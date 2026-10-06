Garlasco in Tv, Giletti litiga con Taccia e sbotta: "Mi dimetto". Il documento con un dettaglio inedito sulla vecchia inchiesta Ampio spazio al caso Garlasco a Lo Stato delle Cose lunedì 5 ottobre 2026, Giletti mostra un elemento che finora non era venuto alla luce, che getta ancora più dubbi sul 2007

Ilaria Macchi Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, amo il giornalismo, il calcio, la TV e la moda, dove cerco sempre le ultime tendenze.

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Lunedì 5 ottobre 2026 si rinnova l’appuntamento con "Lo Stato delle cose", il che dedica sempre grande attenzione al caso Garlasco, con un focus particolare sui vari errori emersi o che stanno emergendo. Massimo Giletti rivela di essere venuto in possesso da una fonte che ritiene affidabile di un documento che può avere una valenza cruciale.

Garlasco, Lo Stato delle Cose puntata 5 ottobre 2026: le polemiche sugli errori nell’indagine

Giletti ricorda gli scontri che si sono verificati anche in altre trasmissioni tra Luciano Garofano, che era alla guida dei RIS alll’epoca del delitto, attaccato a più riprese da Antonio De Rensis e Giada Bocellari. I legali lo hanno attaccato in merito a due controanalisi negative fatte nel 2017 sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi, che avevano dato esito negativo, ma mai comunicati alle parti, né a pm e giudici.

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Il conduttore rivela che tra gli ospiti avrebbe dovuto esserci anche l’ex capo dei RIS, lui e il diretto interessato sanno la ragione della sua assenza, ma ritiene importante andare avanti a farsi delle domande.

Tutto nasce da quanto avvenuto nel 2007, poche settimane dopo il delitto, il luogotenente Portera aveva trovato una quantità importante, che avevano portato i RIS a sostenere la presenza del DNA di Chiara Poggi sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi "senza alcun dubbio". Il giorno dopo il Capitano Marino ha poi deciso di fare due verifiche, da cui è emersa l’assenza del materiale genetico, cosa di cui la pm sembra non abbia saputo niente. Il ruolo di Marino era cruciale, "era consulente del pm, per questo avrebbe dovuto formalmente essere lui a informare la pm Muscio, non Garofano, che era comandante dei RIS. Il consulente ha l’obbligo di avvisare, poi è il pm a decidere. Mettetevi dei panni di due come Bocellari e De Rensis, a cui arriva una verità a cui non credeva metà Italia, questo porta agli scontri", sono le parole del giornalista. In una delle varie discussioni avute nei diversi programmi il Generale era arrivato a dire al legale: "Spero che anche lei arrivi alla pensione", lui oggi ribatte: "Nel frattempo ho fatto testamento".

Il padrone di casa de "Lo Stato delle Cose" ritiene comunque doveroso fare luce su quanto accaduto in laboratorio: "Ci sono due date da cui non scappiamo, dobbiamo lottare per avere delle risposte. I procuratori Civardi e Napoleone devono fare di tutto per averli, quando c’è la non trasparenza la gente non crede più. E ha ragione il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, che al Tg1 ha detto: ‘Attenti, chi ha sbagliato paga, qui si infanga il lavoro di tante persone’. Grazie a Donghi, capo dei RIS, si trova questo elemento, nonostante la difesa Stasi lo avesse chiesto più volte".

Il Capitano Marino nel suo interrogatorio ha parlato di "strategia di comunicazione", in riferimento a cosa dire e cosa no, ma Giletti non ci sta: "È una cosa molto grave, parliamo della morte di una ragazza, mi sembra, forse". E anche De Rensis ribatte: "Con queste dichiarazioni ha fatto sobbalzare tutti i consulenti d’Italia, il consulente è legato da un rapporto fiduciario con chi lo incarica e deve riferire solo a lui, cioè alla Muscio".

Il conduttore passa poi a mostrare una tabella, presente nella relazione finale dei RIS del 15 novembre 2007, ci sono tre righe con indicazione "Negativo", riferito ad altre tracce sui pedali. Il punto centrale è quello denominato "Bu_p", non c’è scritto negativo, ma è indicato "Vittima", Giletti spiega quindi cosa significhi: "Si fa vedere un documento, indicando che questo parli di esito negativo, in realtà è una menzogna. I negativi si riferiscono ad altre tracce di pedale, non si può insistere su questo".

