Il delitto di Garlasco continua a fare discutere tanto, anche troppo. A sostenerlo è anche Federica Sciarelli che, da più di vent’anni al timone di Chi l’ha Visto?, ha fatto del crime e della cronaca nera il marchio di fabbrica del ‘suo’ programma. Intervista dal settimanale 7 del Corriere della Sera, infatti, la conduttrice ha parlato proprio dell’enorme attenzione mediatica intorno all’omicidio di Chiara Poggi e non solo. Le nuove indagini, intanto, continuano ad animare il dibattito tra nuove ipotesi e piste sempre più oscure. Scopriamo tutti i dettagli.

Da oltre vent’anni alla guida di Chi l’ha Visto?, Federica Sciarelli ha dedicato la sua vita alla cronaca nera e ai casi più eclatanti (e discussi) del nostro Paese. A poco più di 24 dal tragico anniversario dei 18 anni del delitto di Garlasco, la conduttrice è stata intervista dall’edizione 7 del Corriere della Sera e incalzata proprio sul gigantesco dibattito scaturito dalla riapertura del caso dell’omicidio di Chiara Poggi. "Il caso è importante, può aprire tante porte" ha ammesso Federica Sciarelli, puntualizzando: "Ma non è sano pensare dalla mattina alla sera agli omicidi". La conduttrice di Chi l’ha visto? ha infatti criticato l’eccessiva attenzione mediatica e non riservata al mondo del crime negli ultimi anni che tra video, podcast e tv è diventato un inquietante protagonista dell’intrattenimento. "Persino quando porto giù il cane le persone mi chiedono che ne penso di Garlasco" ha raccontato Sciarelli, sfogandosi: "Come mai avete questa ossessione? Prima c’erano la velina e il calciatore, oggi incontro solo gente che vuole fare il criminologo. Finito di lavorare, io chiudo tutto e vado sui pattini".

Nonostante le critiche di Federica Sciarelli, tuttavia, il delitto di Garlasco continua a fare parlare e discutere. La riapertura delle indagini sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi, il dibattito sulla condanna di Alberto Stasi o la presunta colpevolezza di Andrea Sempio hanno lasciato spazio a numerosissime piste. Nell’ultimo numero della rivista a tema crime Giallo, inoltre, ci si è tornati a interrogare sul computer di Chiara. In una relazione tecnica riportata dal settimanale di Albina Perri, infatti, si parla di ricerche su Internet inquietanti. Oltre alla parola chiave "preteen video" si potrebbe rintracciare anche "Nuda Garlasco" o "Sesso Garlasco". Stando a quanto ricordato da Giallo, tuttavia, il pc della giovane non fu oggetto di una minuziosa perizia, a differenza di quello di Alberto Stasi in cui vennero trovati materiali compromettenti legati alla pornografia e alla pedofilia (reato da cui venne poi assolto).

