarà dedicato soprattutto agli oltre tremila messaggi scritti da Sempio negli anni successivi alla tragedia, che potrebbero farci capire qualcosa in più di lui.

Garlasco, Mattino Cinque puntata 4 maggio 2026: Andrea Sempio si prepara all’interrogatorio

Nella giornata di oggi è prevista una riunione tra gli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, con la presenza dei consulenti Armando Palmegiani e Marina Baldi, così da fare il punto della situazione in merito a quello che potrebbe accadere ad Andrea Sempio. Federica Panicucci parte concentrandosi sull’audizione di mercoledì alle ore 10, l’indagato è chiamato a presentarsi, altrimenti ci sarebbe l’accompagnamento coattivo, è a quel punto che potrà decidere se rispondere solo ad alcune domande, presentare una memoria scritta o avvalersi della facoltà d non rispondere. Se volesse, potrebbe però fare anche delle dichiarazioni spontanee, senza rispondere alle domande del PM Napoleone. I due legali hanno già chiarito di voler decidere loro come sia meglio agire.

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L’inviato Emanuele Canta fa poi una rivelazione: "Tra oggi e domani ci sarà in Procura a Pavia un vertice tra i magistrati e gli investigatori per mettere a punto la loro strategia e capire su cosa incentrare l’interrogatorio".

I messaggi di Sempio sul Forum per la Seduzione

Si prosegue poi con i messaggi scritti da un utente di nome "AndreaS" rinvenuti in alcuni forum dedicati alla seduzione, che fanno inevitabilmente discutere per il loro contenuto, scritti tra il 2009 e il 2016. Tra questi ne spicca uno, risalente al 30 novembre 2010: "L’unica volta in cui mi sono innamorato (da cui poi è nata) è capitato in un momento oscuro della mia vita, tra i 18 e i 20 anni". Da sottolineare il termine "one-itis", che sta a indicare un’ossessione verso una donna, viene da chiedersi a chi si riferisse".

Successivamente, il 18 settembre 2014, ha poi scritto: "Ero innamorato di una fantasia che della ragazza in sé, infatti la conoscevo appena. Ed ero così in panne davanti a lei che non siamo mai andati oltre il ‘Ciao’ e due battute. Da allora non mi sono più innamorato". Si è trovato però un altro post del 2011, che fa riflettere: "Provo attrazione perlopiù per ragazze più grandi di me, sono selettivo come nessuno. Lo stupro è la dimostrazione pratica della forza del maschio e la prova che trasmetterà ai propri discendenti qualità di forza e aggressività, utilissime per sopravvivere in natura. Discendenti forti e aggressivi in grado di prendersi ciò che vogliono e spandere i propri geni nel mondo, il sogno di ogni mamma". I carabinieri del RACIS hanno studiato la personalità dell’indagato grazie al supporto di scritti e dei suoi dispositivi tecnologici sequestrati, da cui emergerebbe una sua innata capacità di mentire e un rapporto problematico con le donne. Il suo legale, Angela Taccia a "Quarto Grado" ha confermato che quei post siano suoi, ma ha riferito che lui si riferisse a un’altra ragazza, non a Chiara Poggi.

I primi messaggi dell’utente "AndreaS" sul forum sulla seduzione risalgono al 2009, nel novembre di quell’anno scriveva: "Seguo questo forum da parecchi mesi e credo sia arrivato il momento di uscire dall’ombra e darsi da fare. Ho quasi 22 anni e con le donne sono arrivato al massimo a qualche bacio. Caratterialmente sono sempre stato simpaticamente str…o, questo ha sempre attratto le hot babe fino a un certo punto, ma non ho mai avuto il coraggio di spingermi oltre. Verso i 17 anni ho avuto la mia one-itis storica, su consiglio dei miei amici ho iniziato a essere zerbino, sempre disponibile, pronto a soddisfare i suoi bisogni. Cosa ho ottenuto? Niente. Negli ultimi tre anni sono tornato al mio carattere str..o e ho rivisto i soliti risultati, qualche bacio ogni tanto. Credo che il mio ostacolo principale sia il contatto fisico, non ho l’abitudine di toccare le persone, ad esempio non abbraccio/bacio le mie amiche. Ora voglio dare il massimo per cambiare questa situazione".

