Garlasco, Lovati nei guai per Corona: “Mi ha tradito”. Milo Infante lo gela dopo l'intervista a Falsissimo: “Cose gravi" Il legale di Andrea Sempio finisce al centro di una nuova polemica televisiva: accuse, smentite e un video che continua a far discutere.

Negli ultimi giorni il nome di Massimo Lovati è tornato al centro dell’attenzione mediatica. L’avvocato, già difensore di Andrea Sempio nel caso Garlasco, è finito in una bufera che ha assunto proporzioni notevoli dopo la sua apparizione a Ore 14, la trasmissione di Rai 2 condotta da Milo Infante. Tutto nasce da alcune dichiarazioni rilasciate a Fabrizio Corona durante un video pubblicato su YouTube, che la Procura di Pavia sta ora esaminando con grande attenzione.

Ore 14: Lovati da la sua versione dell’intervista con Corona

Lovati ha raccontato la sua versione dei fatti ai microfoni di Ore 14, cercando di difendersi dalle polemiche nate dopo l’intervista a Corona. Ha spiegato che l’ex paparazzo si sarebbe presentato a casa sua "molto tardi" e che durante l’incontro gli avrebbe offerto da bere, spingendolo a parlare liberamente davanti alle telecamere. Secondo il racconto dell’avvocato, il video pubblicato successivamente sarebbe stato manipolato: "Lui mi ha tradito, perché l’ha distribuito per altre finalità", ha detto davanti alle telecamere. Nel filmato, Lovati si lascia andare a commenti su magistrati e personaggi noti, con toni che hanno suscitato grande scalpore. A suo dire, però, molte di quelle frasi sarebbero state pronunciate dopo aver bevuto, e senza alcuna intenzione diffamatoria. "A furia di bere, non so neanche cosa ho detto", ha ammesso, cercando di ridimensionare la gravità delle sue parole.

La reazione in diretta di Milo Infante

In studio, Milo Infante ha commentato con prudenza, sottolineando che "A furia di bere, sono state dette delle cose molto gravi". Alcune di queste, ha spiegato il conduttore, sono state tagliate dalla trasmissione per evitare di amplificarne la portata. Tuttavia, altre non sono passate inosservate alla Procura di Pavia, che ha aperto un’indagine per verificare il contenuto di quelle affermazioni. Il giornalista ha anche letto in diretta una nota ufficiale della Procura, in cui si chiarisce che "Quanto affermato dall’avvocato Massimo Lovati risulta oggettivamente destituito di ogni fondamento". Un messaggio netto, che sembra voler chiudere ogni spiraglio di ambiguità intorno alle parole pronunciate nel video di Corona.

Le parole della criminologa Stefania Bruzzone

A prendere la parola durante la puntata è stata anche la criminologa Stefania Bruzzone, che ha reagito con evidente sdegno. Si è detta incredula di fronte alla leggerezza con cui Lovati avrebbe affrontato un tema tanto delicato come il delitto di Garlasco, ricordando che si tratta pur sempre della morte di una ragazza brutalmente assassinata. Il suo intervento ha contribuito ad accendere ulteriormente il dibattito in studio, dove il tono si è fatto via via più teso.

L’Ordine degli avvocati e la posizione ufficiale

Mentre il caso esplodeva sui social e in TV, l’Ordine degli avvocati di Pavia ha fatto sapere di seguire con attenzione la vicenda. Secondo quanto riportato dalle agenzie, l’attenzione nei confronti di Lovati non è una novità: era già in corso una valutazione sui suoi comportamenti e sulle dichiarazioni pubbliche rilasciate negli ultimi mesi. Ora, però, con le nuove uscite e il clamore mediatico, la situazione potrebbe assumere risvolti disciplinari. Lovati, nel frattempo, ha ribadito la sua volontà di difendersi da solo, confermando di non aver alcuna intenzione di arretrare. Ma il clima resta incandescente, e il suo nome continua a rimbalzare tra le trasmissioni televisive e le redazioni online.

