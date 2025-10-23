Lovati da Garlasco al Grande Fratello, svolta vicina: la mossa dell’ex avvocato di Sempio
L’ex legale di Andrea Sempio ha commentato le voci che lo vorrebbero vicino al GF Vip, non escludendo la possibilità: “Prendo quello che viene”
Massimo Lovati al Grande Fratello VIP? Quella che fino a poche settimane sarebbe sembrata un’ipotesi assurda potrebbe anche concretizzarsi. Dopo la revoca del mandato difensivo nel caso Garlasco, infatti, secondo alcune voci l’ex avvocato di Andrea Sempio sarebbe pronto a sbarcare nel reality show di Canale 5. Lovati ha commentato per la prima volta i rumor a FanPage, lasciando intendere di non avere chiuso la porta ad alcuna possibilità. Scopriamo cosa sta succedendo e tutti dettagli.
Delitto di Garlasco, Massimo Lovati al GF VIP: il rumor
Uno dei protagonisti più discussi all’interno del caso Garlasco, l’avvocato Massimo Lovati potrebbe presto continuare la sua ‘carriera televisiva’ al Grande Fratello VIP. L’ex legale di Andrea Sempio è è uscito di scena e, in seguito alla revoca del mandato difensivo, non rappresenta più il 37enne vigevanese indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, ma ma ha decisamente dimostrato di non disdegnare affatto le telecamere mostrandosi sempre in tv. Negli ultimi mesi – dopo la riapertura del caso – Lovati è stato uno dei personaggi più presenti e chiacchierati nel dibattito mediatico intorno a Garlasco; ecco perchè, stando ad alcuni rumor, il suo nome sarebbe stato avvicinato al GF Vip. A lanciare la voce era stato il portale DavideMaggio, annunciando un "nome sorprendente", poi Selvaggia Lucarelli ha parlato di contatti proprio tra l’avvocato e il reality show di Canale 5.
Il commento di Lovati sulle voci del suo ingresso al GF: cosa ha detto
Dopo avere fatto tappa in Albania per un intervento odontoiatrico, dunque, Massimo Lovati sarebbe pronto per tornare in Italia e, chissà, varcare l’iconica porta rossa per fare il suo ingresso al Grande Fratello VIP di Alfonso Signorini nel 2026 (si parla anche del Grande Fratello di Simona Ventura in onda in queste settimane, ma si tratta di un’ipotesi meno quotata). Per la prima volta l’ex avvocato di Andrea Sempio ha commentato queste voci che lo vorrebbero vicino all’appordo nel mondo dei reality, raccontando a FanPage di avere assunto un agente che si occuperà delle sue attività mediatiche. "Non ne so niente, sono cose di cui si sta occupando il mio agente" ha fatto sapere Lovati, non nascondendo un’apertura a questa possibilità: "A me non piace niente, prendo quello che viene".
