Caso Garlasco, Massimo Lovati spiazza: il libro con la sua verità (futuristica) sulla morte di Chiara Poggi

Sembra una di quelle indiscrezioni sospese tra provocazione e realtà, ma questa volta l’annuncio ha preso una forma più concreta. Massimo Lovati, figura da anni al centro di polemiche e dichiarazioni spiazzanti all’interno del caso di Garlasco, starebbe davvero per approdare in libreria con un progetto narrativo destinato a far discutere. A confermare l’operazione è stato il suo legale, Fabrizio Gallo, che ha parlato apertamente di un libro in preparazione.

Caso Garlasco, arriva il libro di Massimo Lovati

"Con Massimo Lovati stiamo preparando un libro sulla sua verità», ha dichiarato Fabrizio Gallo, chiarendo che l’opera porterà la firma dell’ex avvocato. "Il libro sarà suo, io lo sto semplicemente aiutando a far uscire queste sue verità". Non si tratterà però di un’autobiografia classica o di un racconto diretto degli anni in cui Lovati si è occupato del delitto di Chiara Poggi.. Secondo quanto anticipato dal legale, il volume sarà un romanzo atipico, sospeso tra elementi personali e invenzione narrativa. «Possiamo anticipare in esclusiva che è ambientato nel 2750», ha spiegato Gallo, sottolineando come la scelta di un futuro così lontano apra la strada a interpretazioni e teorie. "Ed è proprio questo il bello. Perché è ambientato in un’epoca ormai molto distante dall’omicidio di Garlasco".

La trama del libro di Lovati ruota attorno a uno studente alle prese con l’esame di maturità. "Ci sarà uno studente che fa l’esame, l’esame di maturità, e questo studente è Massimo Lovati", ha raccontato ancora Gallo. La traccia scelta sarà dedicata a un fatto di cronaca ormai remoto: "Il tema sarà: "Vi ricordate il vecchio caso di 750 anni fa, e cioè il caso di Garlasco? Scrivete le vostre opinioni su quello che è accaduto"". Un espediente narrativo che, secondo il legale, permetterà di far comparire nel libro tutti i protagonisti della vicenda, seppur camuffati.

Chi è Massimo Lovati e le voci sul Grande Fratello Vip

Massimo Lovati è noto soprattutto per il suo ruolo nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. È stato l’avvocato di Andrea Sempio, uno dei nomi finiti sotto la lente degli inquirenti e attualmente unico indagato nelle nuove indagini, che lo scorso ottobre ha deciso di revocargli a causa della sua eccessiva esposizione mediatica e a divergenze riguardo alla linea difensiva. Nel corso degli anni ha spesso attirato l’attenzione dei media per le sue dichiarazioni ambigue, a metà tra rivelazioni e allusioni (spesso raccontate ai media usando l’espediente dei sogni), che hanno contribuito ad alimentare il dibattito pubblico sul caso.

Oggi, però, il suo nome circola anche in contesti molto diversi. Oltre al progetto editoriale, infatti, si fanno sempre più insistenti le voci su un possibile approdo di Lovati al Grande Fratello Vip, un’ipotesi che, se confermata, segnerebbe un ulteriore passaggio dalla cronaca giudiziaria al mondo dello spettacolo, con inevitabili nuove polemiche.