Si fa accenno così al ruolo che ha avuto all’epoca Giorgio Portera, oggi consulente per "Quarto Grado", all’epoca era nei RIS ed è stato la persona che ha inserito la provetta nel sistema per procedere con l’analisi", è suo il nome di chi ha caricata l’analisi positiva. "È lui che ha trovato il quantitativo di 2,78, poi diventato zero il giorno dopo". La redazione ha provato a contattarlo per conoscere il suo punto di vista: "Ho deciso che faccio la puntata di venerdì perché c’è una collaborazione attiva da due anni, non posso andare in giro per giorni, posso chiarire alcuni aspetti che magari ancora adesso non sono chiari. A distanza di vent’anni uno non può ricordarsi di un’attività routinante di laboratorio. Nella routine o ci si aiutava in alcuni passaggi, e poi comunque l’interpretazione veniva lasciata all’incaricato dell’attività, che in questo caso è Marino, oppure poteva accadere che qualcuno avesse difficoltà di accesso al computer, è più probabile che sia stata un’attività manuale fatta da me, non lo escludo, non lo posso confermare perché non lo ricordo, mi hanno fatto vedere il documento, quindi lo riconosco. Deve chiedere a chi ha fatto le analisi del 20 perché non ce ne sia traccia, l’analisi non era comunque la mia, non leggevo io quei profili, la responsabilità era di chi era incaricato, quindi Marino. Ho fatto quello che c’è scritto negli atti, non ho la memoria di quel caricamento, ma essendoci la mia firma, dico che è molto probabile, se non quasi certo, che il caricamento l’abbia fatto io".

Giletti ha quindi tra le mani un documento che, a suo dire, "può lasciare senza parole. Il Colonnello Matteo Donghi, che è in forza ai Carabinieri dei RIS di Parma, scrive che il 3 novembre 2025 cerca di capire cosa sia successo ad alcuni reperti chiesti dalla difesa di Stasi per fare magari altre analisi. Lui scopre che gli uomini dei RIS li hanno distrutti senza avere un ordine del magistrato, sei anni prima, parliamo del 2016, ricordo che nel 2017 c’è il processo. A occuparsene è il Tenente Colonnello Marino, è scritto nel documento, ma perché lui nell’interrogatorio del 9 giugno 2025 dice che l’eluito, il processo chimico che serve per determinare varie situazioni, è esaurito? Perché non dice che è stato distrutto? Eccolo qui, su questo documento qualcuno dovrà dare delle spiegazioni". De Rensis obietta: "Ora lui dovrà spiegare su quale base lo ha fatto, quando l’avvocato Bocellari ne ha fatto richiesta si è opposto alla distruzione, ma erano già distrutti, solo che non lo ha detto a nessuno".

La posizione di Sempio e il chiarimento di Angela Taccia

Si chiude con la situazione di Sempio, i pm sono convinti che lui abbia visto dei video intimi di Chiara Poggi, da lì avrebbe tentato un approccio, che sarebbe stato rifiutato, fino ad arrivare a uccidere la ragazza. "È centrale una pennetta bianco-verde – evidenzia Giletti –, c’è un’intercettazione che è una specie di confessione secondo il procuratore. Lui parla di una pennetta, è del 14 aprile 2025, è in auto da solo, lui stesso dice di dover smettere di fare i monologhi, questi fanno capire alcune cose, cita le tre telefonate e parla di un video intimo in una penna".

A questo replica il suo avvocato Angela Taccia: "Rispondo la stessa cosa detta mesi fa, abbiamo già spiegato in una memoria difensiva dopo il 415bis il senso. Ultimamente ne hanno riparlato come se fossimo dei babbioni, sostenendo che uno dei video che lui avrebbe commentato sarebbe successivo, secondo quanto riferito da Youtube a uno dei RIS. Peccato che sarà da vedere se sia così, ma le cose vengono sempre analizzate solo sulla base della parte che interessa. Gli allegati che abbiamo messo a fine memoria riguardano a commenti al podcast che ascoltava, precedenti anche di un mese. C’è la consulenza della Procura, che sottolinea come non ci sia alcuna evidenza che lui li abbia visti, oltretutto Chiara Poggi ha sempre avuto quella pennetta nella sua disponibilità. C’è un’intercettazione che sta per uscire, dove lui dice al papà di non avere mai avuto una pennetta a quel tempo, ma che gliene hanno sequestrate tre nell’ultima perquisizione nel maggio 2025".

