Garlasco, mamma di Sempio in ospedale: "Overdose di farmaci". Il mea culpa di Nuzzi: "Riflettiamo su dove stiamo andando" Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, è stata ricoverata improvvisamente in ospedale nella giornata di mercole 17 giugno 2026, ad annunciarlo è Gianluigi Nuzzi

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

Mediaset Infinity

CONDIVIDI

Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, è stata ricoverata improvvisamente in ospedale. A darne notizia per primo è stato Gianluigi Nuzzi, in apertura della puntata di mercoledì 17 giugno 2026, di "Dentro la Notizia", sottolineando di essere venuto a conoscenza della cosa solo da poco.

Garlasco, Dentro la Notizia puntata 17 giugno 2026: ricovero d’urgenza per la mamma di Andrea Sempio

La notizia del ricovero d’urgenza della mamma di Andrea Sempio viene data in apertura di "Dentro la Notizia" e genera non poca apprensione, come sottolineato da Gianluigi Nuzzi: "Mamma Daniela è finita in ospedale al pronto soccorso, le hanno fatto una lavanza gastrica, si sta cercando di capire meglio cosa sia accaduto. Di certo, su Garlasco c’è un clima molto pesante, da una parte c’è la Procura di Pavia che sta per chiedere probabilmente il processo per il figlio, dall’altra parte c’è una pesante campagna rispetto a questa storia che colpisce evidentemente persone che non hanno grande responsabilità, a cominciare dalla mamma di Andrea Sempio".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Interviene in diretta anche Liborio Cataliotti, uno dei legali del 42enne: "Sono in partenza da Roma, ero in Cassazione a discutere un processo, ero in compagnia dell’avvocato Taccia quando è arrivata la telefonata che annunciava il ricovero. Si tratta di un ricovero urgente, al pronto soccorso, per overdose di farmaci, non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ci siamo affrettati mentre io discutevo un processo, quello della povera Saman L’avvocato Taccia ha telefonato direttamente ad Andrea Sempio, che l0ha un po’ tranquillizzata, stavolta ci abbiamo tenuto a mandare un messaggio come team difensivo affinché il cliente stia vicino alla mamma, la tranquillizzi, perché le dica che noi moltiplicheremo gli sforzi per far sì che si dimentichi tutti gli attacchi dei social, le lettere che riceve, le email. Deve spegnere tutto, non è indagata, non è coinvolta, ha la sola colpa di avere il figlio sottoposto a questo procedimento, e forse questo campanello d’allarme ci dice che questo è il momento per tutti di abbassare i toni".

Il conduttore prova a comprendere la situazione, partendo dalla causa del ricovero, sottolineando che la donna "è una mamma e una moglie che sta vivendo dei mesi, ormai anni mi verrebbe da dire, di grande tensione. Ricordo che il marito è indagato a Brescia per l’ipotesi di corruzione per in merito alla prima indagine che coinvolgeva Andrea nel 2017, da cui era uscito archiviato".

Cataliotti riferisce quindi del contatto con il 38enne: "Mi ha mandato un messaggio, gliel’ho mandato io a dire la verità, dopo avere concordato con tutti i componenti del team difensivo, che io e l’avvocato Taccia avevamo in animo di incontrare oggi almeno telematicamente a Roma, approfittando del mio processo in Cassazione. Questo ha sconvolto tutti i programmi, non ha ancora risposto, lo capisco, spero che lo abbia ricevuto".

Il giornalista chiede quindi se sia vero che sia stata fatta una lavanda gastrica alla donna, lui conferma: "Mi risulta. Non vado oltre in merito all’assunzione di farmaci, se volontaria o meno, attingerei dalla fantasia". Nuzzi concorda: "Assolutamente, cerchiamo di tutelare questa donna, mamma e moglie, comprensibilissima la sua moderazione". Il giornalista ci tiene a manifestare il suo stato d’animo: "Sono vicino a questa mamma, lo sono da papà, conduttore televisivo, da uomo. Credo che tutti noi dovremmo riflettere su tutto questo, dovremmo riflettere attentamente su dove stiamo andando, al di là delle responsabilità penali, quelle saranno verificate nelle sedi competenti. Quelle responsabilità non sono certo di questa mamma".

Su questo è d’accordo anche la criminologa Gabriella Marano, che ha sempre creduto all’estraneità di Sempio: "Assolutamente, anche la giustizia deve riflettere, i tempi ragionevoli del procedimento sono necessaria anche per questo, sia a garanzia dell’indagato, ma anche della famiglia che ha dietro. Sempio è l’eterno indagato, è dal 2017 che è sotto indagine, anche la giustizia deve farsi una domanda".

Il giornalista chiude facendo un incoraggiamento alla donna, con la speranza che possa riprendersi al più presto.

Potrebbe interessarti anche