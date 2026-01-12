Garlasco, lo scoop (congelato) delle Iene va finalmente in onda ma il web è in rivolta: “Imbarazzante”, perché Nella puntata di ieri dello show di Italia 1 è stato trasmesso il servizio ‘bomba’ annunciato e poi bloccato per diverse settimane, deludendo il pubblico

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Nessuna svolta in tv (per ora) nel caso Garlasco. Ieri domenica 11 gennaio 2026, infatti, a Le Iene è andato finalmente in onda il servizio sull’omicidio di Chiara Poggi annunciato e poi ‘congelato’ per diverse settimane. Nello show ‘in nero’ condotto da Veronica Gentili e Max Angioni le iene Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese hanno raccolto due nuove testimonianze. Lo ‘scoop’ tanto chiacchierato, tuttavia, ha lasciato il pubblico – e soprattutto il popolo del web – quasi a bocca asciutta, scatenando le proteste sui social. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Delitto di Garlasco, il servizio de Le Iene finalmente in onda

Ormai da più di due mesi si parlava del servizio ‘bomba’ de Le Iene sul delitto di Garlasco, che aveva scatenato un vero e proprio caso. Annunciato a inizio novembre, infatti, il chiacchieratissimo ‘scoop’ non andò in onda né l’11 né il 18 novembre, per poi rimanere ‘congelato’ a lungo, alimentando la curiosità (e le speculazioni) del pubblico. Ieri domenica 11 gennaio 2026 lo show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti e condotto da Veronica Gentili e Max Angioni è tornato in onda per la prima puntata dell’anno e ha finalmente trasmesso il servizio "Delitto di Garlasco: la lista dei nuovi testimoni si allunga" firmato da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese. Proprio come aveva già anticipato la scorsa settimana a Zona Bianca di Giuseppe Brindisi, la ‘iena’ De Giuseppe ha di fatto raccolto due nuove testimonianze, una donna e un uomo che raccontano fatti analoghi relativi alla mattina 13 agosto del 2007 a Garlasco. Si è tratta di un servizio durato pochi minuti, senza rivelazioni eclatanti (peraltro andato in onda dopo le 23), che ha lasciato il pubblico delusissimo, soprattutto sui social.

Le polemiche sul web: la reazione del pubblico

"Tutto qui?", "Sono mesi che ci sfracassate gli zebedei parlandoci di un servizio bomba e questo è?!", "E questo sarebbe il grande servizio delle iene? Imbarazzante è dir poco", "Nulla di sconvolgente. Delusione", "Se ‘sta roba è una sola, mai più Le Iene in vita mia" si legge sul web, dove in tantissimi si sono riversati per ‘protestare’ contro il servizio sul caso Garlasco de Le Iene anticipato per mesi e andato in onda solo ieri. "Ci siamo creati troppe aspettative su questo servizio delle Iene. Infatti credo che molti di noi siano rimasti delusi. O hanno tagliato delle cose o era troppo pompato ciò che ci avevano preannunciato", "Oggi tra Verissimo e sto mini video delle Iene mi sento confusa… Un grande BAH", "Conoscendo e non apprezzando da mai il modus operandi delle Iene mi stupisco dello stupore di molti", "Mi riferisco ai delusi: mi spiegate esattamente cosa vi aspettavate, quando oramai De Giuseppe aveva spoilerato tutto a Zona Bianca?". Non sono mancate anche e soprattutto le polemiche per l’orario di messa in onda dell’inchiesta firmato da De Giuseppe e Festinese: "Indecente la decisione de Le Iene di mettere il servizio su Garlasco alla fine. Senza nulla togliere agli altri servizi (belli eh, per carità), però se la puntata è stata pubblicizzata quasi come se fosse uno speciale non va bene poi ritardare così", "Anche voi Iene avete diritto di fare i vostri ascolti, ma strumentalizzare su Garlasco quando Di Giuseppe dice che lo ha a cuore non mi piace. Non dico che doveva essere la prima notizia ma nemmeno l’ultima".

