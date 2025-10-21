Garlasco, Lovati choc contro Milo Infante: “È il peggiore”. E fa le pagelle (spietate) ai conduttori Tv Stando alle ultime indiscrezioni Andrea Sempio avrebbe pensato al giurista romano per la propria difesa nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi: i dettagli

Massimo Lovati torna da Fabrizio Corona. Dopo l’enorme eco mediatica scaturita in seguito alle sue pesanti dichiarazioni sul caso Yara Gambirasio e sullo studio Giarda – costategli la revoca del mandato difensivo nell’ambito del caso Garlasco e un’inchiesta per diffamazione – l’ex legale di Andrea Sempio è tornato a fare discutere nell’ultima puntata di Falsissimo, il podcast dell’ex re dei paparrazzi. L’avvocato ha parlato delle sue esperienze televisive e non solo: scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Massimo Lovati torna a Falsissimo di Fabrizio Corona: le sue parole

Ieri lunedì 20 ottobre Massimo Lovati è tornato a parlare a Lo Stato delle Cose dopo la revoca del mandato difensivo, ma non solo. Prima dell’ospitata da Massimo Giletti, infatti, l’ormai ex avvocato di Andrea Sempio è tornato anche alla corte di Fabrizio Corona nell’ultima puntata di Falsissimo. La sua recente intervista dall’ex re dei paparazzi gli è costata l’incarico nell’ambito del caso Garlasco (Sempio proseguirà con Angela Taccia e e Liborio Cataliotti) e un’inchiesta per diffamazione ai danni dello studio Giarda, che per anni difese Alberto Stasi. "Se avessi saputo che sarebbe venuto fuori un caos del genere non ti avrei neanche ricevuto" ha scherzato l’avvocato con Corona: "Credevo che tu fossi mio amico… So che è lavoro, ma è tutto un casino che hai combinato tu". Lovati ha ammesso di rischiare la sospensione dall’albo degli avvocati: "Non è una fiction nemmeno il processo che fanno a me".

Le ‘pagelle’ ai conduttori tv: i commenti dell’avvocato

Tra i protagonisti assoluti degli ultimi mesi di accesissimo dibattito sul delitto di Garlasco, Massimo Lovati ha parlato anche delle sue numerose esperienze televisive accumulate nell’ultimo periodo tra ospitate e confronti. Incalzato da Fabrizio Corona, sul finire della puntata di Falsissimo l’ex avvocato di Andrea Sempio ha parlato a ruota libera: da Giorgia Meloni ("Peggio di te", riferendosi a Corona) a Paolo Del Debbio ("Il migliore in assoluto"), Lovati si è lasciato andare senza troppi peli sulla lingua. Non sono mancati pareri positivi, soprattutto sulle conduttrici ("Federica Panicucci la mia amica del cuore, Eleonora Daniele è brava, Moreno è una donna eccezionale"), così come le critiche: "Giletti è emblematico, Nuzzi allineato, Salvo Sottile è l’innominato, Vespa è un ********, Milo Infante un pezzo di *****". E proprio contro quest’ultimo Lovati si è scagliato senza freni: "Ore 14 Sera è il peggior programma".

