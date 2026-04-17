Garlasco in Tv, in corso una nuova consulenza genetica voluta dalla Procura. "Si va verso l'esclusione della pista pornografica" Mattino Cinque ha dedicato uno spazio piùridotto del solito al caso Garlasco nella puntata di venerdì 17 aprile 2026, si lavora ancora sul DNA, predisposta una nuova consulenza

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Ultimo appuntamento della settimana con "Mattino Cinque", in onda anche oggi, venerdì 17 aprile 2026, sempre in prima linea con gli aggiornamenti su Garlasco in una fase cruciale per la nuova indagine. Il programma da tempo sta cercando di far venire alla luce gli errori commessi in passato, svelando spesso in anteprima quello che potrebbe avvenire.

Garlasco, Mattino Cinque puntata 17 aprile 2026: cosa è successo

Federica Panicucci parte subito collegandosi con Emanuele Canta, che si trova a Garlasco davanti a casa Poggi, invitandolo a fare un riepilogo delle novità emerse ieri: "Ieri abbiamo parlato della consulenza del dottor Dal Checco sui computer di Alberto Stasi e Chiara Poggi, su quello della ragazza, in uso alla famiglia, sarebbero emersi elementi nuovi che gli investigatori hanno ritenuto interessanti e su cui stanno continuando a indagare. Si starebbero chiarendo le frequentazioni di Andrea Sempio e dei suoi amici non solo a Garlasco, ma anche nelle vicinanze. Le novità non riguarderebbero la pornografia. C’è inoltre una notizia dell’ultima ora, manca una consulenza sui tavoli dei magistrati, la Procura ha chiesto approfondimenti genetici a Carlo Previderè, non è noto cosa stia analizzando. Questo farebbe quindi capire come gli inquirenti ritengano importante saperne di più sul piano genetico".

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Gli inquirenti stanno quindi cercando di non lasciare niente al caso, incrociando i dati emersi dalle varie consulenze, ma senza dimenticare gli hard disk che sono stati sequestrati tempo fa ad Andrea Sempio. Non è escluso possano essere trovati lì degli elementi che confermano quanto rilevanto nel PC di Chiara.

La scelta di puntare su Previderè per la nuova consulenza non è casuale, era stato lui infatti ad avere trovato il DNA sulle unghie della vittima, cosa determinante in questa indagine. Panicucci fa quindi una domanda all’inviato: "Si avanza fortemente l’ipotesi che sia coinvolta più di una persona?". Questa la replica del giornalista: "Noi partiamo dall’accusa fatta a Sempio, che è di omicidio in concorso, con ignoti o con Alberto Stasi, questi elementi arrivano dalle consulenze, in modo particolare da quella della Cattaneo, che parlerebbe dell’uso di più armi usate per mettere a punto il delitto. C’è inoltre Ignoto 2, che non è un elemento di poco conto, la Procura sta cercando in tutti i modi di arrivare se non a un’identificazione a una compatibilità".

La conduttrice lo interrompe: "La consulenza di Previderè mi porta a pensare che forse siamo arrivati a un punto preciso, l’ultimo miglio che citiamo sempre".A breve quindi potrebbero emergere davvero notizie che possono cambiare ulteriormente le convinzioni attuali.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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