Garlasco in Tv, Sempio e il tema della violenza. "La fine degli scritti online e la cancellazione". Il gesto anomalo durante l'interrogatorio Mattino Cinque si è occupato del caso Garlasco anche giovedì 24 settembre 2026, focus su testi e sogni di Andrea Sempio legati all'aggressività e alle sue azioni passate

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Siamo arrivati a giovedì 24 settembre 2026, manca quindi davvero pochissimo al 28, il giorno in cui è prevista la chiusura delle indagini sul caso Garlasco, che vedono Andrea Sempio accusato dell’omicidio di Chiara Poggi. A quel punto si potrà sapere se ci sarà per lui la richiesta di rinvio a giudizio, per poi arrivare a processo. "Mattino Cinque" ha quindi voluto fare il punto della situazione nella puntata odierna, come fa con cadenza praticamente giornaliera.

Garlasco, Mattino Cinque puntata 24 settembre 2026: cosa è successo

E’ atteso praticamente a ore il deposito della consulenza psichiatrica predisposta dalla Procura su Andrea Sempio da parte del professor Catanesi, che si è avvalso dei numerosi scritti, interviste e testi rinvenuti sui social dell’indagato, senza alcun confronto diretto a causa del rifiuto da lui addotto su consiglio dei suoi legali. A fare il punto della situazione come sempre è l’inviato Emanuele Canta, che si trova a Garlasco: "Era attesa secondo indiscrezioni già a fine della scorsa settimana, e invece c’è un ritardo. Il professore è chiamato innanzitutto a capire se ci fosse capacità di intendere e di volere al momento dei fatti, la sua capacità di stare in giudizio oggi e la sua eventuale pericolosità sociale. Sempio ha rifiutato l’incontro di persona, questo ha aumentato il coefficiente di difficoltà nel redigere la relazione, ma in tanti altri casi lo psichiatra è arrivato comunque a una conclusione, pur senza avere il paziente davanti a sé. Questo è uno dei tanti no arrivati da parte sua, da quello per il DNA, ottenuto con un prelievo coatto, l’avvalersi della facoltà di non rispondere nell’interrogatorio. Lunedì è prevista la chiusura delle indagini, a meno che non ci sia un clamoroso colpo di scena, come una richiesta di proroga, ma finora non ci sono sentori di questo".

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Il procuratore aggiunto Civardi aveva già illustrato all’indagato nell’interrogatorio di maggio la sua ossessione verso il sesso, in particolare per quello violento, legato a una frustrazione per le esperienze giovanili, con poco rispetto per la figura femminile. Federica Panicucci evidenzia come questo sia importante perché "potrebbe essere alla base del movente", che non era invece stato individuato per Alberto Stasi.

A intervenire a riguardo è lo psichiatra Leonardo Mendolicchio, convinto che il lavoro che il professore ha eseguito sia attendibile: "I diari scritti sono una fonte molto importante, quando una persona scrive di sé è molto più sincero rispetto a quando parla". A dire la sua è anche il giornalista Giuseppe Brindisi: "Si deve valutare la sua pericolosità sociale, intesa come la capacità di commettere reati, ma nell’informativa dei Carabinieri che lo riguarda c’è già un reato. Lui ha avuto accesso ai telefoni di sua cugina e dell’amica Martina, si dice che loro fossero consenzienti, quello sì, ma è poi entrato nel telefono senza dirglielo. E quello è già un reato".

Lo psichiatra ci tiene a precisare quale possa essere il ruolo dei sogni: "Ognuno di noi ha delle fantasie interiori, ma quanto queste possono essere espresse nella vita reale? Noi in genere le filtriamo, soprattutto quelle più brutte, becere, maschiliste e aggressive. Lui ha manifestato delle fantasie inequivocabili su violenza e stupro, bisogna chiedersi che rapporto ci sia tra queste e la capacità di viverle nella vita reale, questo va approfondito. In alcune trasmissioni è stato detto come queste siano dichiarazioni che fanno tutti gli uomini, ma non è assolutamente così". Su questo Federica Panicucci non si trattiene: "Neanche voglio tornare su quelle dichiarazioni, prendiamo le distanze in assoluto, è inaccettabile, non voglio neanche pensare che sia così per tutti".

L’inviato fa venire alla luce un elemento che potrebbe non essere trascurabile, i suoi post sul forum online per seduttori sono oltre tremila, da novembre 2009 a dicembre 2016: "C’è una continuità che si mantiene in questi sette anni, l’ultimo arriva poco prima del Natale 2016, quando saprà di essere indagato per l’omicidio, indagine che si sarebbe poi conclusa a marzo 2017 con la richiesta di archiviazione". E da lì avrebbe anche pagato per cancellare quegli scritti, azione che era richiesta in quel periodo, come evidenziato dall’avvocato Elisabetta Aldrovandi.

Mendolicchio sottolinea come questo materiale possa essere rilevante: "I sogni sono quello che nell’inconscio non si controlla e viene fuori, fossi stato Catanesi e avessi avuto il piacere di parlare con Sempio sarei partito da lì, i suoi sogni legati alla violenza fanno immaginare che nelle sue fantasie ci sia il tema dell’aggressività. Faccio un altro esempio, quando una persona compie un atto violento contro se stesso e si suicida capita spesso che sogni il suo suicidio perché il materiale onirico è prodromico a questo atto. Non si tratta di accusare una persona per partito preso, ma il materiale merita di essere analizzato". Panicucci concorda, questo non deve essere sottovalutato: "Lui scriveva delle violenze ma le sognava, significa che nel suo profondo questo è un tema molto presente nella sua mente". E ci tiene anche a rilevare un’azione che può non essere così secondaria: "Il procuratore Civardi parla dell’overkilling, di come l’assassino possa essere sceso dalle scale e avere infierito sulla testa della povera Chiara lui mette in bocca una caramella e inizia a masticare. Questo mi ha colpito particolarmente".

Si chiude parlando di quanto accaduto a febbraio 2025, quando Sempio ha buttato una serie di bigliettini che aveva in casa in un’isola ecologica non così vicina alla sua abitazione, segno di un’azione voluta. "Gli investigatori si sono insospettiti per i movimenti, lui è tornato a casa dopo avere ricevuto la telefonata con la convocazione, ha preparato per più di un’ora quattro sacchi, tre li ha buttati vicino a casa, per l’altro è tornato dov’era, vicino al centro commerciale e lo getta. Ma in quel momento era seguito dai Carabinieri, che lo hanno aperto. Era mercoledì 26 febbraio, il giovedì mattina viene raccolta la carta, non sappiamo se questo sia un atto voluto per disfarsi definitivamente di tutto". La conduttrice chiosa: "Chissà che in quel sacchetto non ci fosse anche altro oltre al biglietto mostrato, noi oggi non lo sappiamo". Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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