Nel novembre 2010 c’è un altro messaggio in cui parla della sua ossessione: "Da quando sono uscito dalla mia one-itis ho avuto alcuni momenti di forte passione per alcune donne (2 in particolare), ma nessuna ha mai avuto quell’impatto dirompente nella mia vita come lo ha avuto la mia ex one-itis. Quindi mi chiedo, ci innamoriamo quando ne abbiamo bisogno? Personalmente mi sono innamorato solo una volta, l’ho capito nel tempo, ero innamorato di una fantasia più che della ragazza in sé, infatti la conoscevo appena. Realizza che essere innamorato da anni di una con cui non hai fatto nulla, non hai condiviso niente di profondo non è certo innamoramento, ma ossessione/fantasia. Taglia ogni contatto, cancella le foto e appena ti torna in mente pensa al altro e tieniti occupato. E quando dico taglia, intendo proprio tagliare via dalla tua vita, da oggi basta, non esiste più". In alcuni di questi post Sempio dice inoltre di non ritenere un ostacolo una ragazza fidanzata, oltre che di preferire quelle più grandi.

Panicucci chiede un parere al professor Marco Lagazzi, psichiatra forense: "Gli accertamenti e i profili fatti in sede investigativa servono per dare ipotesi agli inquirenti, mentre è diversa l’analisi clinica della persona, può essere fatta con una perizia o una consulenza di parte, anche con colloqui e test con la persona. Se c’è una perizia o una consulenza tecnica si esamina tutto, anche i messaggi e le telefonate".

La conduttrice sottolinea come "Fa tutto effetto sentire queste parole, non fa di lui un assassino, ma può comporre un puzzle lacunoso in alcuni aspetti?". Grazia Longo dice la sua: "L’avvocato Taccia ha parlato di una ragazza più piccola in merito all’ossessione che aveva Sempio, mi auguro che la difesa la convinca a testimoniare. Io non ho dubbi sulla sua esistenza, sapete che io credo nella sua innocenza, ma sarebbe meglio se lei venisse fuori. Sono frasi che fanno pensare, ma questo non ci deve far credere che lui sia un assassino". Panicucci ribatte: "Ci viene qualche dubbio, dobbiamo essere onesti".

Marco Oliva è sulla stessa lunghezza d’onda di Longo: "Non credo sia Chiara Poggi da una serie di elementi. Lui dice di avere provato a fare lo zerbino e di avere provato a farsi notare, ma senza effetto. Lui dice che poi lei l’avrebbe presa in considerazione, ma che lui avesse poi cambiato idea, quindi non corrisponderebbe. L’avvocato Taccia dice che la ragazza di cui lui parla facesse parte della compagnia, ma possibile che lui si limitasse al saluto?".

Emerge poi un’indiscrezione sulle teorie degli inquirenti: "Sembra che l’impronta 33 sia l’ultima traccia dell’assassino sulla scena del delitto, che per la Procura sostiene appartenga ad Andrea Sempio per 15 minuzie. sembra che via via si arrivi un tassello dopo l’altro a concorrere il quadro con una serie di elementi" – riferisce la conduttrice.

Non si può non mettere in evidenza il messaggio in cui lui riferisce una particolare concezione dello stupro. "Sono messaggi forti, faccio fatica, sono in difficoltà a leggerli, come si può avere una convinzione tale?", ribadisce Panicucci. Ne è stato trovato uno anche in cui si parla di una ragazza di cui è stato diffuso un video porno, sottolineando che "le conseguenze si pagano" (il riferimento è al caso di Tiziana Cantone, ndr). Il professore commenta: "Purtroppo si possono avere certe convinzioni, quando prendiamo un certo tipo di assassini e stupratori fa parte del loro bagaglio culturale", la conduttrice ribatte: "Vuol dire che questo fa parte del bagaglio culturale di Andrea Sempio. Non fanno di lui un assassino, lo ribadiamo con forza, ma aiutano ad avere un quadro psicologico e criminologico di lui".

