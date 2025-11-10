Garlasco in TV, il ‘nuovo’ alibi di Stasi e la svolta che può riscrivere il caso Chiara Poggi L’ora del delitto continua a essere al centro del dibattito: stasera le ultime news a Lo Stato Delle Cose di Massimo Giletti su Rai 3

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Si apre una nuova settimana accesissima per il delitto di Garlasco. Al centro delle discussioni, questa volta, è tornata l’ora del delitto. I famosi 23 minuti in cui sarebbe stata uccisa Chiara Poggi e che condannarono Alberto Stasi e il suo alibi, infatti, potrebbero clamorosamente essere riscritti. Stasera si tornerà a parlare del caso Garlasco a Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti su Rai 3, dove parlerà anche Stefano Vitelli, il magistrato che assolse Stasi in primo grado. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: l’incognita dell’ora del delitto

Mentre la Procura di Brescia è al lavoro sulla maxi-inchiesta volta a smascherare la rete di corruzione (il cosiddetto ‘sistema Pavia) che portò anche all’archiviazione delle indagini su Andrea Sempio nel 2017, la Procura di Pavia continua a indagare sull’omicidio di Chiara Poggi. In attesa dei risultati di analisi ed esami per la ricostruzione di quanto accaduto in quel tragico 13 agosto del 2007, infatti, si parla con sempre più insistenza di quello che potrebbe rappresentare un clamoroso punto di svolta nel caso Garlasco. Stando ad alcune indiscrezioni, la nuova inchiesta potrebbe riscrivere la storia delle ultime ore di Chiara e quindi l’ora del delitto. I famosi 23 minuti – tra le 9:12 e le 9:35 – che condannarono Alberto Stasi e il suo alibi (una perizia del 2009 dimostrò che alle 9:36 il giovane era ancora a casa a lavorare alla tesi) potrebbero dunque non essere mai esistiti. Che sia stato per un tentativo di difesa dall’aggressore o meno, infatti, secondo alcune ricostruzioni Chiara sarebbe morta alle 11, se non addirittura più tardi. A dimostrarlo, secondo il medico legale Pasquale Bacco, ci sarebbero anche alcuni dati come la rigidità cadaverica, la temperatura corporea e l’ipostasi cadaverica.

Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, le anticipazioni di stasera

Stasera si tornerà sugli ultimi sviluppi del delitto di Garlasco a Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti. Oggi lunedì 10 novembre 2025 in prima serata su Rai 3 parlerà anche Stefano Vitelli, il magistrato che assolse Alberto Stasi in primo grado. Spazio, ovviamente, al rebus dell’ora del delitto e anche al caso corruzione con focus sui protagonisti che nel 2017 archiviarono le indagini su Andrea Sempio, dall’ex pm Mario Venditti a Giulia Pezzino e il gip Lambertucci.

Quando e dove vedere Lo Stato delle Cose in tv e streaming (lunedì 10 novembre 2025)

Condotto da Massimo Giletti, Lo Stato delle Cose va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.

