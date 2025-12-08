Garlasco in TV, incidente probatorio e impronta 33: sorpresa in arrivo. Il padre di Sempio: "Andiamo avanti" Nella puntata di Mattino Cinque di oggi 8 dicembre, l’inviato di Federica Panicucci ha intercettato il padre di Andrea Sempio: ecco cosa ha detto

Mentre cresce l’attesa per l’udienza del 18 dicembre, quando verranno mostrati al giudice per le indagini preliminari i risultati dell‘incidente probatorio, il caso di Garlasco continua a monopolizzare l’attenzione nelle trasmissioni Tv del daytime. In attesa dei nuovi risvolti presentati da Giletti nella puntata di stasera di Lo stato delle Cose su Rai 3, stamattina – lunedì 8 dicembre – Federica Paniccuci ha dedicato un ampio blocco di Mattino Cinque dedicato alle indagini sulla morte di Chiara Poggi.

Garlasco in Tv, le parole del padre di Sempio a Mattino 5

Tra gli spunti della puntata del giorno dell’Immacolata, Mattino Cinque ha proposto in diretta un breve incontro con Giuseppe Sempio. Un inviato della trasmissione di Canale 5, mentre era in collegamento dall’esterno della casa dei Sempio a Garlasco, lo ha intercettato mentre saliva sulla sua autovettura. "Signor Giuseppe come va? Solo per chiederle un commento su questo risultato del dna…", gli ha domandato. Il padre dell’indagato Andrea Sempio ha risposto rapidamente: "Si va avanti". "Andate avanti tranquilli?", ha provato a incalzarlo l’inviato. "Sì", la replica data frettolosamente di Sempio prima di infilarsi nell’auto e andare via. "Lo lasciamo andare, ovviamente c’è poca voglia di parlare", ha concluso il giornalista.

L’incidente probatorio e la possibile richiesta di estensione

Spazio poi al racconto delle ultime news dalle indagini sul delitto di Chiara Poggi. Lo stesso inviato ha fatto il punto della situazione con gli altri ospiti in studio, soffermandosi su una possibile sorpresa in arrivo il prossimo 18 dicembre: "Andrea Sempio potrebbe – è nelle sue facoltà – avanzare una richiesta di estensione dell’incidente probatorio alla traccia 33". "Sappiamo che questo ha creato non pochi attriti nel team della difesa Sempio con l’ex consulente Luciano Garofalo che aveva una posizione diversa e infatti ha lasciato. Vedremo se sarà così anche se rumors vanno in questo senso".

Le parole del consulente dei Poggi sul DNA

Federica Panicucci ha poi letto in diretta l’estratto di un’intervista a Maurizio Capra, in cui il consulente della famiglia di Chiara Poggi ha avanzato dubbi riguardo perizia della dottoressa Albani: "Il Dna è una cosa seria e bisogna alzare le mani se non si è in grado di dire qualcosa che abbia un fondamento scientifico", ha detto l’esperto. La perizia della dottoressa Albani "è un esercizio retorico e matematico, stiamo parlando del nulla perché fa valutazioni statistiche su dati che non sono scientifici per loro natura, in quanto sono in partenza inaffidabili".

