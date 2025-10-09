Garlasco, Lovati fa mea culpa in TV: il rischio licenziamento, la posizione di Sempio e le nuove parole su Yara Gambirasio
L’avvocato di Andrea Sempio è tornato sulle sue dichiarazioni a Falsissimo di Fabrizio Corona e ha parlato del futuro del caso Chiara Poggi: cosa ha detto
Massimo Lovati si spiega. Finito nella bufera in seguito alle dichiarazioni sul caso Yara Gambirasio a Falsissimo (il podcast di Fabrizio Corona) e alla querela dell’ufficio Giarda, il legale di Andrea Sempio ha provato a raccontare quanto successo negli ultimi giorni a Mattino Cinque. Ospite di Federica Panicucci su Canale 5, l’avvocato ha parlato anche del delitto di Garlasco e del suo futuro all’interno del caso dell’omicidio di Chiara Poggi, non negando di temere il licenziamento. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Massimo Lovati: le sue (nuove) dichiarazioni su Yara Gambirasio
Massimo Lovati è finito nell’occhio del ciclone e ha scatenato la polemica con le sue parole sul caso Yara Gambirasio a Falsissimo, il podcast di Fabrizio Corona. Le sue dichiarazioni hanno scioccato il pubblico e il legale di Andrea Sempio è stato bersagliato dalle critiche sia sui social che in tv, dove sia Milo Infante che Eleonora Daniele si sono rifiutati di commentare quanto detto dall’avvocato. Ospite della puntata di oggi giovedì 9 ottobre 2025 di Mattino Cinque, Lovati ha provato a spiegarsi e – incalzato da Federica Panicucci – ha riconosciuto la gravità delle sue parole. "Sì e chiedo scusa, ma lasciatemi spiegare" ha esordito l’avvocato: "Le mie parole sono frutto di una macchinazione scenica. Non ero io a parlare, ma il personaggio di una fiction" (ruolo che Corona gli avrebbe proposto per un film su Jerry La Rana). Panicucci ha quindi chiesto le scuse di Lovati, anche e soprattutto nei confronti della famiglia Gambirasio: "Chiedo scusa alla memoria di quella bambina uccisa, ma non è quello che penso ciò che ho detto". "Non ci sono ‘ma’, le sue parole sono gravissime e non hanno giustificazioni" ha tuonato Federica Panicucci liquidando la questione.
Il futuro del delitto di Garlasco e di Andrea Sempio: il timore per il licenziamento
Dopo il caos degli ultimi giorni (allo scandalo su Yara Gambirasio si aggiunge anche la querela da parte dell’ufficio Giarda, che per anni difese Alberto Stasi), Massimo Lovati ha riconosciuto che il suo futuro potrebbe essere a rischio. "Penso che potrebbero sollevarmi dall’incarico, ma io vorrei continuare" ha ammesso l’avvocato di Andrea Sempio, spiegando che tutto si deciderà a breve: "Stasera ci incontreremo. Non ho sentito l’avvocato Taccia, i Sempio potrebbero continuare solo con lei o con un altro collega (…) Non faccio passi indietro, vorrei restare al mio posto".