Giletti ribatte: "Stranamente ho visto a ‘Quarto Grado’ Sempio, vanno sempre lì, mi fa piacere", Taccia replica: "Non colgo la sua provocazione, lui andrà dove pensa che la conduzione sia super partes, ambasciator non porta pena", a questo punto il conduttore dice: "Ah, non sono super partes, mi dimetto". Giletti prosegue "Si parla per la prima volta dei video intimi sulla chiavetta quest’anno, Sempio parlava di un video su una penna nell’aprile 2025", ribatte Taccia: "Con tutta la stima, ma come può dire una cosa del genere? Si informi dalla stampa di quegli anni, anche Porta e Porta ci ha fatto uno speciale nel 2008 e nel 2009, vada a farsi una ricerca, io ho le puntate e gli articoli di giornale del 2009, si informi meglio, se dice una cosa non vera poi ci va di mezzo una persona reale, che è il mio assistito. Non ha mai avuto la chiavetta di Chiara tra le mani, se leggesse la consulenza Dal Checco che dice che non ci sono trasferimenti di quella pennetta, tranne quelli che ha fatto Chiara Poggi, va bene o no? Qui è lei che gioca, non sono io, impiego la mia serata per spiegarglielo. Ma come faceva a sapere nel 2007 dei video intimi? Lo ha saputo nel 2009 come tutti gli altri, bisogna informarsi rispetto alle notizie uscite in quel tempo". Giletti risponde: "Quindi sta dicendo che la nostra ricostruzione è falsa, ne prendo atto, lo scopriremo la prossima settimana". Taccia ribatte: "Non ho detto che è falsa, probabilmente avete capito male la consulenza Dal Checco. Non c’è alcuna evidenza che Sempio abbia visto quei benedetti porno, nemmeno del contrario, ma siamo in un sistema garantista, che vi piaccia o non ci piaccia, c’è una presunzione di innocenza".

Interviene il giornalista Francesco Borgonovo: "Lei ha ragione a dire che non ci sia la prova che abbia visto i video della pennetta, non c’è neanche la prova del contrario, ma esiste un’intercettazione dove dice di avere visto la pennetta e i video. È la sua parola contro l’evidenza", Taccia ribatte anche su questo: "Le intercettazioni vanno periziate, non è che la versione della Procura vale più della nostra, il nostro audio è ben diverso da quello che viene fatto passare".

A quel punto Giletti non si trattiene: "Forse se il suo cliente parlasse di meno in macchina ci sarebbe meno lavoro per lei". "Sicuramente vivrei meglio", sbotta Taccia.Borgonovo dice ancora la sua: "Se magari parlasse di più davanti alle autorità…". E la Taccia replica in modo piccato: "Ecco, vedete, voi fare passare il dubbio. Non è correttezza questa". Giletti resta della sua idea: "Non è così, se uno si fa interrogare… lui ha fatto una scelta di non parlare davanti ai magistrati". Taccia: "Saranno affari nostri? Della difesa?". Arriva la chiosa del conduttore: "Sono d’accordo con lei, ma in questo mestiere si deve sollevare anche dei dubbi come le sollevano queste intercettazioni… poi saranno peritate e va bene. Ora però devo dare la linea al Tg3 Notte". Taccia continua: "Lei li solleva sempre a discapito del mio cliente!". È il giornalista a chiudere: "Va bene, mi spiace per questa chiusura ma devo dare la linea a Giorgia Rombolà. Ad Maiora!"

Le parole del Generale Luongo al Tg1

Poco prima della messa in onda de "Lo Stato delle Cose" ha parlato al Tg1 il comandante generale dei Carabinieri, Salvatore Luongo, che ha voluto esprimersi sulle indiscrezioni emerse nei giorni scorsi in merito a errori e possibili omissioni del 2007.

"L’Arma dei carabinieri opera sempre nella massima trasparenza e nel rispetto della legge e della giustizia. Sul caso Garlasco però voglio essere chiaro: il Ris ha continuato a fornire il proprio supporto tecnico-scientifico agli approfondimenti d’indagine richiesti dall’autorità giudiziaria, con cui c’è una totale e piena collaborazione. La scienza forense e l’Arma dei carabinieri restano strumenti imparziali e fondamentali per cercare la verità ben oltre il clamore mediatico e le inutili manipolazioni. Se la magistratura accerterà irregolarità o responsabilità individuali del passato la risposta dell’Arma sarà di totale collaborazione e di massima trasparenza e anche assoluta fermezza. Eventuali errori o condotte illecite dei singoli – ha chiarito – non devono intaccare l’onorabilità di migliaia di carabinieri né del valore del Ris. Ma chi ha sbagliato ne risponderà in ogni sede perché la tutela della legalità viene prima di ogni cosa".

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