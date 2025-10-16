Garlasco in Tv, Lovati fa infuriare Vespa: “Porta a porta? Intrattenimento", la replica infuocata del conduttore Scontro in diretta tra Vespa e l’ex avvocato di Andrea Sempio, che ha definito Porta a porta “un programma di intrattenimento”. La replica stizzita del conduttore.

Ieri sera a Porta a Porta è scoppiato un acceso botta e risposta tra Bruno Vespa e l’avvocato Massimo Lovati. Tutto è iniziato quando l’avvocato di Andrea Sempio, recentemente revocato dal mandato, ha definito la trasmissione "un programma di intrattenimento", scatenando la reazione immediata del conduttore e le proteste degli altri ospiti. Ecco cosa è successo.

Garlasco, Lovati a Porta a Porta: la verità sulla revoca di Sempio

Dopo la prima metà di puntata dedicata al dibattito sulla pace a Gaza e all’analisi del successo del centrosinistra in Toscana, ieri sera Bruno Vespa ha aperto il blocco dedicato al caso di Garlasco, che proprio in questi giorni sta vivendo colpi di scena a raffica. Il conduttore ha iniziato il dialogo chiedendo all’ospite i motivi reali della revoca del mandato appena decisa da Andrea Sempio. Lovati ha spiegato: "Io posso riportare quello che mi ha riferito Andrea Sempio. La decisione è stata giustificata dai miei rapporti – a suo avviso – non accettabili con i media verso i magistrati. Lui ritiene di dover cambiare strategia difensiva, scegliendo un altro collega meno estroverso di me."

Quando alcuni ospiti in studio hanno sottolineato alcuni atteggiamenti ‘sopra le righe’ avuti negli ultimi mesi, Lovati ha chiarito: "Se ho esagerato nei miei comportamenti? Io sono così, o mi prendete così o no. Dico sempre la verità, mi espongo alle critiche e non mi pongo il problema. Ho detto la verità in tutte le trasmissioni televisive in cui sono andato, mentre quando sono stato intervistato da quel personaggio (Corona, ndr), non dicevo la verità: interpretavo un personaggio di fantasia."

Vespa vs Lovati: il dubbio su Corona

Poco dopo, il dibattito a Porta a Porta si è ulteriormente acceso quando Vespa ha approfondito il tema Fabrizio Corona, uno dei motivi per cui Lovati è finito al centro della bufera nei giorni scorsi. Il conduttore ha sottolineato i rischi di parlare con l’ex re dei paparazzi: "Tutti sanno che se uno parla con Fabrizio Corona le cose non rimangono riservate e hanno una rumorosità maggiore. Diciamo, lei butta un petardo e Corona ne fa, magistralmente, una bomba atomica. Lei non si è posto minimamente il problema della persona con la quale parlava e degli esiti che avrebbe avuto ciò che diceva?". Lovati ha risposto con tono calmo: "Io mi sono fidato di lui, perché l’idea che mi prospettava, mi stuzzicava."

Garlasco in Tv, la frecciata di Lovati a Porta a Porta: "Intrattenimento"

La scintilla che ha acceso gli animi in studio è scoccata quando Lovati ha dichiarato espresso un parere su Porta a Porta: "Non siamo in un’aula di tribunale, siamo in un programma come tutti gli altri… di intrattenimento…". Gli ospiti hanno reagito con un coro di "No!", mentre Vespa ha replicato stizzito: "Di informazione! Il nostro è di informazione… Corona, magari, fa anche altro." Lovati ha insistito: "Vabbè, magari di informazione ma anche di intrattenimento."

Andrea Biavardi di Oggi ha preso posizione: "Io faccio il giornalista da 45 anni e non faccio intrattenimento sugli omicidi, sui delitti in cui muore una ragazza. Infatti sono qui a Porta a Porta proprio per questo. Mi dispiace, ma io l’intrattenimento lo divido dall’informazione!".

La replica gelida di Bruno Vespa

Vespa, visibilmente innervosito, è tornato sulla distinzione tra informazione e intrattenimento: "Questo non è un programma di intrattenimento! Vede qualcuno ballare? Vede qualcuno giocare? Vede qualcuno appeso ai lampadari? Vede qualcuno che apre pacchi? Quella è un’altra cosa, seppure rispettabilissima! Questo vuol dire che essendo una trasmissione, tra virgolette, di intrattenimento, uno può dire quello che vuole? Anche rivestendo dei panni professionali. In cosa si trasforma un avvocato in una trasmissione di intrattenimento?"

Lovati ha mantenuto la sua posizione, dichiarando: "Ognuno la pensa come vuole." Per poi aggiungere: "L’avvocato, quello che dice, è vero. Ha una funzione, una missione verso la verità. E lo dimostra anche nelle trasmissioni di intrattenimento." Vespa ha quindi chiuso il confronto con un secco "Perfetto", voltando pagina con espressione contrita.

Andrea Sempio, le parole su Lovati

Lovati è un avvocato del Foro di Pavia, noto per essere stato il difensore di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Ieri Sempio a La Vita in Diretta ha spiegato i motivi che l’hanno convinto a revocargli il mandato: "E’ stata una decisione tutt’altro che presa a cuor leggero. Avevamo idee diverse sulla strategia difensiva e, nonostante un confronto diretto, non siamo riusciti a trovare un punto d’incontro".

Sempio ha comunque espresso rispetto per l’ex legale: "Lovati è un grande penalista, una persona che rispetto molto. Ma ha una sua visione precisa, segue la sua strada, e non è stato possibile avere un dialogo diverso su come impostare la difesa." La scelta è stata influenzata anche dal tour televisivo di Lovati, dalle dichiarazioni spesso roboanti e dalle parole sul caso Yara Gambirasio pronunciate a Falsissimo di Fabrizio Corona.