Fabrizio Gallo, legale di Massimo Lovati, spiega a cosa possano servire i messaggi: "Tecnicamente possono essere inseriti in una perizia, ma possono anche entrare, come dice la Cassazione, come prova documentale, valutati dal giudice non tanto sotto l’aspetto criminologico, ma legittimamente valutati come elementi di prova in un movente ascrivibile all’imputato in dibattimento. E’ un altro elemento a carico per l’imputato".

Grazia Longo però sembra minimizzare: "Secondo me queste affermazioni dimostrano che Sempio sia una persona con difficoltà relazionali, ma quando parla dello stupro, e sottolineo di condividere quello che hai detto tu Federica perché sono deprecabili, poi dice in un altro messaggio di non avere avuto rapporti sessuali fino a 22 anni. Questo dimostra una personalità infantile, immatura, non vuol dire che questa deve sfociare in un’aggressività". Panicucci non ci sta: "Quello che ha scritto sullo stupro non può essere in nessun modo giustificabile. Non poteva essere un ragazzo immaturo, averlo scritto tanto per scriverlo, è ingiustificabile. Bisogna condannare, non giustificare, i ragazzini immaturi non devono e non possono scrivere queste cose". Longo replica: "E’ sicuro che non si debbano condividere questi pensieri, ci mancherebbe altro, ma secondo me derivano da un’incapacità di relazionarsi e capire le donne". La conduttrice non ci sta: "Mi hai levato la frase di bocca, da un lato ti faccio questa osservazione: ‘Se fossero stati trovati ad Alberto Stasi avrebbero gettato la chiave’. Non ci sono giustificazioni, sono stanca di sentire sempre giustidficazioni, ‘eh, ma era immaturo, era giovane, scherzava, non voleva'".

Sul tema interviene anche la giornalista Tiziana Ciavardini: "Sono messaggi sconvolgenti, non ci sono giustificazioni per parole di questo genere, sono d’accordissimo Federica. Anzi, il fatto che lui le abbia scritte tra i 19 e i 20 anni è ancora più grave, evidentemente aveva una sua idea, delle teorie che non stanno neanche in piedi. Mi viene però da pensare perché le avrebbe scritte su chat qualora fosse un lucido assassino visto che allora non c’era un colpevole per il delitto. Perché attirare su di sé delle attenzioni?". La padrona di casa di "Mattino Cinque" le risponde: "Per me le due cose sono quasi scisse, a me non interessa, a prescindere che lui sia l’assassino o no lui ha scritto queste cose. Anche se non fosse l’assassino le ha scritte lo stesso, ed è ingiustificabile, imperdonabile. Quello che scrive è tremendo, il peggio del peggio. Anche se non fosse l’assassino saremmo qui a dire che queste cose non si possono scrivere".

La criminologa Simona Ruffini chiosa: "I messaggi sullo stupro sono del 2014, Sempio non aveva 19 anni, ne aveva 26 anni, quella è una personalità ben strutturata, non è immaturo". Paniucci invita Longo a rispondere: "La criminologa è lei, si può essere immaturi anche a 40 anni, proprio perché è immaturo, altrimenti è una persona equilibrata". Ma la presentatrice si oppone: "Ti prego, 15, 18, 24, 30 anni, non parlare di immaturità. Te lo chiedo per favore, siamo donne, non giustifichiamo, non possiamo giustificare sempre". Longo va avanti imperterrita: "Io non voglio giustificare, voglio capire, secondo me una persona che non ha mai avuto una convivenza, non si è mai sposato è chiaro che ha delle immaturità". Panicucci ribatte: "Non mi puoi dire che scrivere che lo stupro è licenziabile perché è immaturo, non si può".

C’è però un dettaglio rilevante in merito al comportamento dell’indagato sul Forum per la seduzione: lui si è iscritto nel settembre del 2009, l’ultima visita è del 2019, ma l’ultima interazione attiva è del dicembre 2016. Canta fa notare questo aspetto: "Sarà forse una coincidenza, ma è nel dicembre 2016 che sa di essere indagato per la prima volta per l’omicidio di Chiara Poggi, da lì non ha scritto più niente".

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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