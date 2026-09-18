Garlasco, Massimo Lovati sospeso dall’Ordine degli avvocati: “Si è sentito male”. Il malore e il ricorso annunciato L’ex legale di Andrea Sempio non potrà esercitare la profissione per due mesi dopo le vicende legate all’inchiest sull’omicidio di Chiara Poggi

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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La vicenda giudiziaria legata a Massimo Lovati si arricchisce di un nuovo capitolo. L’ex avvocato di Andrea Sempio, uno dei protagonisti della nuova fase investigativa sul delitto di Garlasco, è stato sospeso dall’Ordine degli avvocati. Nel frattempo resta aperto anche il fronte giudiziario legato alle sue dichiarazioni rilasciate nel 2025 contro lo studio Giarda. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, la sanzione disciplinare per Massimo Lovati e il ricorso annunciato

Due mesi di sospensione dall’esercizio della professione: è questa la decisione arrivata al termine del procedimento disciplinare che ha coinvolto Massimo Lovati. Il caso è stato discusso davanti alla Corte d’Appello di Milano, nell’ambito dell’azione promossa dall’Ordine degli avvocati di Pavia. Al centro della contestazione vi sarebbe il comportamento del legale, ritenuto lesivo del decoro e dell’immagine della categoria professionale. La vicenda, tuttavia, avrebbe potuto avere conseguenze ancora più pesanti. Secondo quanto riferito dal suo difensore Fabrizio Gallo, infatti, la richiesta arrivava fino all’anno di sospensione e addirittura alla radiazione dall’albo. Nel corso del procedimento, tuttavia, alcuni addebiti sarebbero venuti meno e la sanzione finale è stata ridotta a due mesi di sospensione. Lovati non ha partecipato all’ultima udienza. Il suo avvocato ha spiegato che il professionista avrebbe accusato un malore dopo avere appreso della richiesta di radiazione. Stando a quanto riferito, comunque, l’eventuale sospensione non diventerebbe operativa prima della conclusione dell’iter previsto per il ricorso.

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Il caso della clinica e lo scontro con la difesa Stasi

Tra gli elementi contestati nel procedimento disciplinare figura anche una vicenda estranea alle indagini sul delitto di Garlasco. Lovati aveva infatti sottoscritto un accordo con una clinica odontoiatrica in Albania, diventandone testimonial per un periodo di 24 mesi. In base all’intesa, il professionista avrebbe ricevuto cure dentali gratuite per un valore superiore agli 8mila euro. Parallelamente rimane aperto un ulteriore fronte. I legali che assistono Alberto Stasi hanno promosso un’azione nei confronti di Lovati in relazione ad alcune dichiarazioni pronunciate nel marzo 2025, quando l’avvocato era ancora il difensore di Andrea Sempio. In quell’occasione il legale aveva attribuito alla difesa dello studio Giarda un ruolo nella precedente inchiesta sul proprio assistito, parlando di una presunta manipolazione delle analisi del Dna. Accuse che hanno portato i legali di Stasi a chiedere il rinvio a giudizio di Lovati per le dichiarazioni ritenute diffamatorie. La vicenda si inserisce così in un quadro giudiziario ancora in evoluzione, mentre proseguono gli accertamenti sul delitto di Chiara Poggi.

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Ore 14 Rai 2 21:20

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