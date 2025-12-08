Massimo Giletti, nuovo affondo su Garlasco e pugno in faccia durante l’intervista: cosa è successo Nella nuova puntata de Lo Stato delle Cose, il giornalista torna sugli indizi a carico di Sempio e spiegherà chi lo ha aggredito in mezzo alla strada.

Massimo Giletti questa sera, lunedì 8 dicembre 2025, torna in onda su Rai 3 con un nuovo appuntamento de Lo Stato delle Cose. Nella puntata tantissimi i temi trattati: da Michele Santoro che interviene sullo scenario internazionale, a una truffa ai danni di alcuni pensionati, fino al confronto politico tra il presidente del Partito Democratico Stefano Bonaccini e il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia Galeazzo Bignami. Spazio, ovviamente, pure agli aggiornamenti sul Delitto di Garlasco, alla luce soprattutto dei nuovi esami del DNA sotto le unghie di Chiara Poggi.

In studio anche un confronto tra la genetista Marina Baldi, consulente della difesa di Andrea Sempio e il genetista Pasquale Linarello, consulente della difesa di Alberto Stasi. Infine, Giletti tornerà a occuparsi del caso Emanuela Orlandi, con la scoperta di nuovi elementi sulla cosiddetta ‘pista familiare’. Lo stesso conduttore ha provato a intervistare un ex agente dei servizi segreti che, invece di rispondere alle domane, avrebbe colpito il giornalista con un pugno in mezzo alla strada.

Lo Stato delle Cose: Giletti torna su Garlasco, il DNA e gli indizi a carico di Sempio

Nella puntata di questa sera de Lo Stato delle Cose, Massimo Giletti torna sulla nuova inchiesta sul Delitto di Garlasco. La nuova domanda che ormai tutti si fanno è: il Dna sulle unghie di Chiara Poggi è riconducibile ad Andrea Sempio? Secondo le indiscrezioni trapelate pare di sì: la nuova perizia depositata pare dica che il materiale genetico sia riconducibile a una linea familiare maschile, ossia quella della famiglia di Andrea Sempio. In studio anche un confronto tra la genetista Marina Baldi, consulente della difesa del nuovo indagato, e il genetista Pasquale Linarello, consulente della difesa di Stasi. E poi l’intervista all’avvocato di Sempio, Liborio Cataliotti, sulle ultime indiscrezioni della Procura di Pavia che parla di "plurimi indizi" a carico del nuovo indagato.

Caso Emanuela Orlandi, Massimo Giletti colpito da un pugno durante un’intervista

Spazio, poi, al caso di Emanuela Orlandi, di cui Lo Stato delle Cose ha iniziato ad occuparsi da alcune settimane concentrando l’inchiesta sulla cosiddetta "pista familiare". Nei giorni scorsi è stata perquisita la casa di Spedino, nel reatino, di cui il programma ha per primo scoperto l’esistenza. Questa casa è di proprietà della famiglia Meneguzzi, ossia dello zio acquisito di Emanuela, che nell’immediatezza della scomparsa della nipote e per un periodo abbastanza lungo fu pedinato. Perché? Pare inoltre che l’uomo fosse stata avvertito dei pedinamenti da un agente dei servizi segreti, tal Giulio Gangi, ora deceduto. In coppia con quest’uomo all’epoca anche un collega, raggiunto proprio da Massimo Giletti per provare a capire qualcosa di più sul perché avessero avvisato lo zio di Orlandi. L’uomo però, non solo non ha risposto, ma come si vede da un video diffuso da FanPage ha colpito il giornalista con un pugno in faccia. Stasera in puntata Giletti parlerà meglio di quanto accaduto, rivelando anche il nome dell’aggressore.

